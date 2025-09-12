Новини
Бизнес »
Албания бори корупцията като създава първия в света министър не човек, а изкуствения интелект

Албания бори корупцията като създава първия в света министър не човек, а изкуствения интелект

12 Септември, 2025 08:21 299 2

  • изкуствен интелект-
  • министър-
  • обществени поръчки-
  • албания-
  • корупция

Той ще отговаря за обществените поръчки

Албания бори корупцията като създава първия в света министър не човек, а изкуствения интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Модел, базиран на изкуствен интелект, ще бъде използван в Албания като „министър на изкуствения интелект“, отговарящ за обществените поръчки. Моделът ще се нарича Diella, съобщи европейското издание Politico.

„Diela е първият член на правителството, който физически не съществува, а е виртуално създаден с помощта на изкуствен интелект“, каза албанския премиер Еди Рама.

Според премиера, решенията за обществените поръчки ще бъдат прехвърлени към модел с изкуствен интелект с цел създаване на „100% некорумпирана“ система за обществени поръчки. Моделът Diella вече се използва в работата на държавната цифрова платформа e-Albania, която осигурява достъп до повечето държавни услуги.

Албания вече има опит в използването на изкуствен интелект в различни области. Технологията се използва в механизмите за обществени поръчки, както и в процеса на проследяване на незаконно градско строителство и разкриване на производство на наркотици в селските райони.


Албания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В същото време

    1 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна обикаля всички телевизии с оскубаните вежди.

    08:24 12.09.2025

  • 2 факт

    0 0 Отговор
    След нас са. Е-хе-хе, ние откога си имаме електронно правителство. Те тръгнали с един човек да се хвалят.

    08:30 12.09.2025