Новини
Бизнес »
Япония обсъжда орязване на военните разходи

Япония обсъжда орязване на военните разходи

13 Ноември, 2026 04:41 73 0

  • япония-
  • военни разходи-
  • финансово министерство-
  • химическа промишленост-
  • критични минерали

Финансовото министерство предлага до 60 трилиона йени за отбрана за пет години

Япония обсъжда орязване на военните разходи - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Японското финансово министерство е предложило между 50 и 60 трилиона йени за отбрана през петте години от април 2027 г., съобщи Ройтерс, позовавайки се на четирима източници, запознати с обсъжданията. Това би било повече от действащия петгодишен план за 43 трилиона йени, но значително под обсъжданите 80 трилиона йени.

Разликата може да доведе до сериозно свиване на поръчките за въоръжение. Според източниците на агенцията някои планирани покупки на ракети и самолети могат да бъдат намалени с до 50%, включително доставките на американски изтребители F-35.

Спор за финансирането

Финансовото министерство смята, че по-голямо увеличение трудно би се съчетало с плановете на премиера Санае Такаичи за инвестиции в икономическия растеж и намаляване на данъка върху храните. Според Ройтерс данъчната промяна би оставила годишен недостиг на приходи от около 4,3 трилиона йени.

Предложението вероятно ще срещне съпротива от представителите на управляващата Либералнодемократическа партия, които настояват за по-силно военно укрепване. „Ако целта е да изградим способности, които да възпират и предотвратяват подобна извънредна ситуация, сума в диапазона от 50 трилиона йени е изключена“, заяви пред агенцията неназован представител на партията.

Токио разширява държавната подкрепа за стратегически производства. През август японското икономическо министерство предложи държавната организация JOGMEC да може да инвестира в проекти за критични минерали и без задължително участие на японска частна компания.

Друг пример е JSR - производител на материали за съвременни чипове. През ноември Mitsui Chemicals и Японската банка за развитие договориха придобиването му от подкрепяния от държавата Japan Investment Corp. Сделката показва засилено държавно участие и консолидация в стратегическия сектор, но не представлява временна национализация на химическия и металургичния бизнес.

Окончателният размер на японските отбранителни разходи ще бъде определен след политически преговори и бюджетната процедура.

Източници: devdiscourse.com, marketscreener.com, japantimes.co.jp


Япония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