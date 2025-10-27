Новини
Rheinmetall ще строи завод за барут и боеприпаси у нас

Rheinmetall ще строи завод за барут и боеприпаси у нас

27 Октомври, 2025 17:21 837 54

  rheinmetall
  българия
  правителство
  договор
  завод
  боеприпаси
  барут

Стратегическият проект ще бъде подписан между българското правителство и германската компания на 28 октомври

Rheinmetall ще строи завод за барут и боеприпаси у нас - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Българската държава и германският технологичен концерн Rheinmetall ще обявят началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси утре на официална церемония в Министерския съвет. Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лв. е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда.

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между Rheinmetall и ВМЗ-Сопот.

Под договора подписите си ще сложат лично главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов. На церемонията ще присъства министър-председателят Росен Желязков.


  • 1 честен ционист

    11 3 Отговор
    Завод за фойерверки..

    17:23 27.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор
    Чия собственост е Райнметал🤔🤔🤔

    17:23 27.10.2025

  • 3 Специална Военна Опсерация

    15 4 Отговор
    Този завод ще е приоритетна цел за Путин!

    Коментиран от #5, #8, #13

    17:24 27.10.2025

  • 4 мосю Кенди

    8 3 Отговор
    Трябва някой да бере и памука за направата на барута?

    17:24 27.10.2025

  • 5 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Специална Военна Опсерация":

    Приеми го като стимул, да запишеш ускорен курс по руски, докато цените са все още приемливи.

    17:25 27.10.2025

  • 7 кгб: благодарим за инфото

    6 0 Отговор
    не разбрахме кога ще бъде датата на пускане

    17:27 27.10.2025

  • 9 баба вуна

    2 3 Отговор
    Румбата Радев се гордее с този завод. А наивните русофили още му вЕрват.

    17:29 27.10.2025

  • 10 Европа и България

    2 8 Отговор
    усилено се въоръжават, за да се защитят от Путин.
    Този завод е част от процеса.
    Само Германия приготвя 370 млрд.евро за въоръжения.
    Всички европейски държави правят същото.
    Отделно РС има собствен фонд за въоръжаване, който помага основно Прибалтика, Полша, Румъния и България, по обясними причини.
    Въоръжени до зъби за мир- това е правилният начин!

    17:35 27.10.2025

  • 11 Путинистче идиотче

    2 7 Отговор
    Нов завод, нови оръжия срещу путинягата

    17:40 27.10.2025

  • 12 1488

    5 0 Отговор
    за пръв път чувам за такава простотия
    що я няма по новините ?

    17:41 27.10.2025

  • 13 Путинистче идиотче

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Специална Военна Опсерация":

    И Путин ще е приоритетна цел да Райнметал.

    17:42 27.10.2025

  • 14 Срещу Путин

    3 7 Отговор
    се надига мощната европейска икономика и ще изгради Желязна стена срещу Мордор!

    Коментиран от #19, #26

    17:42 27.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    Защо пишат немски, като реален собственик е
    неква "Черна скала" 🤔❗

    Коментиран от #18

    17:43 27.10.2025

  • 16 България е НАТО.

    2 6 Отговор
    Повече оръжия за Украйна, повече трупове от Русия.

    17:43 27.10.2025

  • 17 Айде нема нужда

    5 0 Отговор
    Да си го строят у тях, сега имат съкращения, тамън да ѝ намерят рбота.

    17:45 27.10.2025

  • 18 Я пъ тоа

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Не е важно кой е собственик.....важно е че оръжието от Райнметал ша громи путинистите

    Коментиран от #22

    17:45 27.10.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Срещу Путин":

    Тя Желязната завеса е на повече от половин век❗
    Ти сега ли прогледна❗

    17:45 27.10.2025

  • 20 ИВАН

    4 0 Отговор
    Тая планета, още дълго няма да търпи човешката глупост.

    17:46 27.10.2025

  • 21 Позор !!!

