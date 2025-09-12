Албания бори корупцията като създава първия в света министър не човек, а изкуствения интелект

Модел, базиран на изкуствен интелект, ще бъде използван в Албания като „министър на изкуствения интелект“, отговарящ за обществените поръчки. Моделът ще се нарича Diella, съобщи европейското издание Politico.

„Diela е първият член на правителството, който физически не съществува, а е виртуално създаден с помощта на изкуствен интелект“, каза албанския премиер Еди Рама.

Според премиера, решенията за обществените поръчки ще бъдат прехвърлени към модел с изкуствен интелект с цел създаване на „100% некорумпирана“ система за обществени поръчки. Моделът Diella вече се използва в работата на държавната цифрова платформа e-Albania, която осигурява достъп до повечето държавни услуги.

Албания вече има опит в използването на изкуствен интелект в различни области. Технологията се използва в механизмите за обществени поръчки, както и в процеса на проследяване на незаконно градско строителство и разкриване на производство на наркотици в селските райони.