Турция и Грузия ще си сътрудничат във военно-промишления комплекс

Въпросите за сътрудничество в отбранителната промишленост и във военната сфера бяха сред приоритетите в дневния ред на разговорите в Анкара между президентите на Турция и Грузия Реджеп Тайип Ердоган и Михаил Кавелашвили. Страните възнамеряват да увеличат двустранната търговия до 5 млрд. USD годишно, заяви турският лидер.
„Въпросите за сътрудничество в отбранителната промишленост и във военната сфера, които представляват сериозен потенциал, бяха сред основните в нашия дневен ред. Искам да потвърдя отново нашата непоколебима подкрепа за териториалната цялост на Грузия“, каза Ердоган на пресконференция след разговори с Кавелашвили, който пристигна в Турция.
„През последните години постигнахме целта от 3 млрд. USD търговия годишно, новата ни цел е 5 млрд. USD“, каза Ердоган. Според него в Грузия работят над 200 турски компании, а преките инвестиции на Турция в страната наближават 2,5 млрд. USD.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:40 15.08.2025
2 Турция тотално пропадна
Всички туристи бягат от там, заради жегите и безводието
13:44 15.08.2025
3 Джо
13:45 15.08.2025