Тръмп ще наложи мита върху стоманата и полупроводниците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще наложи тарифи върху вноса на стомана и полупроводници през следващите две седмици.

„Ще наложа тарифи върху стоманата следващата седмица и седмицата след това, и бих казал върху микрочиповете. Стомана и полупроводници“, каза Тръмп, докато говореше пред репортери от преспула на Белия дом по време на полета си до Анкъридж, за да се срещне с руския лидер Владимир Путин.

„В началото ще имаме ниска ставка. Това ще им даде шанс (на чуждестранните компании) да дойдат в САЩ и да построят своите производствени мощности на американска територия. След определен период тарифните ставки ще станат много високи. Ако не строят тук, ще трябва да плащат много високи мита“, отбеляза той.

На 2 април Тръмп обяви въвеждането на мита върху продукти от 185 държави и територии. На 1 август той подписа изпълнителна заповед, въвеждаща мита от 15% до 41% за повече от 60 държави и Европейския съюз. Те влязоха в сила на 7 август.