Новини
Бизнес »
Спад в преките чуждестранни инвестиции

Спад в преките чуждестранни инвестиции

18 Август, 2025 14:17 450 9

  • бнб-
  • преки чужди инвестиции-
  • спад-
  • отчет

Близо 850 милиона евро са те за периода януари-юни на текущата година

Спад в преките чуждестранни инвестиции - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нетният поток на преките инвестиции в страната за периода януари - юни 2025 г. е положителен в размер на 848 млн. EUR, сочат предварителните данни на БНБ.

Това е 0,8 процента от прогнозния БВП, по-малък с 31,4 млн. EUR (3,6%) спрямо този за същия период на миналата година (положителен поток от 879,4 млн. EUR, 0,8% от БВП). През юни потокът е отрицателен в размер на 359,6 млн. EUR, при отрицателен поток от 69,3 млн. EUR за юни 2024 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - юни възлиза на 244,3 млн. EUR, което е 0,2% от БВП), при 541,6 млн. EUR (0,5% от БВП) за същия период на 2024 г. През юни нетният поток е положителен и е 70,2 млн. EUR, при положителна стойност от 93,3 млн. EUR за юни 2024 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Заради повишените разходи в еврозоната фирмите се изнасят от България или правят големи съкращения.

    14:18 18.08.2025

  • 2 провинциалист

    7 0 Отговор
    Опорките за еврото гърмят една по една.

    14:19 18.08.2025

  • 3 що ве

    8 0 Отговор
    нали се фукахте инвестиции бол покрай ефрото

    Коментиран от #6, #7

    14:20 18.08.2025

  • 4 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    1 0 Отговор
    Това се случва винаги когато управлява БКП мафията ГЕРБ-ДПС-БСП.
    Кой ще инвестира в държава на съветски мафиоти?!

    14:21 18.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "що ве":

    Всички фирми бягат от еврозоната заради високите разходи и големи ограничения.

    14:24 18.08.2025

  • 7 Сега !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "що ве":

    Сега !

    Се Търкаляме !

    В инвестиции !

    Чисто Голи !

    По Чорапи !

    На Опашката !

    Края и се Не Види !

    Коментиран от #8

    14:28 18.08.2025

  • 8 Но ! Къде е ?

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сега !":

    Но ! Къде е ?

    Опашката ?

    Коментиран от #9

    14:29 18.08.2025

  • 9 Мечтаната Ефрозона !

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Но ! Къде е ?":

    Мечтаната Ефрозона !

    През Крив Макарон !

    14:30 18.08.2025