    6 1 Отговор
    съвместно дружество между Rheinmetall и ВМЗ-Сопот.....завод за барути и пръдни. Местен референдум трябва в Сопот и тази олигофрения да приключи

    17:47 27.10.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Я пъ тоа":

    Това "ЩЕ" го слушаме и четем вече двадесет години❗

    Коментиран от #30

    17:47 27.10.2025

  • 23 Мицкоски

    5 1 Отговор
    Мизерния цигански бг клозет става само за развъдник на цигани

    17:47 27.10.2025

  • 24 Дориана

    4 0 Отговор
    Военолюбивите политици да кажат с кого ще се бие България и с коя страна ще воюва.

    Коментиран от #31, #32

    17:48 27.10.2025

  • 25 Най рисковото, мръсното и

    5 1 Отговор
    Вредно производство на Rheinmetall. Това което никоя страна не иска ... 1 тон "барути" като бонус 2850 кубични метра вода замърсяват ....

    17:51 27.10.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Срещу Путин":

    Изразът е използван ПЪРВО от Гьобелс
    /ако знаеш кой е той/❗
    А през 1946-та е цитиран
    и придобива популярност,
    от Чърчил ❗

    17:52 27.10.2025

  • 27 производство на барут

    2 0 Отговор
    Ама не е на барут впрочем. Друго е .

    17:53 27.10.2025

  • 28 Другари от Сопот...... !

    4 1 Отговор
    Дупка за язовир искат да ви правят като ви тресне барута. Това е плана на дЖилезку с водната криза у Плевен. Голям язовир ши станете, да знаете. Заводи за барути а? Заводи... и къде да те питам и коя точно община в Германия, Италия, Испания или Португалия се е съгласила на нейна територия да има такива? Да кажат пуяците дЖилезку и Толупий ? Единствено Финландия и то на остров, и то под условие ! Сицилия дори категорично отказа .... Ама не са и "заводи за барути" впрочем а е за нещо друго ... за CL-20 става дума хора, за диаминоазоксифуразан който в момента е позиционирано като едно от най-мощните взривни вещества разработени от Rheinmetall и най близко до ядреният експлозив. Това ли искате в България да се произвежда? А? И дори ако е така и пак трябва широко обществено обсъждане, Референдум и ОВОС ...и пак атлантенцата увисват ....

    Коментиран от #34

    17:54 27.10.2025

  • 29 Ъхъъъъъ....

    3 1 Отговор
    Концерна Rheinmetall  влязоха в обяснителелен режим ... един от най-важните доставчици на военна техника за германските въоръжени сили (Бундесвер) и партньорите от НАТО. Според компанията около 95% от износа ѝ е за западните съюзници и Украйна . Доставките за Израел , Саудитска Арабия и Бахрейн напоследък представляват по-малко от два процента бил. Естествено че лъжат. В Германия 8 дела има заведени срещу тях. От лоши условия на труд до подържане на геноцида във Палестина. Завода им за барут пък във Бразилия се взриви юни. 104 човека са станали жертва на инцидента и се прикрива. Отказали са среща с правителството на Бразилия

    17:56 27.10.2025

  • 30 Стига бе

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Вече четири години ВСУ громи путинистите.....може още ДВАЙСЕТ ГОДИНИ да продължи...нема лошо.

    Коментиран от #33, #40

    17:57 27.10.2025

  • 31 България е НАТО.

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    Оръжието за Украйна.....ВСУ са бие с Путин с БЪЛГАРСКО оръжие.

    17:58 27.10.2025

  • 32 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    Той е военолюбеца....

    17:59 27.10.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Стига бе":

    Стига бе, верно ли мислиш, че ВСУ може да направи нещо без ЗАПАДНалИЯТ Свят🤔❗
    За такива Т.Ъ.П.И. ПО ПЕЙКИ, ген. Мили го каза в прав текст още 2022-ра❗
    "БЕЗ НАМЕСТА НА САШтиянците КИЕВ ЩЕ ПАДНЕ ЗА 72 ЧАСА !"

