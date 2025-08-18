Спад в преките чуждестранни инвестиции

Нетният поток на преките инвестиции в страната за периода януари - юни 2025 г. е положителен в размер на 848 млн. EUR, сочат предварителните данни на БНБ.

Това е 0,8 процента от прогнозния БВП, по-малък с 31,4 млн. EUR (3,6%) спрямо този за същия период на миналата година (положителен поток от 879,4 млн. EUR, 0,8% от БВП). През юни потокът е отрицателен в размер на 359,6 млн. EUR, при отрицателен поток от 69,3 млн. EUR за юни 2024 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - юни възлиза на 244,3 млн. EUR, което е 0,2% от БВП), при 541,6 млн. EUR (0,5% от БВП) за същия период на 2024 г. През юни нетният поток е положителен и е 70,2 млн. EUR, при положителна стойност от 93,3 млн. EUR за юни 2024 г.