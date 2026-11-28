Нападението срещу фенове на Левски в Марсилия е било планирано и добре инсценирано, заяви изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров. По данни, цитирани от NOVA, при инцидентите около стадион „Велодром“ са пострадали 11 български привърженици.

„Досега не бях срещал такава агресия и омраза срещу нашите фенове. За мен това беше планирано и добре инсценирано“, каза Боримиров в ефира на NOVA.

Българските фенове са били нападнати преди началото на мача между Олимпик Марсилия и Левски на 26 ноември. Според Боримиров не е било възможно голяма група да се придвижи между различни части на стадиона, без охраната или полицията да забележат случващото се.

„Няма как такава група от фенове да се придвижи от едно към друго място и никой от охраната или полицията да не го види и да не предприеме мерки“, заяви той.

Левски е предупреждавал за риска

Ръководителят на международния отдел на Левски Галина Костова каза, че комуникацията с Олимпик Марсилия е започнала още през август, след изтеглянето на жребия. През последния месец преди срещата са били провеждани онлайн разговори с представители на френския клуб, полицията в Марсилия и УЕФА.

Костова заяви, че българската страна е изложила опасенията си и дори е предложила мачът да бъде преместен в София. По думите ѝ предупрежденията не са били взети достатъчно сериозно.

Френската страна е заявила, че може да гарантира сигурността само на 500 привърженици на Левски. Освен тези билети домакините са предоставили 20 VIP пропуска за централната ложа и 200 билета за първа категория.

„От 28 години работя в Левски. Това е най-трудно организираното ни гостуване“, каза Костова.

Мачът не е бил прекратен

Боримиров обясни, че от мястото, на което се е намирал, не е имал пряка видимост към сектора на българските фенове. След като е разбрал за инцидента, той и Костова са потърсили делегата на УЕФА.

По думите на Боримиров делегатът е заявил, че заснема случващото се и то ще бъде включено в официалния протокол. Той е добавил, че именно делегатът и съдията имат правомощия да спрат срещата.

Костова каза, че делегатът е отказал да прекрати мача. На полувремето Боримиров е разговарял с него, както и с префектурата на Марсилия. От полицията са обяснили, че не искат срещата да бъде спирана заради опасения, че фенове могат да нахлуят на терена и ситуацията да се влоши.

Костова отхвърли твърденията, че ръководството на Левски не е настоявало за прекратяване на мача заради възможни глоби. Тя заяви, че българският клуб е следвал пет заповеди на френската полиция и че с делегацията са пътували трима представители на Националната полиция и Столичната дирекция на вътрешните работи.

Левски загуби с 0:1

На терена Олимпик Марсилия спечели с 1:0. След петия кръг от основната фаза на Лига Европа Левски има седем точки и заема 16-о място в класирането. Следващият мач на българския клуб е домакинството срещу Лилестрьом на 10 декември.

Боримиров заяви още, че Марсилия е била наказвана от УЕФА през последните години и постави въпроса защо клубът продължава да домакинства мачове от европейските турнири при подобни рискове.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, btvsport.bg