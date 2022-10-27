Европа има излишък от газ - истина или заблуда?

Посланикът на САЩ в Турция избяга по покрива на Капалъчаршъ

Посланикът на САЩ в Турция Джеф Флейк сподели своя снимка в Инстаграм, на която, влизайки в ролята на Джеймс Бонд, тича по покрива на истанбулския пок ...