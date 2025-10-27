Rheinmetall ще строи завод за барут и боеприпаси у нас

Българската държава и германският технологичен концерн Rheinmetall ще обявят началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси утре на официална церемония в Министерския съвет. Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лв. е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда.
Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между Rheinmetall и ВМЗ-Сопот.
Под договора подписите си ще сложат лично главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов. На церемонията ще присъства министър-председателят Росен Желязков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:23 27.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
17:23 27.10.2025
3 Специална Военна Опсерация
Коментиран от #5, #8, #13
17:24 27.10.2025
4 мосю Кенди
17:24 27.10.2025
5 честен ционист
До коментар #3 от "Специална Военна Опсерация":Приеми го като стимул, да запишеш ускорен курс по руски, докато цените са все още приемливи.
17:25 27.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 кгб: благодарим за инфото
17:27 27.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 баба вуна
17:29 27.10.2025
10 Европа и България
Този завод е част от процеса.
Само Германия приготвя 370 млрд.евро за въоръжения.
Всички европейски държави правят същото.
Отделно РС има собствен фонд за въоръжаване, който помага основно Прибалтика, Полша, Румъния и България, по обясними причини.
Въоръжени до зъби за мир- това е правилният начин!
17:35 27.10.2025
11 Путинистче идиотче
17:40 27.10.2025
12 1488
що я няма по новините ?
17:41 27.10.2025
13 Путинистче идиотче
До коментар #3 от "Специална Военна Опсерация":И Путин ще е приоритетна цел да Райнметал.
17:42 27.10.2025
14 Срещу Путин
Коментиран от #19, #26
17:42 27.10.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
неква "Черна скала" 🤔❗
Коментиран от #18
17:43 27.10.2025
16 България е НАТО.
17:43 27.10.2025
17 Айде нема нужда
17:45 27.10.2025
18 Я пъ тоа
До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Не е важно кой е собственик.....важно е че оръжието от Райнметал ша громи путинистите
Коментиран от #22
17:45 27.10.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "Срещу Путин":Тя Желязната завеса е на повече от половин век❗
Ти сега ли прогледна❗
17:45 27.10.2025
20 ИВАН
17:46 27.10.2025
21 Позор !!!
17:47 27.10.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "Я пъ тоа":Това "ЩЕ" го слушаме и четем вече двадесет години❗
Коментиран от #30
17:47 27.10.2025
23 Мицкоски
17:47 27.10.2025
24 Дориана
Коментиран от #31, #32
17:48 27.10.2025
25 Най рисковото, мръсното и
17:51 27.10.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "Срещу Путин":Изразът е използван ПЪРВО от Гьобелс
/ако знаеш кой е той/❗
А през 1946-та е цитиран
и придобива популярност,
от Чърчил ❗
17:52 27.10.2025
27 производство на барут
17:53 27.10.2025
28 Другари от Сопот...... !
Коментиран от #34
17:54 27.10.2025
29 Ъхъъъъъ....
17:56 27.10.2025
30 Стига бе
До коментар #22 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Вече четири години ВСУ громи путинистите.....може още ДВАЙСЕТ ГОДИНИ да продължи...нема лошо.
Коментиран от #33, #40
17:57 27.10.2025
31 България е НАТО.
До коментар #24 от "Дориана":Оръжието за Украйна.....ВСУ са бие с Путин с БЪЛГАРСКО оръжие.
17:58 27.10.2025
32 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #24 от "Дориана":Той е военолюбеца....
17:59 27.10.2025
33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #30 от "Стига бе":Стига бе, верно ли мислиш, че ВСУ може да направи нещо без ЗАПАДНалИЯТ Свят🤔❗
За такива Т.Ъ.П.И. ПО ПЕЙКИ, ген. Мили го каза в прав текст още 2022-ра❗
"БЕЗ НАМЕСТА НА САШтиянците КИЕВ ЩЕ ПАДНЕ ЗА 72 ЧАСА !"
Коментиран от #36, #37
18:02 27.10.2025
34 Бай тошо
До коментар #28 от "Другари от Сопот...... !":Направи ВМЗ Сопот.....тогава мълчахте, другари.
18:03 27.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Я пъ тоа
До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Как САЩ СЕ НАМЕСИ....че нещо не се разбра.....
Коментиран от #46, #49
18:06 27.10.2025
38 Райнметал
18:07 27.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #30 от "Стига бе":🤣🤣🤣
"може още ДВАЙСЕТ ГОДИНИ да продължи..."
" нема лошо".... МЕЧТИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ❗
Коментиран от #42
18:07 27.10.2025
41 Що не го каза на бай Тошо
До коментар #39 от "Ще дойде видов ден!":Кога построи ВМЗ Сопот.
18:08 27.10.2025
42 Я пъ тоа
До коментар #40 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":То СВОто кара ЧЕТВЪРТА ГОДИНА.....колко му е да изкара още ДВАЙСЕТ....
Коментиран от #44
18:09 27.10.2025
43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #36 от "България е НАТО.":ЗАПАДНалИЯТ свят НЕ Й ПОМАГА,
А Я ИЗПОЛЗВА❗
Има неща които явно не са за твоето ниво‼️
Коментиран от #45
18:10 27.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 България е НАТО.
До коментар #43 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Двайсет години сме в НАТО.....и никой не смее да ни барне. Иначе путинягата да ни е забърсал...мир в България и натовските страни, война в путинова Русия....
Коментиран от #48, #50
18:16 27.10.2025
46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #37 от "Я пъ тоа":Ами като НЕ РАЗБИРАШ - не се прави на ЗНАЕЩ❗
С техника,
С оръжие,
С боеприпаси,
С данни,
С инструктори,
С бойци,
С пропаганда,
С налагане на санкции на трети страни.....
18:16 27.10.2025
47 РАЙНМЕТАЛ....надежда за България
18:17 27.10.2025
48 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #45 от "България е НАТО.":Къде си в НАТО, като много знаеш❓
ЗАЩОТО НАТО/САЩ е тук, а не ние в НАТО❗
Коментиран от #51, #53
18:18 27.10.2025
49 Я пъ тоа
До коментар #37 от "Я пъ тоа":Путин сам си го ИЗПРОСИ....Лее се руска кръв, не натовска ....Руско оръжие има по целия свят...значи ли че Русия се меси по делата в целия свят.
18:19 27.10.2025
50 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #45 от "България е НАТО.":Явно НЕ РАЗЛИЧАВАШ
ДА ТИ ГО ВКАРАТ
от ТИ ДА ГО ВКАРАШ ❗❗❗
Тетакива търсят ПО ПЕЙКИТЕ‼️
Коментиран от #52
18:20 27.10.2025
51 България е НАТО.
До коментар #48 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Така де...НАТО Е ТУК.....и има МИР В БЪЛГАРИЯ.....иначе путинягата да ни е забърсал....
Коментиран от #54
18:21 27.10.2025
52 Не съди по себе си
До коментар #50 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Че са ти го вкарали....ние си живеем мирно и спокойно...Путин да му мисли за вкарването....
18:22 27.10.2025
53 България е НАТО.
До коментар #48 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":И само с 25 000 армия си пазим мира.....пък и ЗАПАС не ни взимат....като при СОЦА.
18:24 27.10.2025
54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #51 от "България е НАТО.":Когато те забърсва САШтински НЕ ГЪР ТИ е кеф,
а те е страх от славяни❗
18:28 27.10.2025