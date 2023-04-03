Aмepиĸaнcĸият пpoизвoдитeл нa eлeĸтpoмoбили Rіvіаn oтвapя cepвизeн цeнтъp в Eвpoпa

Олимпийска шампионка и близка до Путин с унизителни думи за Украйна

Олимпийската шампионка по фигурно пързаляне и жена на говорителя на Владимир Путин - Дмитрий Песков - Татяна Навка изрече унизителни думи за Украйна в ...