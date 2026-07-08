Норвегия предупреди Доналд Тръмп: Не прекрачвай границата за Гренландия

Норвегия отхвърли подновения натиск на президента на САЩ Доналд Тръмп по въпроса за Гренландия, съобщава "Политико".

Норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик заяви, че съюзниците вече вършат реална работа за сигурността в Арктика и следят руската активност в региона.

"Казах на американските си колеги, че всъщност ние осигуряваме защитата на тяхната родина", посочи Сандвик в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара.

По думите му това е директен отговор на аргумента на Тръмп, че САЩ се нуждаят от по-голяма сигурност в Арктика и затова трябва да придобият Гренландия. По-рано тази седмица американският президент заяви, че островът "трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания".

Сандвик не отправи лични критики към Тръмп, но подчерта, че въпросът за Гренландия е граница, която не може да бъде прекрачвана.

"Нашата позиция е напълно ясна - Гренландия е част от Дания, от Кралство Дания. Това ясно сме го заявили и пред американците", подчерта той.

Според норвежкия министър заплахата за сигурността в Арктика изглежда по различен начин, тъй като основният военен риск не е около Гренландия.

"Няма руски или китайски военни действия около Гренландия", отбеляза той.

На въпрос дали европейските съюзници трябва да изградят по-постоянно военно присъствие около острова, за да затвърдят суверенитета на Дания и Гренландия, Сандвик насочи вниманието към морския район между архипелага Свалбард и континентална Норвегия.

По думите му именно там се намира реалната стратегическа заплаха - руските подводници, които напускат базите си на Колския полуостров и навлизат в Северния Атлантик.

"Ако искате да стигнете до Гренландия, трябва да минете оттук", обясни той, визирайки стратегическия морски коридор "Мечата пролука" - около 650-километровото пространство между нос Нордкап в Северна Норвегия и архипелага Свалбард.

"Ние следим тишината под водата. Защитата на Гренландия започва именно тук", подчерта министърът.

Сандвик изтъкна още, че Норвегия вече поема значителна част от тежестта за сигурността на Алианса - както в Арктика, така и чрез подкрепата за Украйна.

По думите му Норвегия, Нидерландия, Дания, Швеция, балтийските държави и Германия правят повече от своя справедлив дял в помощта за Киев, докато някои от по-големите европейски икономики изостават.

"Това не е устойчиво за Европа в дългосрочен план", категоричен бе той.

Въпреки това Осло няма намерение да намалява подкрепата си за Украйна.

"Ще продължим да отделяме значителни средства за Украйна и ще останем ангажирани толкова дълго, колкото е необходимо", увери Сандвик и допълни, че "всички европейски държави трябва да увеличат усилията си".