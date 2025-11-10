Русия вече произвежда по-малко водка и още по-малко коняк

Производството на водка в Русия от януари до октомври 2025 г. е намаляло с 5,6% в сравнение със същия период на миналата година, възлизайки на 60,76 милиона декалитра (дал), докато производството на коняк е спаднало с 16,5%, до 6,63 милиона дал, според данни на Федералната служба за алкохол Tabaccontact.

Като цяло производството на алкохолни напитки в Русия, с изключение на бирата, напитките на бирена основа, сайдера, крушовия оцет и медовината, е намаляло със 7,8% за същия период, възлизайки на 139,48 милиона дал. Производството на алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 9% е спаднало с 3,7% до 91,08 милиона декалитра, докато производството на нискоалкохолни напитки е спаднало с 87,2% до 1,19 милиона декалитра.

В същото време производството на алкохолни и водни продукти се е увеличило с 8,8% до 15,4 милиона декалитра. Производството на други алкохолни напитки се е увеличило с 1,9% до 8,28 милиона декалитра.

Гроздовите вина, пенливите вина и ликьорните вина също показват ръст. Така производството на гроздово вино се е увеличило с 10,8% до 30,05 милиона дал, на шампанско с 8,4% до 14,6 милиона дал, а на ликьор с 10,1% до 1,07 милиона дал.

Производството на гроздови напитки, несъдържащи етилов алкохол, е спаднало със 71,1% до 56,2 хиляди дал, докато производството на гроздови напитки, съдържащи етилов алкохол, е намаляло с 60,8% до 18,5 хиляди дал. В същото време производството на плодови алкохолни напитки е спаднало със 74,3% до 1,4 милиона дал.