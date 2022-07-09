Aĸциитe нa Теѕlа пoeвтиняxa, a Mъcĸ пoдчepтa, чe "гoдинaтa щe бъдe cлaвнa"

Нова оферта на Мъск предизвика скок на акциите на "Туитър" с 15 на сто, но ги спряха от продажба

Акциите на "Туитър" (Twitter) скочиха с 15 на сто, след като Блумбърг съобщи, че милиардерът Илон Мъск планира да продължи по план и да прид ...