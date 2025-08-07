САЩ загубят 25 000 работни места заради алкохолните тарифи на ЕС

Американските тарифи върху стоки от Европейския съюз могат да доведат до намаляване на продажбите на алкохолни напитки с почти 2 млрд. USD и загуба на 25 000 работни места в САЩ, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на съвместно писмо от производители на алкохол, изпратено до президента на САЩ Доналд Тръмп.

Отбелязва се, че обръщението е изготвено от коалицията „Наздравици, а не тарифи“, която обединява 57 компании, включително европейските Diageo и Pernod Ricard, както и американски производители на вино и уиски. Авторите на писмото призоваха администрацията на Тръмп да освободи алкохолните напитки от американските мита.

На 27 юли председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Тръмп се споразумяха, че Вашингтон ще наложи 15% мита върху приблизително 75% от европейските стоки, внасяни в САЩ, вместо 30% мита върху целия внос, които Белият дом заплаши да наложи, считано от 1 август. В замяна ЕК обеща напълно да забрани всички видове руски енергийни доставки и да закупи американски петрол, газ, ядрено оборудване и гориво на стойност 750 млрд. USD, както и да инвестира 600 млрд. USD в американската икономика.