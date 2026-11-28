Скоростовите ограничения на американската сателитна комуникационна система Starshield затрудняват операциите на украинските ударни дронове във временно окупираните от Русия територии. По данни на Kyiv Independent, който се позовава на двама украински военни представители, при някои мисии са отчетени изключително големи загуби на безпилотни апарати, а други операции са били отменени.

Ограниченията са въведени през октомври и се прилагат само в районите, които се намират под руски контрол. Висш украински военен служител заявява, че „очевидно е взето политическо решение за ограничаване на функционалността на системата“ в тези части на страната.

Според друг украински военен представител засегнати са дронове със среден обсег, включително моделът Fire Point FP-2. Той може да носи полезен товар до 200 килограма и да изминава до 700 километра. Подобни безпилотни апарати се използват за атаки срещу руски военни обекти в окупираните територии, сред които пускови площадки, радарни станции, складове за гориво и оръжия и системи за противовъздушна отбрана.

Затруднения и при защитата от руски дронове

Проблемът не се ограничава до украинските ударни операции. Ограниченията намаляват и способността на украинските сили да противодействат на руските въздушни атаки, тъй като част от системите за прихващане разчитат на комуникация през Starlink и военната му версия Starshield.

Президентът Володимир Зеленски потвърди, че ограниченията остават в сила във временно окупираните украински територии. Той предупреди, че това затруднява защитата на енергийната инфраструктура от руски атакуващи дронове. В района на фронта украинските сили не могат да използват пълноценно авиацията си и разчитат в по-голяма степен на дронове прехващачи.

„Ограниченията на скоростта на системата Starshield важат само за онези територии на Украйна, временно окупирани от Русия“, заяви висшият украински военен служител, цитиран от Kyiv Independent.

Вашингтон и SpaceX са призовани да премахнат ограниченията

Зеленски призова САЩ и SpaceX, компанията на Илон Мъск, да възстановят нормалната работа на системата. Киев настоява за изясняване на причините за ограничението, но публично обяснение от американското правителство или SpaceX за прилагането му в окупираните райони не е посочено.

Според украинските представители последиците се усещат едновременно при нанасянето на удари по руски цели и при отбраната от въздушни атаки. Така техническото ограничение се превръща и в политически спор между Киев и Вашингтон за контрола върху комуникационна система, от която зависят ключови операции на украинските въоръжени сили.