„Соларен дом“ купи 188 декара за завод край Горна Оряховица

Групата „Соларен дом“ придоби 188 062 кв. м в Индустриален парк „Ряховец“ край Горна Оряховица за 5 076 000 евро без ДДС. Компанията е била единственият кандидат на търга за общинските имоти.

Върху терена са разположени повече от 40 стари сгради, останали от бившите военни поделения. Те са изоставени повече от 20 години, а част от тях са в състояние, което не позволява повторното им използване. Събарянето на негодните постройки ще бъде за сметка на инвеститора.

Производство на оборудване за енергийния сектор

Плановете на „Соларен дом“ включват изграждане на производствен комплекс за оборудване и съоръжения за електрически подстанции, трансформатори, батерийни системи, инвертори и други изделия за енергийната инфраструктура.

Предвижда се и развоен център за проектиране, разработване и изпитване на високотехнологични проекти, производствени процеси и системи за управление. Очакването е проектът да създаде работни места за квалифицирани специалисти, но конкретният брой все още не е обявен.

„Соларен дом“ е създадена през 2019 г. в Горна Оряховица. Досега основната ѝ дейност е свързана с изграждането на наземни и покривни фотоволтаични централи. Компанията има над 500 реализирани проекта с обща инсталирана мощност над 50 MW. Към август 2026 г. в нея работят близо 60 души, а приходите за 2024 г. са почти 25 млн. лв. при печалба от 3,8 млн. лв.

Паркът ще получи инфраструктура с европейско финансиране

Индустриален парк „Ряховец“ заема общо 302 дка в източната промишлена зона на града. Останалите 114 дка няма да бъдат продавани. В тази част са планирани административна сграда и изложбено-търговски комплекс.

За изграждането на парка е предвидена инфраструктура с водопровод, канализация, електрозахранване, газификация, пътища, тротоари и озеленяване. Безвъзмездната финансова помощ е 9,73 млн. евро, а 2,5 млн. евро от получените от продажбата средства ще бъдат използвани за собственото участие на общината.

Изпълнителният директор на „Индустриален парк Ряховец“ Йордан Марков заявява, че концентрацията на основната част от територията в един собственик „ще му спести други главоболия. Първо, от нежелани съседи“. По думите му това ще улесни и съобразяването с подземните комуникации и сервитутите в района.

От бивши поделения към индустриална зона

Терените на бившите военни поделения са прехвърлени безвъзмездно на община Горна Оряховица от Министерството на отбраната през 2014 г. Индустриален парк „Ряховец“ е официално вписан в регистъра на индустриалните паркове през 2023 г.

Паркът трябва да бъде изграден до края на 2028 г. След приключването на инфраструктурните дейности ще може да започне реализацията на производствения проект на „Соларен дом“.