    Коментиран от #36, #37

    18:02 27.10.2025

  • 34 Бай тошо

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Другари от Сопот...... !":

    Направи ВМЗ Сопот.....тогава мълчахте, другари.

    18:03 27.10.2025

  • 37 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Как САЩ СЕ НАМЕСИ....че нещо не се разбра.....

    Коментиран от #46, #49

    18:06 27.10.2025

  • 38 Райнметал

    0 2 Отговор
    Осигурява работни места....и добри заплати....Путин да му мисли.

    18:07 27.10.2025

  • 40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Стига бе":

    🤣🤣🤣
    "може още ДВАЙСЕТ ГОДИНИ да продължи..."
    " нема лошо".... МЕЧТИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ❗

    Коментиран от #42

    18:07 27.10.2025

  • 41 Що не го каза на бай Тошо

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ще дойде видов ден!":

    Кога построи ВМЗ Сопот.

    18:08 27.10.2025

  • 42 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    То СВОто кара ЧЕТВЪРТА ГОДИНА.....колко му е да изкара още ДВАЙСЕТ....

    Коментиран от #44

    18:09 27.10.2025

  • 43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "България е НАТО.":

    ЗАПАДНалИЯТ свят НЕ Й ПОМАГА,
    А Я ИЗПОЛЗВА❗
    Има неща които явно не са за твоето ниво‼️

    Коментиран от #45

    18:10 27.10.2025

  • 45 България е НАТО.

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Двайсет години сме в НАТО.....и никой не смее да ни барне. Иначе путинягата да ни е забърсал...мир в България и натовските страни, война в путинова Русия....

    Коментиран от #48, #50

    18:16 27.10.2025

  • 46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Я пъ тоа":

    Ами като НЕ РАЗБИРАШ - не се прави на ЗНАЕЩ❗
    С техника,
    С оръжие,
    С боеприпаси,
    С данни,
    С инструктори,
    С бойци,
    С пропаганда,
    С налагане на санкции на трети страни.....

    18:16 27.10.2025

  • 47 РАЙНМЕТАЛ....надежда за България

    0 0 Отговор
    И нови оръжия срещу Путин.

    18:17 27.10.2025

  • 48 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "България е НАТО.":

    Къде си в НАТО, като много знаеш❓
    ЗАЩОТО НАТО/САЩ е тук, а не ние в НАТО❗

    Коментиран от #51, #53

    18:18 27.10.2025

  • 49 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Я пъ тоа":

    Путин сам си го ИЗПРОСИ....Лее се руска кръв, не натовска ....Руско оръжие има по целия свят...значи ли че Русия се меси по делата в целия свят.

    18:19 27.10.2025

  • 50 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "България е НАТО.":

    Явно НЕ РАЗЛИЧАВАШ
    ДА ТИ ГО ВКАРАТ
    от ТИ ДА ГО ВКАРАШ ❗❗❗
    Тетакива търсят ПО ПЕЙКИТЕ‼️

    Коментиран от #52

    18:20 27.10.2025

  • 51 България е НАТО.

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Така де...НАТО Е ТУК.....и има МИР В БЪЛГАРИЯ.....иначе путинягата да ни е забърсал....

    Коментиран от #54

    18:21 27.10.2025

  • 52 Не съди по себе си

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Че са ти го вкарали....ние си живеем мирно и спокойно...Путин да му мисли за вкарването....

    18:22 27.10.2025

  • 53 България е НАТО.

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    И само с 25 000 армия си пазим мира.....пък и ЗАПАС не ни взимат....като при СОЦА.

    18:24 27.10.2025

  • 54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "България е НАТО.":

    Когато те забърсва САШтински НЕ ГЪР ТИ е кеф,
    а те е страх от славяни❗

    18:28 27.10.2025