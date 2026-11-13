Тръмп: Не е ясно дали жената до Хуанг е била шпионка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че все още не е ясно дали жената, свързвана с бившия главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, е била шпионка. Той направи коментара в предварително записано интервю с американския журналист и спортен коментатор Стивън Ей. Смит.

Попитан дали Хуанг е трябвало да напусне поста си, Тръмп отговори: „Ако е била шпионка – да; ако не е била – може би щеше да е различно.“

По думите на президента въпросът дали жената е действала като шпионка все още не е решен. Изявлението съвпада с информацията, че американската разузнавателна общност продължава да изяснява отношенията ѝ с китайските власти, без засега да разполага с доказателства, които окончателно да потвърдят шпионска дейност.

Хуанг напусна Nvidia след разрастването на скандала

Дженсън Хуанг подаде оставка като главен изпълнителен директор и член на борда на Nvidia на 12 ноември. Решението дойде след публикации за негова връзка с китайската бизнесдама Алис Хуанг, която е била ръководител на сингапурската технологична компания Megaspeed.

Американски представители по сигурността подозират, че Алис Хуанг е поддържала връзки с китайските разузнавателни служби. Тя не е обявена за виновна, а твърденията за шпионска дейност остават предмет на проверка. Nvidia започна вътрешно разследване след появата на информацията за отношенията между двамата.

По-рано Тръмп каза, че е разговарял с Хуанг и че той е заявил, че не е знаел за предполагаемите връзки на жената с китайското разузнаване. Президентът допълни, че вярва на думите му и че Федералното бюро за разследване разглежда случая.

Тръмп посочи Тим Кук като възможен наследник

В интервюто Тръмп изрази подкрепа за Хуанг, въпреки оттеглянето му. „Познавам го доста добре. Винаги съм го смятал за добър човек“, каза президентът. Той добави, че бившият ръководител на Nvidia „преминава през ада“ и че най-силно се тревожи за съпругата и семейството си.

Тръмп същевременно посочи бившия главен изпълнителен директор на Apple Тим Кук като „отличен кандидат“ за ръководител на Nvidia. Компанията временно е поверила управлението на финансовия си директор Колийн Крес, докато бъде избран постоянен наследник на Хуанг.

Хуанг е сред основателите на Nvidia и беше начело на компанията от създаването ѝ през 1993 г. Оттеглянето му поставя въпроса дали технологичният гигант ще запази досегашната си стратегия в момент, когато отношенията между САЩ и Китай и достъпът до усъвършенствани чипове са обект на засилен контрол.

Източници: investing.com, washingtonpost.com