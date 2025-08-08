Американската икономика ще пострада от митата на Тръмп

Негативният ефект от експортните мита на САЩ върху ЕС е донякъде преувеличен. Те по-скоро ще се отразят като бумеранг върху американската икономика поради намаляване на потребителската способност. Това мнение изрази Джампаоло Гали, икономист от Католическия университет в Милано, цитиран от аг. ТАСС.

Според него, президентът на САЩ Доналд Тръмп, въвеждайки експортни мита, се надява да намали националния дълг и се стреми да върне промишленото производство, което е било прехвърлено в други страни. „Но това има значителни последици за самия американски пазар, недостатъкът е, че митата се превръщат в „данък“ за потребителите, което в крайна сметка ще се отрази на покупателната способност на американците и съответно на икономиката като цяло“, каза той. Тръмп няма да постигне връщането на мащабната индустрия, тъй като това изисква много подготвителна работа. „Себестойността на производството в Америка остава много по-висока, производствената система се изгражда с години, необходими са квалифицирани кадри специално за производствения сектор, а такива не са достатъчни“, смята Гали.

„Разбира се, тарифите не помагат на икономическия растеж, въпреки че смятам, че негативният ефект от тарифите на ниво от 15% не бива да се преувеличава. Те може да доведат до леко забавяне на растежа, но като цяло нищо катастрофално“, каза експертът. Той смята, че критиките към Европейската комисия за постигнатото споразумение със САЩ са преувеличени, защото в крайна сметка тарифите бяха намалени наполовина от първоначално обявените 30%. Гали отбеляза също, че ангажиментът за закупуване на енергийни ресурси в САЩ като цяло е в съответствие с геополитическите цели на ЕС за отказ от руските енергийни ресурси.

Той смята ангажимента за инвестиране в САЩ за по-проблематичен за Европа. „Но това натоварва определено бюджетите на страните от ЕС в момент, когато е решено да се увеличат разходите за отбрана. Мисля, че ще бъде трудно за Европа да изпълни ангажиментите си да инвестира в САЩ“, отбеляза експертът.

Той набляга на дългогодишните проблеми на Европа - бавни темпове на растеж и ниска конкурентоспособност в сравнение със САЩ и, в определени индустрии, с Китай. Според него Европа значително изостава в технологиите, изкуствения интелект и цифровата икономика. В Италия това се утежнява от бюрокрацията и тежката съдебна система, което плаши инвеститорите.

Според Гали най-плашещият аспект на тарифната политика на САЩ е, че тя създава несигурност на фона на преразпределението на пазарите. „Не е ясно какво ново равновесие ще замени старото, тъй като всички страни ще започнат да се конкурират за нови пазари за своя износ“, каза той.