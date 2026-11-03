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Фон дер Лайен: Затвореният Ормузки проток е струвал на Европа 127 млрд. евро
  Тема: Иранската криза

Фон дер Лайен: Затвореният Ормузки проток е струвал на Европа 127 млрд. евро

3 Ноември, 2026 21:03 934 44

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  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Председателят на Европейската комисия свърза допълнителните разходи с поскъпването на вноса на петрол и газ. На този фон САЩ са нанесли удар по иранския остров Кешм, съобщи The Wall Street Journal

Фон дер Лайен: Затвореният Ормузки проток е струвал на Европа 127 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Затварянето на Ормузкия проток е увеличило разходите на Европа за внос на изкопаеми горива със 127 млрд. евро, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите ѝ допълнителната сума е платена заради поскъпването на петрола и газа, без да е доставено допълнително количество енергия.

„След затварянето на Ормузкия проток вносът на изкопаеми горива струва на Европа допълнителни 127 милиарда евро, без да донесе нито една допълнителна молекула енергия. Така че, внасяйки петрол и газ, рискуваме да внесем и свързаните с това сътресения и кризи“, заяви Урсула фон дер Лайен.

В публикацията на „Фокус“ във въвеждащия текст е посочена сумата от 126 млрд. евро, докато в цитата на председателя на Европейската комисия фигурира стойност от 127 млрд. евро. Причина за разликата не е посочена.

Удар по остров Кешм

На фона на кризата около стратегическия морски маршрут The Wall Street Journal съобщи, че САЩ са нанесли удар по иранския остров Кешм в Ормузкия проток.

Американски представители са определили действията като отбранителни. Според тях целта е Иран да бъде лишен от възможността да атакува безпрепятствено търговски кораби, преминаващи през протока.

Материалът не съдържа данни за срок, в който корабоплаването през Ормузкия проток може да бъде възстановено, нито официално обяснение от Европейската комисия за разминаването между посочените 126 и 127 млрд. евро.

Източници: focus-news.net


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хич да не чака , да заминава

    20 5 Отговор
    Фон дер лайнареен да отива да отпушва затапения проток

    Коментиран от #9, #24

    21:04 03.11.2026

  • 2 Факт4екър

    20 5 Отговор
    Прстъпницата подържа геноцида вGaza

    21:04 03.11.2026

  • 3 Сатана Z

    15 5 Отговор
    Еврейската държава Израел ви струва много повече.

    Коментиран от #7

    21:04 03.11.2026

  • 4 Ами не ви чух

    15 5 Отговор
    да кажете на тръмп, че е агресор и да спонсорирате Иран.

    21:05 03.11.2026

  • 5 А на САЩ колко?

    14 2 Отговор
    Утре ще се чуе!

    21:05 03.11.2026

  • 6 К.О.Т..А.К 🐱

    8 6 Отговор
    пък на гламавия ИЗТОК му трябваха 1 влак и Ленин с 2 куфара райхсмарк-и се почна една...чак до С.Корея стигнаха

    21:06 03.11.2026

  • 7 Гост

    2 14 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Войната на ботокса стрива 2 милиона убити и осакатени руснаци.
    Има тънка разлика.

    Коментиран от #30, #36, #39

    21:07 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Благодари на

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хич да не чака , да заминава":

    агент Kpacнoв и шефа му за всичко което ти се случва.

    21:07 03.11.2026

  • 10 Тия

    11 2 Отговор
    шушумига кой я сложи на тази не народна позиция? Само некадърници в Европа а и по света !!

    21:08 03.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дон Корлеоне

    4 5 Отговор
    Хаяско закара ли нафтата?

    21:08 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 долу ЕС

    8 0 Отговор
    е като знаеш колко струва защо няма санкции срещу сащ, да се изгонята всички американски бази и да се конфискуват активи както руските и да се копенсират загубите!

    21:11 03.11.2026

  • 19 Балкани

    0 0 Отговор
    Отменете незабавно законът с който може да се придобиват имоти по давност. Навремето някой е платил на някой за този неспрведлив закон нямащ място в правосъдието. И какво правосъдие е това?

    21:12 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Павел Николаев

    1 0 Отговор
    Отворете го :)

    21:14 03.11.2026

  • 22 Избушената Европа с тоя ЕК

    5 1 Отговор
    От всякъде само пасиви и загуби трупа.... Тотален фалит я чака и валутен борд за еврото вързано към рублата 1 към 1

    Коментиран от #37

    21:16 03.11.2026

  • 23 Бай Араб

    2 5 Отговор
    Как примерно Русия да произведе самобръсначка ?

    21:17 03.11.2026

  • 24 Оги

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хич да не чака , да заминава":

    Реве, защото можеше да ги издои от стадото и да ги даде на Зельо. Много е тъжна.

    21:17 03.11.2026

  • 25 Наритай копейка

    2 3 Отговор
    Кеф да ти стане.

    Коментиран от #31

    21:18 03.11.2026

  • 26 Анонимен

    3 1 Отговор
    А госпожата защо не е спестила тези милиарди.Уж е от никой в ЕС и трябва да защитава Европа

    21:18 03.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дааааа,

    0 0 Отговор
    А една известна персона колко ни стрева

    21:21 03.11.2026

  • 29 ШЕФА

    7 0 Отговор
    Фон Пфайзер,нали Тръмп е стратегически партньор на Европа,защо не му се обадиш и да кажеш да спре с убийствата и грабежите че вие страдате ??? хахаха

    21:22 03.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 таз пък

    3 0 Отговор
    Оправдания сме чували! Ако нямат решение да си събират парцалите и да се махат! Лозунгите вече не работят!

    21:26 03.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 МУЦКА

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    АДЕ НИДЕЙ РИВА НА ЧУЖДИ ГРОБИЩА
    ГЛЕЙ СИ КОФИТЕ В КВАРТАЛА

    21:28 03.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тц...":

    винаги се цели в гл....

    21:31 03.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Артилерист

    4 0 Отговор
    Това пропагандата е наистина страшна сила. На фон дер Лайен енергийните източници са под носа й, но за недостига им в ЕС е виновен разбира се Ормузкия проток. Европейските държави се разориха след отказа от руски газ и прахосаните милиарди за войната срещу Русия чрез украинците, но Лайен никога няма да го признае...

    Коментиран от #43

    21:41 03.11.2026

  • 42 Горски

    4 0 Отговор
    САЩ ако не бяха нападнали Иран въобще няше да има такива простотии и цени.Вече завинаги ще е по-зле за петрола от преди американския тероризъм.Ще играят вече яко такси или срив на световната западна икономика и световна брутална инфлация. Гответе се за 100 левро за литър безнин и хиперинфлация в клуба на богатите. И да не забравите да благодарите на ционистктие си господари! И тоя път няма да има демократични купони за гориво, брашно и захар както направиха комунягите през изкуствено създадената от тях българска криза в началото на 90-те. В момента се гласи голям гладомор, най-вече за скъсаняците в еврозоната. Твърде авангардният план на президентите-шестопръстият и Рижият перчем удариха на камък.Имаха съвместна мечта да върнат назад във времето персите -хилядолетия,за да живеят те във времето на Барни Ръбъл и Фред Флийнстоун каменна ера ,за да се бият с лъкове и стрели при спор.Всичко това са видяли колективно в розовите си сънища.

    21:42 03.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гай Турий

    0 0 Отговор
    ФурденЛайнен струва на Юръба двойно повече

    22:06 03.11.2026

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