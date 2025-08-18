Спад в преките чуждестранни инвестиции

Нетният поток на преките инвестиции в страната за периода януари - юни 2025 г. е положителен в размер на 848 млн. EUR, сочат предварителните данни на БНБ.
Това е 0,8 процента от прогнозния БВП, по-малък с 31,4 млн. EUR (3,6%) спрямо този за същия период на миналата година (положителен поток от 879,4 млн. EUR, 0,8% от БВП). През юни потокът е отрицателен в размер на 359,6 млн. EUR, при отрицателен поток от 69,3 млн. EUR за юни 2024 г.
По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - юни възлиза на 244,3 млн. EUR, което е 0,2% от БВП), при 541,6 млн. EUR (0,5% от БВП) за същия период на 2024 г. През юни нетният поток е положителен и е 70,2 млн. EUR, при положителна стойност от 93,3 млн. EUR за юни 2024 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:18 18.08.2025
2 провинциалист
14:19 18.08.2025
3 що ве
Коментиран от #6, #7
14:20 18.08.2025
4 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Кой ще инвестира в държава на съветски мафиоти?!
14:21 18.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "що ве":Всички фирми бягат от еврозоната заради високите разходи и големи ограничения.
14:24 18.08.2025
7 Сега !
До коментар #3 от "що ве":Сега !
Се Търкаляме !
В инвестиции !
Чисто Голи !
По Чорапи !
На Опашката !
Края и се Не Види !
Коментиран от #8
14:28 18.08.2025
8 Но ! Къде е ?
До коментар #7 от "Сега !":Но ! Къде е ?
Опашката ?
Коментиран от #9
14:29 18.08.2025
9 Мечтаната Ефрозона !
До коментар #8 от "Но ! Къде е ?":Мечтаната Ефрозона !
През Крив Макарон !
14:30 18.08.2025