Форум в София обсъжда развитието на Вертикалния коридор

Международен форум за развитието на Вертикалния транспортен коридор ще се проведе в София от 10:30 ч. в хотел „София Балкан Палас“. Темата на дискусията е „Вертикален коридор. Перспективи за развитие на транспорта на Балканския полуостров. Ролята на България, Гърция и Румъния“.

Събитието се организира съвместно от Българо-гръцката търговско-промишлена камара, Българската търговско-промишлена палата и Българската авиационна индустриална асоциация. Партньор е Двустранната търговска камара България - Румъния.

Форумът събира представители на европейски и национални институции, правителства, дипломатически мисии, международни инвеститори и бизнес лидери. В дискусиите ще участват и представители на транспортния, морския, железопътния и логистичния сектор.

Връзка между пристанища, железници и пътища

Основният акцент ще бъде поставен върху модернизацията и по-добрата свързаност на черноморските и егейските пристанища, железопътната и пътната инфраструктура и трансграничните транспортни връзки. Целта е да се насърчи съчетаването на морския, железопътния и автомобилния транспорт и да се улесни движението на стоки между Южна, Централна и Източна Европа.

Сред ключовите точки по направлението са Солун, Александруполис, Кавала, Варна, Бургас и Русе. Според Българската търговско-промишлена палата свързването на тези маршрути и пристанища може да подпомогне търговските потоци, модернизацията на инфраструктурата и привличането на нови инвестиции.

Четири направления на дискусията

„Вертикалният коридор представлява стратегическа възможност за подобряване на транспортната свързаност между Южна и Централна Европа“, посочват от Българската търговско-промишлена палата.

Програмата е разделена на четири взаимосвързани направления. Първото е железопътната свързаност и ролята на пристанищата за изграждането на устойчиви транспортни мрежи.

Второто направление е свързано с транспортното и инфраструктурното сътрудничество, трансграничното взаимодействие и международните партньорства. Ще бъдат обсъдени също пътната свързаност и мостовете над Дунав, както и подобряването на достъпа до пристанищата.

Четвъртата тема засяга финансовите инструменти на Европейския съюз и публично-частните партньорства като възможности за инвестиции в стратегическа инфраструктура. В дискусиите ще се включат представители на водещи пристанища, железопътни оператори, логистични организации, търговски палати и компетентни институции.

Източници: bta.bg