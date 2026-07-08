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Норвегия предупреди Доналд Тръмп: Не прекрачвай границата за Гренландия

Норвегия предупреди Доналд Тръмп: Не прекрачвай границата за Гренландия

8 Юли, 2026 16:59 1 954 36

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  • торе сандвик

Норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик заяви, че съюзниците вече вършат реална работа за сигурността в Арктика и следят руската активност в региона

Норвегия предупреди Доналд Тръмп: Не прекрачвай границата за Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Норвегия отхвърли подновения натиск на президента на САЩ Доналд Тръмп по въпроса за Гренландия, съобщава "Политико".

Норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик заяви, че съюзниците вече вършат реална работа за сигурността в Арктика и следят руската активност в региона.

"Казах на американските си колеги, че всъщност ние осигуряваме защитата на тяхната родина", посочи Сандвик в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара.

По думите му това е директен отговор на аргумента на Тръмп, че САЩ се нуждаят от по-голяма сигурност в Арктика и затова трябва да придобият Гренландия. По-рано тази седмица американският президент заяви, че островът "трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания".

Сандвик не отправи лични критики към Тръмп, но подчерта, че въпросът за Гренландия е граница, която не може да бъде прекрачвана.

"Нашата позиция е напълно ясна - Гренландия е част от Дания, от Кралство Дания. Това ясно сме го заявили и пред американците", подчерта той.

Според норвежкия министър заплахата за сигурността в Арктика изглежда по различен начин, тъй като основният военен риск не е около Гренландия.

"Няма руски или китайски военни действия около Гренландия", отбеляза той.

На въпрос дали европейските съюзници трябва да изградят по-постоянно военно присъствие около острова, за да затвърдят суверенитета на Дания и Гренландия, Сандвик насочи вниманието към морския район между архипелага Свалбард и континентална Норвегия.

По думите му именно там се намира реалната стратегическа заплаха - руските подводници, които напускат базите си на Колския полуостров и навлизат в Северния Атлантик.

"Ако искате да стигнете до Гренландия, трябва да минете оттук", обясни той, визирайки стратегическия морски коридор "Мечата пролука" - около 650-километровото пространство между нос Нордкап в Северна Норвегия и архипелага Свалбард.

"Ние следим тишината под водата. Защитата на Гренландия започва именно тук", подчерта министърът.

Сандвик изтъкна още, че Норвегия вече поема значителна част от тежестта за сигурността на Алианса - както в Арктика, така и чрез подкрепата за Украйна.

По думите му Норвегия, Нидерландия, Дания, Швеция, балтийските държави и Германия правят повече от своя справедлив дял в помощта за Киев, докато някои от по-големите европейски икономики изостават.

"Това не е устойчиво за Европа в дългосрочен план", категоричен бе той.

Въпреки това Осло няма намерение да намалява подкрепата си за Украйна.

"Ще продължим да отделяме значителни средства за Украйна и ще останем ангажирани толкова дълго, колкото е необходимо", увери Сандвик и допълни, че "всички европейски държави трябва да увеличат усилията си".


Норвегия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    13 7 Отговор
    Само Румен Радев подкрепи Тръмп за Гренландия.

    Коментиран от #18

    17:05 08.07.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    25 13 Отговор
    Що? Кво ще му напраите? Ще пуснете принца изнасилвач да се разправи с него ли?!
    Смешници! Ще седя и ще се хиля, когато рижавия ненормалник стъпи

    Коментиран от #36

    17:06 08.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не прекрачвай границата за Гренландия

    26 10 Отговор
    и кво ще стане

    хитлер ги превзе за 2 дни тез норвежки сьомги

    17:06 08.07.2026

  • 6 Холанд

    7 6 Отговор
    Ще гребем от САЩ към Гренландия.

    17:07 08.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тъкмо Бай-Дончо,бе позабравил...":

    Нещо забрави и за Куба.Хи хи хи

    17:08 08.07.2026

  • 8 морския

    15 10 Отговор
    до вчера миризливи рибари, днес снобари !

    17:08 08.07.2026

  • 9 Браво на Норвегия!

    12 17 Отговор
    Взе да им писва от Тръмп!

    Непоколебимо подкрепят НАТО И УКРАЙНА!

    БЕЗ УСЛОВИЯ!

    Чуваш ли, Радев!

    Коментиран от #13

    17:09 08.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пак се размириса...

