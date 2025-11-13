Осъдиха Google, защото следи потребители чрез изкуствен интелект

Американската корпорация Google е обвинена в незаконно проследяване на личните данни на потребителите, използвайки своя модел за изкуствен интелект (ИИ) Gemini. Делото е заведено във федералния съд в Сан Хосе, Калифорния, съобщава аг. Bloomberg, позовавайки се на материали по делото.

Google твърди, че използва функцията за поддръжка Gemini, за да събира и съхранява информация за личната кореспонденция на потребителите в приложенията Gmail и Google Chat, както и за видеоконференции на платформата Google Meet. Преди това тази функция е била активирана ръчно от потребителите на тези приложения. От октомври обаче поддръжката на ИИ е „тайно“ активирана „без знанието или съгласието на потребителите“. Отбелязва се, че Gemini може да бъде деактивиран чрез настройките за поверителност на приложението.

Според Bloomberg, Google е обвинена в нарушаване на Калифорнийския закон за поверителност, приет през 1967 г.

През 2023 г. Google представи чатбота Gemini, който може да разбира, обобщава, обработва и комбинира различни видове информация, включително текст, код, аудио, изображения и видео. Според The Wall Street Journal, хакери от над 20 държави са използвали чатбота Gemini, за да получат информация в подготовка за кибератаки през 2024 г.