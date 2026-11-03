Фон дер Лайен: Затвореният Ормузки проток е струвал на Европа 127 млрд. евро

Затварянето на Ормузкия проток е увеличило разходите на Европа за внос на изкопаеми горива със 127 млрд. евро, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите ѝ допълнителната сума е платена заради поскъпването на петрола и газа, без да е доставено допълнително количество енергия.

„След затварянето на Ормузкия проток вносът на изкопаеми горива струва на Европа допълнителни 127 милиарда евро, без да донесе нито една допълнителна молекула енергия. Така че, внасяйки петрол и газ, рискуваме да внесем и свързаните с това сътресения и кризи“, заяви Урсула фон дер Лайен.

В публикацията на „Фокус“ във въвеждащия текст е посочена сумата от 126 млрд. евро, докато в цитата на председателя на Европейската комисия фигурира стойност от 127 млрд. евро. Причина за разликата не е посочена.

Удар по остров Кешм

На фона на кризата около стратегическия морски маршрут The Wall Street Journal съобщи, че САЩ са нанесли удар по иранския остров Кешм в Ормузкия проток.

Американски представители са определили действията като отбранителни. Според тях целта е Иран да бъде лишен от възможността да атакува безпрепятствено търговски кораби, преминаващи през протока.

Материалът не съдържа данни за срок, в който корабоплаването през Ормузкия проток може да бъде възстановено, нито официално обяснение от Европейската комисия за разминаването между посочените 126 и 127 млрд. евро.

Източници: focus-news.net