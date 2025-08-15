Новини
Турция и Грузия ще си сътрудничат във военно-промишления комплекс

15 Август, 2025 13:37 330 3

  • турция-
  • грузия-
  • впк-
  • сътрудничество

Страните възнамеряват да увеличат двустранната търговия до 5 милиарда долара годишно

Турция и Грузия ще си сътрудничат във военно-промишления комплекс - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Въпросите за сътрудничество в отбранителната промишленост и във военната сфера бяха сред приоритетите в дневния ред на разговорите в Анкара между президентите на Турция и Грузия Реджеп Тайип Ердоган и Михаил Кавелашвили. Страните възнамеряват да увеличат двустранната търговия до 5 млрд. USD годишно, заяви турският лидер.

„Въпросите за сътрудничество в отбранителната промишленост и във военната сфера, които представляват сериозен потенциал, бяха сред основните в нашия дневен ред. Искам да потвърдя отново нашата непоколебима подкрепа за териториалната цялост на Грузия“, каза Ердоган на пресконференция след разговори с Кавелашвили, който пристигна в Турция.

„През последните години постигнахме целта от 3 млрд. USD търговия годишно, новата ни цел е 5 млрд. USD“, каза Ердоган. Според него в Грузия работят над 200 турски компании, а преките инвестиции на Турция в страната наближават 2,5 млрд. USD.


Турция
  • 1 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Цистерните с гориво за украинските танкове изгоряха.

    13:40 15.08.2025

  • 2 Турция тотално пропадна

    1 0 Отговор
    абсолютен срив на икономиката
    Всички туристи бягат от там, заради жегите и безводието

    13:44 15.08.2025

  • 3 Джо

    0 0 Отговор
    Гледайте какво прави Ердо,може и да се научите на политика.

    13:45 15.08.2025