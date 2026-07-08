Норвегия предупреди Доналд Тръмп: Не прекрачвай границата за Гренландия

Норвегия отхвърли подновения натиск на президента на САЩ Доналд Тръмп по въпроса за Гренландия, съобщава "Политико".
Норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик заяви, че съюзниците вече вършат реална работа за сигурността в Арктика и следят руската активност в региона.
"Казах на американските си колеги, че всъщност ние осигуряваме защитата на тяхната родина", посочи Сандвик в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара.
По думите му това е директен отговор на аргумента на Тръмп, че САЩ се нуждаят от по-голяма сигурност в Арктика и затова трябва да придобият Гренландия. По-рано тази седмица американският президент заяви, че островът "трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания".
Сандвик не отправи лични критики към Тръмп, но подчерта, че въпросът за Гренландия е граница, която не може да бъде прекрачвана.
"Нашата позиция е напълно ясна - Гренландия е част от Дания, от Кралство Дания. Това ясно сме го заявили и пред американците", подчерта той.
Според норвежкия министър заплахата за сигурността в Арктика изглежда по различен начин, тъй като основният военен риск не е около Гренландия.
"Няма руски или китайски военни действия около Гренландия", отбеляза той.
На въпрос дали европейските съюзници трябва да изградят по-постоянно военно присъствие около острова, за да затвърдят суверенитета на Дания и Гренландия, Сандвик насочи вниманието към морския район между архипелага Свалбард и континентална Норвегия.
По думите му именно там се намира реалната стратегическа заплаха - руските подводници, които напускат базите си на Колския полуостров и навлизат в Северния Атлантик.
"Ако искате да стигнете до Гренландия, трябва да минете оттук", обясни той, визирайки стратегическия морски коридор "Мечата пролука" - около 650-километровото пространство между нос Нордкап в Северна Норвегия и архипелага Свалбард.
"Ние следим тишината под водата. Защитата на Гренландия започва именно тук", подчерта министърът.
Сандвик изтъкна още, че Норвегия вече поема значителна част от тежестта за сигурността на Алианса - както в Арктика, така и чрез подкрепата за Украйна.
По думите му Норвегия, Нидерландия, Дания, Швеция, балтийските държави и Германия правят повече от своя справедлив дял в помощта за Киев, докато някои от по-големите европейски икономики изостават.
"Това не е устойчиво за Европа в дългосрочен план", категоричен бе той.
Въпреки това Осло няма намерение да намалява подкрепата си за Украйна.
"Ще продължим да отделяме значителни средства за Украйна и ще останем ангажирани толкова дълго, колкото е необходимо", увери Сандвик и допълни, че "всички европейски държави трябва да увеличат усилията си".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #18
17:05 08.07.2026
3 ДрайвингПлежър
Смешници! Ще седя и ще се хиля, когато рижавия ненормалник стъпи
Коментиран от #36
17:06 08.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Не прекрачвай границата за Гренландия
хитлер ги превзе за 2 дни тез норвежки сьомги
17:06 08.07.2026
6 Холанд
17:07 08.07.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Тъкмо Бай-Дончо,бе позабравил...":Нещо забрави и за Куба.Хи хи хи
17:08 08.07.2026
8 морския
17:08 08.07.2026
9 Браво на Норвегия!
Непоколебимо подкрепят НАТО И УКРАЙНА!
БЕЗ УСЛОВИЯ!
Чуваш ли, Радев!
Коментиран от #13
17:09 08.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пак се размириса...
До коментар #4 от "оня с коня":...на конски изпражнения...!
Марш обратно под опашката на коня си...!
17:13 08.07.2026
13 Ще ги видим,що за герои са...?!
До коментар #9 от "Браво на Норвегия!":Като Бай-Дончо им вземе Гренландия...!
Коментиран от #27
17:17 08.07.2026
14 Д-р Марин Белчев
Всички знаем обичайните неща: полезните изкопаеми, редкоземните минерали, защитата от ракети, програмата "Златен купол", противодействие на Русия и Китай, но основното е друго!
Технологичните милиардери от Силиконовата долина натискат страшно Тръмп да вземе Гренландия, за да строят там на студено огромни центрове за данни за Изкуствен интелект. Идеята, разбира се е да спечелят милиарди, както и да строят там утопични нови градове за богати, управлявани от изкуствен интелект.
С едно изречение: искат Гренландия, за да лапат милиарди и да следят, поробват и унищожават обикновените хора.
Коментиран от #30
17:17 08.07.2026
15 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
17:25 08.07.2026
16 🤭🤭🤭
До коментар #4 от "оня с коня":А ти ще имаш некролог заедно с коня ти, как стоиш под коня.
Коментиран от #22
17:26 08.07.2026
17 А ГДЕ
17:27 08.07.2026
18 Атина Палада
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Забрави да споменеш и Ердоган.
17:27 08.07.2026
19 Шекелка
17:28 08.07.2026
20 В АНГЛИЯ БУКМЕЙКЪРИТЕ ПРИЕМАТ ЗАЛОЗИ
17:29 08.07.2026
21 грелнладния ще бъде краварска
17:29 08.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 🤭🤭🤭
До коментар #22 от "оня с коня":negaл4e, не се нерви да не ти се спука някоя kaлна вена, докато коня ти те блъска.🤣🤣
17:33 08.07.2026
25 Анонимен
17:40 08.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тя е датска бе
До коментар #13 от "Ще ги видим,що за герои са...?!":третокласник
17:46 08.07.2026
28 Унтерофицер
17:46 08.07.2026
29 Рядев
17:54 08.07.2026
30 ако
До коментар #14 от "Д-р Марин Белчев":си такъв доктор, колкото разбираш темата която обясняваш, няма да имаш много клиенти, дори хич! САЩ не са усвоили Аляска, ти ги вкарваш Гренландия да правят бизнес за милиарди с ИИ за данни плюс ваканционен център. Никакви хора няма за завладяване също, защото там е територия колкото Европа, но с коренни жители по-малко от 50хил. Тръмп цели нещо съвсем друго с придърпване на острова към САЩ......
18:01 08.07.2026
31 защо
18:21 08.07.2026
32 Вътю Т.Панчев
18:27 08.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Едно обаче
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":бие на очи : как реагират скандинавците на външна заплаха...... и нека предположим - как биха реагирали отделните държави, тук на Балканите в аналогична ситуация.
18:35 08.07.2026