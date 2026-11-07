България залага 49 млн. евро за фабрика за изкуствен интелект

България планира да насочи 49 млн. евро към фабрика за изкуствен интелект през 2027 г. Средствата са заложени в проектобюджета и са предназначени за продължаване на европейския проект BRAIN++ / Discoverer++.

Проектът трябва да осигури изчислителни ресурси, експертна помощ и обучения за компании, учени и публични институции, които разработват или използват технологии с изкуствен интелект. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация посочва, че подкрепата ще бъде насочена и към екипи, които създават собствени решения и модели.

Повече средства за наука и техническо образование

„Проектът ще осигурява изчислителни ресурси, експертна помощ и обучения за компании, учени и публични институции“, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

В проектобюджета са предвидени още 62,1 млн. евро допълнително за наука и приложни изследвания. С 10 млн. евро се увеличават и средствата за средното професионално техническо образование.

Планирано е увеличение и на българските вноски в две международни партньорства. Чрез ускорителя на НАТО DIANA екипи, които разработват технологии с гражданско и отбранително приложение, ще могат да изпитват прототипите си в международна мрежа от тестови центрове.

По-високата вноска за Европейската космическа агенция е свързана с планираното асоциирано членство на България. Според министерството това трябва да разшири възможностите за участие на български компании и научни екипи в космически проекти.

Цифрова самоличност през телефона

Бюджетът предвижда и финансиране за внедряването и развитието на европейския портфейл за цифрова самоличност. Той ще позволява удостоверяване на самоличност, представяне на електронни удостоверения и подписване на документи през телефон.

През 2027 г. ще продължи поддръжката на системите за електронен обмен на данни между администрациите, държавния облак и защитената мрежа, която свързва институциите.

Източници: btvnovinite.bg