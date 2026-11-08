Монреал е най-безопасният град за туристи през 2027 година

Монреал е определен за най-безопасния град за туристи през 2027 г. в класация на Berkshire Hathaway Travel Protection. Канадският град получава 82,18 точки и се изкачва от 16-ото място в предишното издание. На второ място е Цюрих с 81,03 точки, а трети е Амстердам с 80,81 точки.

Подреждането е изготвено след първоначален подбор на 38 популярни дестинации в САЩ и чужбина. В анкетата са участвали над 1500 души, които са оценявали градове, посещавани лично от тях. Данните са съпоставени с индекси за безопасност на Numbeo и The Economist, както и с оценки на GeoSure Global.

Авторите на изследването уточняват, че резултатите отразяват условията към август 2026 г. Това означава, че класацията не е оценка на случващото се във всеки от градовете към момента на публикуването ѝ.

Монреал води, но трафикът остава проблем

Ниските нива на престъпност са сред причините Монреал да заеме първото място. Въпреки високата оценка туристите са предупредени да предвидят повече време за придвижване в града.

„Преминаването по мостовете към града може да бъде истинско изпитание“, посочва Berkshire Hathaway Travel Protection.

В доклада се отбелязва и че постоянните пътни ремонти могат значително да усложнят пътуването. Това е конкретното практическо затруднение, посочено за иначе най-високо оценения град.

Европа доминира сред най-безопасните дестинации

Девет европейски града попадат в първите 15. Цюрих се изкачва с една позиция спрямо предишната класация. За швейцарския град са отчетени безопасният обществен транспорт и сравнително по-ниската популярност сред туристите, свързана с високите цени и по-консервативната му атмосфера.

Амстердам се придвижва от четвърто на трето място. Рейкявик е пети с 78,90 точки, след като през 2026 г. е бил начело на списъка. В челната 15-ица влизат още Осло на шесто място, Венеция на осмо, Дъблин на 11-о, Копенхаген на 12-о, Барселона на 13-о и Париж на 15-о място.

Пълната класация за 2027 г.

Монреал, Канада

Цюрих, Швейцария

Амстердам, Нидерландия

Токио, Япония

Рейкявик, Исландия

Осло, Норвегия

Сингапур

Венеция, Италия

Сидни, Австралия

Хонолулу, САЩ

Дъблин, Ирландия

Копенхаген, Дания

Барселона, Испания

Сан Франциско, САЩ

Париж, Франция

Класацията измерва възприятията и показателите, използвани от организаторите, а не представлява универсална гаранция за безопасност при всяко пътуване. Условията в отделните градове могат да се променят според сезона, конкретния квартал и актуалната обстановка.