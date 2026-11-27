Турската компания „Кърач Галваниз“ съобщи, че чрез консорциум, създаден в България, е подписала договор за поддръжка и ремонт на системи за пътна сигурност в Северозападния и Югозападния район. Договорът е сключен на 26 ноември и е със срок от една година.

„Чрез консорциума, създаден в България, на 26 ноември фирмата ни подписа договор за сигурността на пътищата“, обявиха от компанията. Началото на изпълнението е предвидено за 1 декември 2026 г.

В официалното борсово съобщение на „Кърач Галваниз“ стойността е посочена като 32 125 000 евро без ДДС. Това означава 38 550 000 евро при начислен данък. В предоставения от Българската телеграфна агенция материал сумата е представена като 32,125 млн. евро с ДДС, което е различие спрямо обявеното от самата компания в борсовото уведомление.

Какво включва процедурата

Публикуваната документация на „Автомагистрали“ ЕАД е за избор на изпълнител за продажба и доставка на ограничителни системи за пътища. Обхватът включва областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен в Северозападния район, както и Благоевград, Перник, Кюстендил и София в Югозападния район.

В отделно разяснение по процедурата „Автомагистрали“ ЕАД посочва максимална стойност от 32 125 000 евро без ДДС за прогнозен период от една година. В публикуваната документация предметът е формулиран като продажба и доставка на ограничителни системи, докато „Кърач Галваниз“ описва подписания договор като поддръжка и ремонт на системи за пътна сигурност.

Още две процедури са в ход

„Кърач Галваниз“ съобщава, че оценяването на още две обществени поръчки, по които е подала оферти в България, продължава. Компанията определя договора като възможност за разширяване на международните си дейности и за укрепване на присъствието си на външни пазари.

Съобщението не посочва имената на българските партньори в консорциума, нито възложителя по договора. В публично достъпната документация на „Автомагистрали“ ЕАД се вижда процедура със същия териториален обхват и със същата максимална стойност без ДДС, но окончателните данни за избрания изпълнител и подписания договор не са изложени в самата покана.

Източници: bta.bg, actualno.com, 24plovdiv.bg