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Форум в София обсъжда развитието на Вертикалния коридор

Форум в София обсъжда развитието на Вертикалния коридор

6 Ноември, 2026 06:22 595 1

  • вертикален коридор-
  • транспортна инфраструктура-
  • българия-
  • гърция-
  • румъния

Представители на институции, бизнес и транспортния сектор ще обсъдят връзките между черноморските и егейските пристанища

Форум в София обсъжда развитието на Вертикалния коридор - 1
Източник: МТС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международен форум за развитието на Вертикалния транспортен коридор ще се проведе в София от 10:30 ч. в хотел „София Балкан Палас“. Темата на дискусията е „Вертикален коридор. Перспективи за развитие на транспорта на Балканския полуостров. Ролята на България, Гърция и Румъния“.

Събитието се организира съвместно от Българо-гръцката търговско-промишлена камара, Българската търговско-промишлена палата и Българската авиационна индустриална асоциация. Партньор е Двустранната търговска камара България - Румъния.

Форумът събира представители на европейски и национални институции, правителства, дипломатически мисии, международни инвеститори и бизнес лидери. В дискусиите ще участват и представители на транспортния, морския, железопътния и логистичния сектор.

Връзка между пристанища, железници и пътища

Основният акцент ще бъде поставен върху модернизацията и по-добрата свързаност на черноморските и егейските пристанища, железопътната и пътната инфраструктура и трансграничните транспортни връзки. Целта е да се насърчи съчетаването на морския, железопътния и автомобилния транспорт и да се улесни движението на стоки между Южна, Централна и Източна Европа.

Сред ключовите точки по направлението са Солун, Александруполис, Кавала, Варна, Бургас и Русе. Според Българската търговско-промишлена палата свързването на тези маршрути и пристанища може да подпомогне търговските потоци, модернизацията на инфраструктурата и привличането на нови инвестиции.

„Вертикалният коридор представлява стратегическа възможност за подобряване на транспортната свързаност между Южна и Централна Европа“, посочват от Българската търговско-промишлена палата.

Четири направления на дискусията

Програмата е разделена на четири взаимосвързани направления. Първото е железопътната свързаност и ролята на пристанищата за изграждането на устойчиви транспортни мрежи.

Второто направление е свързано с транспортното и инфраструктурното сътрудничество, трансграничното взаимодействие и международните партньорства. Ще бъдат обсъдени също пътната свързаност и мостовете над Дунав, както и подобряването на достъпа до пристанищата.

Четвъртата тема засяга финансовите инструменти на Европейския съюз и публично-частните партньорства като възможности за инвестиции в стратегическа инфраструктура. В дискусиите ще се включат представители на водещи пристанища, железопътни оператори, логистични организации, търговски палати и компетентни институции.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Мечкаров

    3 0 Отговор
    Всичкото тарикат от Солун до Букурещ ще се съберат на едно място и ще чакат някой ДРУГ да им даде пари за да се правят че ще строят нов транспортен коридор от юг на север. Ето това ще стане на тази среща.

    06:41 06.11.2026