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Гръцки енергиен гигант прескочи България и отиде в Румъния

Гръцки енергиен гигант прескочи България и отиде в Румъния

13 Ноември, 2026 11:06 437 18

  • helleniq energy-
  • румъния-
  • възобновяема енергия-
  • батерийно съхранение-
  • инвестиции

HELLENiQ ENERGY ще развива соларни, вятърни и батерийни проекти до 2030 година

Гръцки енергиен гигант прескочи България и отиде в Румъния - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Гръцката енергийна група HELLENiQ ENERGY планира да инвестира над 1 млрд. EUR в Румъния до 2030 г. Програмата включва соларни и вятърни паркове, както и системи за съхранение на електроенергия в батерии с общ планиран капацитет най-малко 500 MW и 1500 MWh. Компанията цели да изгради в страната портфолио до 1,3 GW от възобновяеми мощности и съоръжения за съхранение.

Плановете бяха представени на 9 ноември в Букурещ при официалното стартиране на HELLENiQ Renewables Romania. Румъния вече е вторият най-важен пазар за възобновяемия бизнес на групата след Гърция.

Работещи соларни паркове и нов вятърен проект

HELLENiQ Renewables вече управлява четири фотоволтаични парка в окръзите Телеорман, Гюргево, Олт и Долж. Общата им инсталирана мощност е 211 MW, а производството им се равнява на годишното потребление на над 155 000 домакинства.

В процес на изграждане е вятърен парк с мощност 96 MW в окръг Галац. Очаква се той да бъде завършен през второто тримесечие на 2027 г. и да произвежда електроенергия, еквивалентна на годишното потребление на над 150 000 домакинства.

Компанията разработва и допълнителни вятърни и соларни проекти с общ капацитет над 500 MW, както и батерийни системи с мощност най-малко 500 MW. Част от съоръженията са в експлоатация, други са в строеж или в напреднал етап на подготовка.

Батериите са основна част от инвестиционната програма

Планираните системи за съхранение ще бъдат изграждани както в комбинация с централи за възобновяема енергия, така и като самостоятелни обекти. Според специализираното издание EnergyNomics групата обмисля и добавянето на батерии към вече работещи фотоволтаични паркове.

Целта е съоръженията да осигурят по-голяма гъвкавост на електроенергийната система и да улеснят включването на нови мощности от възобновяеми източници. До 2030 г. HELLENiQ ENERGY планира да разполага в Румъния с 1 GW възобновяеми мощности и 500 MW работещи батерии.

„Румъния е стратегически пазар за HELLENiQ ENERGY и ключова част от дългосрочните ни планове за растеж в Югоизточна Европа“, заяви главният изпълнителен директор на групата Андреас Шиамишис. По думите му ангажиментът за инвестиции над 1 млрд. евро отразява доверието на компанията в потенциала на страната и стремежа ѝ да изгради трайно присъствие на местния енергиен пазар.

Разширяването в Румъния е част от стратегията HELLENiQ ENERGY да увеличи общите си инсталирани мощности от възобновяеми източници до над 2 GW до 2030 г. Групата развива проекти в пет държави, сред които и България, а общото ѝ портфолио от проекти за възобновяема енергия надхвърля 6 GW. Очаква се инвестициите на HELLENiQ ENERGY във възобновяема енергия и съхранение в различните пазари да надхвърлят 2 млрд. евро до 2030 г.


Румъния
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