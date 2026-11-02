Възобновяването на доставките на руски газ през Украйна е невъзможно

Възобновяването на доставките на руски природен газ за Европа през територията на Украйна е невъзможно при сегашните обстоятелства. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на 2 ноември, коментирайки информация за американска инициатива за възстановяване на газовия транзит като част от преговорите за енергийно примирие между Москва и Киев.

„Засега едва ли можем да говорим за това. Ситуацията на място повече от красноречиво показва невъзможността за реализиране на подобни планове в момента“, заяви Песков, цитиран от руската агенция „Интерфакс“.

Говорителят на Кремъл обаче не изключи възможността за възстановяване на доставките в бъдеще. По думите му това ще зависи от интереса на купувачите, желанието на продавачите и техните възможности да осигурят необходимите количества.

Изявлението последва публикация на The Wall Street Journal, според която администрацията на американския президент Доналд Тръмп настоява за възобновяване на доставките на руски газ за европейските пазари през украинската газопреносна система. Инициативата е част от дипломатическите усилия за постигане на енергийно примирие преди настъпването на зимата.

Според изданието предложението е било обсъждано през септември от американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър по време на посещенията им в Москва и Киев. Планът предвижда руският газ да се продава чрез американски посредник, а приходите да постъпват в специална сметка в трета държава, за да се ограничи възможността средствата да бъдат използвани за финансиране на войната.

Вашингтон разглежда възстановяването на транзита като потенциален стимул за Москва да прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Подобна договореност би могла също да осигури приходи от транзитни такси за Украйна и да допринесе за понижаване на енергийните разходи в Европа.

Предложението обаче среща сериозни политически и регулаторни препятствия. Европейският съюз вече е приел курс към пълно прекратяване на вноса на руски природен газ до края на 2027 г., а редица европейски правителства се противопоставят на възстановяването на енергийната зависимост от Москва.

Песков подчерта, че въпреки значението на европейския енергиен пазар Русия все повече насочва вниманието си към страните от Глобалния юг, където според Москва се намират основните центрове на бъдещия икономически растеж и нарастващото потребление на енергийни ресурси.

Транзитът на руски газ през Украйна беше прекратен на 1 януари 2025 г. след изтичането на договора между „Газпром“ и украинския оператор. Оттогава маршрутът остава затворен, а европейските държави продължават да преструктурират газовите си доставки.

Въпреки американските дипломатически усилия засега няма постигнато споразумение за възстановяване на транзита, нито обявен график за евентуално подновяване на доставките.