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    ...на конски изпражнения...!
    Марш обратно под опашката на коня си...!

    17:13 08.07.2026

  • 13 Ще ги видим,що за герои са...?!

    10 6 Отговор

    До коментар #9 от "Браво на Норвегия!":

    Като Бай-Дончо им вземе Гренландия...!

    Коментиран от #27

    17:17 08.07.2026

  • 14 Д-р Марин Белчев

    20 3 Отговор
    Обяснявам защо САЩ постоянно искат да присвоят Гренландия. Няма нито една добра причина.
    Всички знаем обичайните неща: полезните изкопаеми, редкоземните минерали, защитата от ракети, програмата "Златен купол", противодействие на Русия и Китай, но основното е друго!
    Технологичните милиардери от Силиконовата долина натискат страшно Тръмп да вземе Гренландия, за да строят там на студено огромни центрове за данни за Изкуствен интелект. Идеята, разбира се е да спечелят милиарди, както и да строят там утопични нови градове за богати, управлявани от изкуствен интелект.
    С едно изречение: искат Гренландия, за да лапат милиарди и да следят, поробват и унищожават обикновените хора.

    Коментиран от #30

    17:17 08.07.2026

  • 15 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    12 4 Отговор
    Че евроатлантическите сестри ще се скарат толкова бързо. Когато краденето свърши бандите се разпадат.

    17:25 08.07.2026

  • 16 🤭🤭🤭

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    А ти ще имаш некролог заедно с коня ти, как стоиш под коня.

    Коментиран от #22

    17:26 08.07.2026

  • 17 А ГДЕ

    11 4 Отговор
    Кая Калас? Този колос на мисълта.

    17:27 08.07.2026

  • 18 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Забрави да споменеш и Ердоган.

    17:27 08.07.2026

  • 19 Шекелка

    5 2 Отговор
    А ние сега за кого да квичим, че сме дебили и трудно се ориентираме ?

    17:28 08.07.2026

  • 20 В АНГЛИЯ БУКМЕЙКЪРИТЕ ПРИЕМАТ ЗАЛОЗИ

    10 4 Отговор
    НАТЮ ли ще се разпадне първо или ЕС-то.

    17:29 08.07.2026

  • 21 грелнладния ще бъде краварска

    6 4 Отговор
    Те са измет

    17:29 08.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🤭🤭🤭

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    negaл4e, не се нерви да не ти се спука някоя kaлна вена, докато коня ти те блъска.🤣🤣

    17:33 08.07.2026

  • 25 Анонимен

    4 3 Отговор
    Задокеанските ни скъпи дружки имат силата,с която имат възможност да се утвърди властта над острова и островитяните.Отдавна там са си изградили военна база/с паяджината/,като броят на военните надвишава туземците.Отдавна островът принадлежи на тях.Остават формалности/да се запиши устата на противниците с тиня и кал/и надлежно да се подпечатат документи.Това е толкоз демократично/мнозинството диктува правилата/.

    17:40 08.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тя е датска бе

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ще ги видим,що за герои са...?!":

    третокласник

    17:46 08.07.2026

  • 28 Унтерофицер

    10 1 Отговор
    Викингите ще оправят оранжевият клоун

    17:46 08.07.2026

  • 29 Рядев

    7 0 Отговор
    да каже Гренландия американска ли е?

    17:54 08.07.2026

  • 30 ако

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Д-р Марин Белчев":

    си такъв доктор, колкото разбираш темата която обясняваш, няма да имаш много клиенти, дори хич! САЩ не са усвоили Аляска, ти ги вкарваш Гренландия да правят бизнес за милиарди с ИИ за данни плюс ваканционен център. Никакви хора няма за завладяване също, защото там е територия колкото Европа, но с коренни жители по-малко от 50хил. Тръмп цели нещо съвсем друго с придърпване на острова към САЩ......

    18:01 08.07.2026

  • 31 защо

    3 0 Отговор
    Тръмп спешно търси баячка, умееща да лее куршум.

    18:21 08.07.2026

  • 32 Вътю Т.Панчев

    0 2 Отговор
    А бе как така ша барате мАкедонска гренландия бе ?? Ади фъс !

    18:27 08.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Едно обаче

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    бие на очи : как реагират скандинавците на външна заплаха...... и нека предположим - как биха реагирали отделните държави, тук на Балканите в аналогична ситуация.

    18:35 08.07.2026

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