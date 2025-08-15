Новини
Бизнес »
Тръмп ще наложи мита върху стоманата и полупроводниците
  Тема: Войната на митата

Тръмп ще наложи мита върху стоманата и полупроводниците

15 Август, 2025 16:54 402 3

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • стомана-
  • мита

Това ще стане през идните две седмици

Тръмп ще наложи мита върху стоманата и полупроводниците - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще наложи тарифи върху вноса на стомана и полупроводници през следващите две седмици.

„Ще наложа тарифи върху стоманата следващата седмица и седмицата след това, и бих казал върху микрочиповете. Стомана и полупроводници“, каза Тръмп, докато говореше пред репортери от преспула на Белия дом по време на полета си до Анкъридж, за да се срещне с руския лидер Владимир Путин.

В началото ще имаме ниска ставка. Това ще им даде шанс (на чуждестранните компании) да дойдат в САЩ и да построят своите производствени мощности на американска територия. След определен период тарифните ставки ще станат много високи. Ако не строят тук, ще трябва да плащат много високи мита“, отбеляза той.

На 2 април Тръмп обяви въвеждането на мита върху продукти от 185 държави и територии. На 1 август той подписа изпълнителна заповед, въвеждаща мита от 15% до 41% за повече от 60 държави и Европейския съюз. Те влязоха в сила на 7 август.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    6 1 Отговор
    Ще ми се да видя американец-стоманолеяр, ама няма да доживея. Тръмп - съвсем.

    16:58 15.08.2025

  • 2 Бай ТодАр

    2 0 Отговор
    А върху чугуна и целите проводници? Пак непълна информация...

    17:03 15.08.2025

  • 3 Тази

    2 1 Отговор
    Година на полупроводници, а догодина на цели проводници.

    17:05 15.08.2025