България залага 49 млн. евро за фабрика за изкуствен интелект

България планира да насочи 49 млн. евро към фабрика за изкуствен интелект през 2027 г. Средствата са заложени в проектобюджета и са предназначени за продължаване на европейския проект BRAIN++ / Discoverer++.
Проектът трябва да осигури изчислителни ресурси, експертна помощ и обучения за компании, учени и публични институции, които разработват или използват технологии с изкуствен интелект. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация посочва, че подкрепата ще бъде насочена и към екипи, които създават собствени решения и модели.„Проектът ще осигурява изчислителни ресурси, експертна помощ и обучения за компании, учени и публични институции“, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.
Повече средства за наука и техническо образование
В проектобюджета са предвидени още 62,1 млн. евро допълнително за наука и приложни изследвания. С 10 млн. евро се увеличават и средствата за средното професионално техническо образование.
Планирано е увеличение и на българските вноски в две международни партньорства. Чрез ускорителя на НАТО DIANA екипи, които разработват технологии с гражданско и отбранително приложение, ще могат да изпитват прототипите си в международна мрежа от тестови центрове.
По-високата вноска за Европейската космическа агенция е свързана с планираното асоциирано членство на България. Според министерството това трябва да разшири възможностите за участие на български компании и научни екипи в космически проекти.
Цифрова самоличност през телефона
Бюджетът предвижда и финансиране за внедряването и развитието на европейския портфейл за цифрова самоличност. Той ще позволява удостоверяване на самоличност, представяне на електронни удостоверения и подписване на документи през телефон.
През 2027 г. ще продължи поддръжката на системите за електронен обмен на данни между администрациите, държавния облак и защитената мрежа, която свързва институциите.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Програмист
15:54 07.11.2026
2 Реджеб
50 млн. евро, като дружно духаме супата и
то денонощно!!!
15:58 07.11.2026
3 🦉🦉🦉🦉
16:01 07.11.2026
4 Гошо
16:02 07.11.2026
5 Завод за компот
16:04 07.11.2026
6 Карнавал
16:04 07.11.2026
7 Цифрова самоличност?
16:26 07.11.2026
8 Мюмю
16:47 07.11.2026