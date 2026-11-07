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България залага 49 млн. евро за фабрика за изкуствен интелект

България залага 49 млн. евро за фабрика за изкуствен интелект

7 Ноември, 2026 15:43 642 8

  • изкуствен интелект-
  • brain++-
  • discoverer++-
  • цифрова самоличност-
  • проектобюджет 2027

Средствата са предвидени в проектобюджета за 2027 г. за проекта BRAIN++ / Discoverer++. Планирани са още пари за наука, техническо образование и цифровизация

България залага 49 млн. евро за фабрика за изкуствен интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

България планира да насочи 49 млн. евро към фабрика за изкуствен интелект през 2027 г. Средствата са заложени в проектобюджета и са предназначени за продължаване на европейския проект BRAIN++ / Discoverer++.

Проектът трябва да осигури изчислителни ресурси, експертна помощ и обучения за компании, учени и публични институции, които разработват или използват технологии с изкуствен интелект. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация посочва, че подкрепата ще бъде насочена и към екипи, които създават собствени решения и модели.

„Проектът ще осигурява изчислителни ресурси, експертна помощ и обучения за компании, учени и публични институции“, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Повече средства за наука и техническо образование

В проектобюджета са предвидени още 62,1 млн. евро допълнително за наука и приложни изследвания. С 10 млн. евро се увеличават и средствата за средното професионално техническо образование.

Планирано е увеличение и на българските вноски в две международни партньорства. Чрез ускорителя на НАТО DIANA екипи, които разработват технологии с гражданско и отбранително приложение, ще могат да изпитват прототипите си в международна мрежа от тестови центрове.

По-високата вноска за Европейската космическа агенция е свързана с планираното асоциирано членство на България. Според министерството това трябва да разшири възможностите за участие на български компании и научни екипи в космически проекти.

Цифрова самоличност през телефона

Бюджетът предвижда и финансиране за внедряването и развитието на европейския портфейл за цифрова самоличност. Той ще позволява удостоверяване на самоличност, представяне на електронни удостоверения и подписване на документи през телефон.

През 2027 г. ще продължи поддръжката на системите за електронен обмен на данни между администрациите, държавния облак и защитената мрежа, която свързва институциите.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Програмист

    1 0 Отговор
    Трябваше за хакери.

    15:54 07.11.2026

  • 2 Реджеб

    10 0 Отговор
    Ще охлаждаме този изкуствен интелект за
    50 млн. евро, като дружно духаме супата и
    то денонощно!!!

    15:58 07.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    😀😀😀 Фабрика за.... Интелект 🤔🤔🤔

    16:01 07.11.2026

  • 4 Гошо

    6 0 Отговор
    Повече пари за изкуствен, по-малко за естествен.

    16:02 07.11.2026

  • 5 Завод за компот

    4 0 Отговор
    Доста рискован залог е това.

    16:04 07.11.2026

  • 6 Карнавал

    5 0 Отговор
    Фабриката за изкуствен интелект ще може ли да лекува децата на политиците или ще продължаваме да ги возим със Спартана до Германия?

    16:04 07.11.2026

  • 7 Цифрова самоличност?

    0 1 Отговор
    А някои опищяха орталъка за цифровото евро!😁

    16:26 07.11.2026

  • 8 Мюмю

    0 0 Отговор
    ши ги праят на килограми: ИИ с къс ум: 4.95 оуро килото, ИИ с дълъг ум: 14.45 оуро килото. ас съм тарикат и зимам само по-скъпите

    16:47 07.11.2026