Осъдиха Google, защото следи потребители чрез изкуствен интелект

13 Ноември, 2025 09:21 764 2

  • google gemini-
  • съд-
  • сащ-
  • калифорния

Gemini може да бъде деактивиран ръчно чрез настройките за поверителност на приложението

Осъдиха Google, защото следи потребители чрез изкуствен интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската корпорация Google е обвинена в незаконно проследяване на личните данни на потребителите, използвайки своя модел за изкуствен интелект (ИИ) Gemini. Делото е заведено във федералния съд в Сан Хосе, Калифорния, съобщава аг. Bloomberg, позовавайки се на материали по делото.

Google твърди, че използва функцията за поддръжка Gemini, за да събира и съхранява информация за личната кореспонденция на потребителите в приложенията Gmail и Google Chat, както и за видеоконференции на платформата Google Meet. Преди това тази функция е била активирана ръчно от потребителите на тези приложения. От октомври обаче поддръжката на ИИ е „тайно“ активирана „без знанието или съгласието на потребителите“. Отбелязва се, че Gemini може да бъде деактивиран чрез настройките за поверителност на приложението.

Според Bloomberg, Google е обвинена в нарушаване на Калифорнийския закон за поверителност, приет през 1967 г.

През 2023 г. Google представи чатбота Gemini, който може да разбира, обобщава, обработва и комбинира различни видове информация, включително текст, код, аудио, изображения и видео. Според The Wall Street Journal, хакери от над 20 държави са използвали чатбота Gemini, за да получат информация в подготовка за кибератаки през 2024 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Селянин

    1 0 Отговор
    Добро утро. Това съм го деактивирал в деня в който се появи. Ако ви трябва асистент, нещо не сте добре. Ако ви трябва интелигентна търсачка, ползвайте Грог. Дац ит.

    09:56 13.11.2025

  • 2 хммм

    0 0 Отговор
    ако търсиш дори минимална сигурност защо би използвал гугълски андроид или иос?

    10:32 13.11.2025