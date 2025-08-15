Турция и Грузия ще си сътрудничат във военно-промишления комплекс

Въпросите за сътрудничество в отбранителната промишленост и във военната сфера бяха сред приоритетите в дневния ред на разговорите в Анкара между президентите на Турция и Грузия Реджеп Тайип Ердоган и Михаил Кавелашвили. Страните възнамеряват да увеличат двустранната търговия до 5 млрд. USD годишно, заяви турският лидер.

„Въпросите за сътрудничество в отбранителната промишленост и във военната сфера, които представляват сериозен потенциал, бяха сред основните в нашия дневен ред. Искам да потвърдя отново нашата непоколебима подкрепа за териториалната цялост на Грузия“, каза Ердоган на пресконференция след разговори с Кавелашвили, който пристигна в Турция.

„През последните години постигнахме целта от 3 млрд. USD търговия годишно, новата ни цел е 5 млрд. USD“, каза Ердоган. Според него в Грузия работят над 200 турски компании, а преките инвестиции на Турция в страната наближават 2,5 млрд. USD.