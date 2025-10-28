Европейската комисия решава дали да продължи да финансира Румъния

Европейската комисия (ЕК) ще определи до края на ноември тази година дали Румъния може да изпълни изискванията си относно прекомерния бюджетен дефицит. Ако решението е положително, страната ще може да продължи да получава средства от европейските фондове. Това обяви европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис по време на съвместна пресконференция с румънския премиер Илие Болоян.

„Като се вземат предвид докладите на румънските власти и мерките, предприети през последните месеци, ЕК ще определи до края на ноември дали Румъния може да изпълни европейските фискални изисквания относно процедурата при прекомерен бюджетен дефицит“, каза той. „Ако оценката на ЕК е положителна, това ще избегне спирането на отпускането на европейски средства [на Румъния].“

Домбровскис подчерта, че Румъния трябва да предприеме „смели мерки“, за да намали бюджетния дефицит, който достигна 9,3% от БВП миналата година. Той похвали мащаба и характера на мерките, предприети от румънското правителство, но заяви, че ЕК „все още очаква бюджетният дефицит да бъде 8,3%“.

Румънският премиер отбеляза, че правителството е поставило цел от 8,4% за бюджетния дефицит и че през ноември ще бъде приет пакет от мерки, за да се осигури стабилизиране през цялата следваща година. „През следващите два месеца, ако поддържаме подходящ бюджетен контрол и спазваме фискална дисциплина, възнамеряваме да постигнем тази цел, за да си възвърнем доверието както на пазарите, така и на Европейската комисия“, каза той.

Боложан увери, че правителството ще продължи да предприема мерки за устойчиво икономическо възстановяване, отбелязвайки, че Румъния планира да намали бюджетния дефицит до 6% от БВП през следващата година.