Фон дер Лайен: Затвореният Ормузки проток е струвал на Европа 127 млрд. евро

Затварянето на Ормузкия проток е увеличило разходите на Европа за внос на изкопаеми горива със 127 млрд. евро, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите ѝ допълнителната сума е платена заради поскъпването на петрола и газа, без да е доставено допълнително количество енергия.
В публикацията на „Фокус“ във въвеждащия текст е посочена сумата от 126 млрд. евро, докато в цитата на председателя на Европейската комисия фигурира стойност от 127 млрд. евро. Причина за разликата не е посочена.
Удар по остров Кешм
На фона на кризата около стратегическия морски маршрут The Wall Street Journal съобщи, че САЩ са нанесли удар по иранския остров Кешм в Ормузкия проток.
Американски представители са определили действията като отбранителни. Според тях целта е Иран да бъде лишен от възможността да атакува безпрепятствено търговски кораби, преминаващи през протока.
Материалът не съдържа данни за срок, в който корабоплаването през Ормузкия проток може да бъде възстановено, нито официално обяснение от Европейската комисия за разминаването между посочените 126 и 127 млрд. евро.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хич да не чака , да заминава
Коментиран от #9, #24
21:04 03.11.2026
2 Факт4екър
21:04 03.11.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #7
21:04 03.11.2026
4 Ами не ви чух
21:05 03.11.2026
5 А на САЩ колко?
21:05 03.11.2026
6 К.О.Т..А.К 🐱
21:06 03.11.2026
7 Гост
До коментар #3 от "Сатана Z":Войната на ботокса стрива 2 милиона убити и осакатени руснаци.
Има тънка разлика.
Коментиран от #30, #36, #39
21:07 03.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Благодари на
До коментар #1 от "Хич да не чака , да заминава":агент Kpacнoв и шефа му за всичко което ти се случва.
21:07 03.11.2026
10 Тия
21:08 03.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дон Корлеоне
21:08 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 долу ЕС
21:11 03.11.2026
19 Балкани
21:12 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Павел Николаев
21:14 03.11.2026
22 Избушената Европа с тоя ЕК
Коментиран от #37
21:16 03.11.2026
23 Бай Араб
21:17 03.11.2026
24 Оги
До коментар #1 от "Хич да не чака , да заминава":Реве, защото можеше да ги издои от стадото и да ги даде на Зельо. Много е тъжна.
21:17 03.11.2026
25 Наритай копейка
Коментиран от #31
21:18 03.11.2026
26 Анонимен
21:18 03.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дааааа,
21:21 03.11.2026
29 ШЕФА
21:22 03.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 таз пък
21:26 03.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 МУЦКА
До коментар #7 от "Гост":АДЕ НИДЕЙ РИВА НА ЧУЖДИ ГРОБИЩА
ГЛЕЙ СИ КОФИТЕ В КВАРТАЛА
21:28 03.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Пропагандата
До коментар #37 от "Тц...":винаги се цели в гл....
21:31 03.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Артилерист
Коментиран от #43
21:41 03.11.2026
42 Горски
21:42 03.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Гай Турий
22:06 03.11.2026