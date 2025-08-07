Новини
Бизнес »
САЩ загубят 25 000 работни места заради алкохолните тарифи на ЕС
  Тема: Войната на митата

САЩ загубят 25 000 работни места заради алкохолните тарифи на ЕС

7 Август, 2025 21:21 775 3

  • сащ-
  • алкохол-
  • работници-
  • мита-
  • загуби

Администрацията на Тръмп да освободи алкохолните напитки от американските мита

САЩ загубят 25 000 работни места заради алкохолните тарифи на ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските тарифи върху стоки от Европейския съюз могат да доведат до намаляване на продажбите на алкохолни напитки с почти 2 млрд. USD и загуба на 25 000 работни места в САЩ, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на съвместно писмо от производители на алкохол, изпратено до президента на САЩ Доналд Тръмп.

Отбелязва се, че обръщението е изготвено от коалицията „Наздравици, а не тарифи“, която обединява 57 компании, включително европейските Diageo и Pernod Ricard, както и американски производители на вино и уиски. Авторите на писмото призоваха администрацията на Тръмп да освободи алкохолните напитки от американските мита.

На 27 юли председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Тръмп се споразумяха, че Вашингтон ще наложи 15% мита върху приблизително 75% от европейските стоки, внасяни в САЩ, вместо 30% мита върху целия внос, които Белият дом заплаши да наложи, считано от 1 август. В замяна ЕК обеща напълно да забрани всички видове руски енергийни доставки и да закупи американски петрол, газ, ядрено оборудване и гориво на стойност 750 млрд. USD, както и да инвестира 600 млрд. USD в американската икономика.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор
    Едно заглавие ли не можете да напишете без ИИ,
    май и без естествен 🤔

    21:23 07.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 0 Отговор
    Как сте взели СРЕДНО образУвание, за ВИСШУТУ е ясно 🤔🤔🤔

    21:26 07.08.2025

  • 3 Ами

    7 0 Отговор
    "ЗАГУБЯТ" в бъдеще време ли да го разбираме?

    21:34 07.08.2025