Русия вече произвежда по-малко водка и още по-малко коняк

Русия вече произвежда по-малко водка и още по-малко коняк

10 Ноември, 2025

Спадът за първите 10 месеца на годината е 5,6% при водката и 16.5% при коняка

Производството на водка в Русия от януари до октомври 2025 г. е намаляло с 5,6% в сравнение със същия период на миналата година, възлизайки на 60,76 милиона декалитра (дал), докато производството на коняк е спаднало с 16,5%, до 6,63 милиона дал, според данни на Федералната служба за алкохол Tabaccontact.

Като цяло производството на алкохолни напитки в Русия, с изключение на бирата, напитките на бирена основа, сайдера, крушовия оцет и медовината, е намаляло със 7,8% за същия период, възлизайки на 139,48 милиона дал. Производството на алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 9% е спаднало с 3,7% до 91,08 милиона декалитра, докато производството на нискоалкохолни напитки е спаднало с 87,2% до 1,19 милиона декалитра.

В същото време производството на алкохолни и водни продукти се е увеличило с 8,8% до 15,4 милиона декалитра. Производството на други алкохолни напитки се е увеличило с 1,9% до 8,28 милиона декалитра.

Гроздовите вина, пенливите вина и ликьорните вина също показват ръст. Така производството на гроздово вино се е увеличило с 10,8% до 30,05 милиона дал, на шампанско с 8,4% до 14,6 милиона дал, а на ликьор с 10,1% до 1,07 милиона дал.

Производството на гроздови напитки, несъдържащи етилов алкохол, е спаднало със 71,1% до 56,2 хиляди дал, докато производството на гроздови напитки, съдържащи етилов алкохол, е намаляло с 60,8% до 18,5 хиляди дал. В същото време производството на плодови алкохолни напитки е спаднало със 74,3% до 1,4 милиона дал.


  • 1 Трол

    9 2 Отговор
    Санкциите работят, още малко и ще откажем руснаците от алкохола.

    Коментиран от #20

    13:23 10.11.2025

  • 2 Голем смех

    13 5 Отговор
    Съсипаха я тая държава ! :) мухахахахаха

    13:24 10.11.2025

  • 3 Сила

    8 7 Отговор
    Боя за обувки намазана на филия хляб да попие и после изстъргана ....готова за консумация , класика от соца при блатните алкохолици !!! Обаче сигурно вече и боя за обувки не произвеждат , внасяха от страните от СИВ навремето ....

    13:24 10.11.2025

  • 4 Пудинг

    2 2 Отговор
    Вячи сми нъ ракия!

    13:25 10.11.2025

  • 5 писарке забрави да добавиш кьорфишек че

    7 2 Отговор
    и бира и хляб
    и че скоро от глад ще се самоизяждат кат русофоборсуците и хейтърите от злоба

    13:25 10.11.2025

  • 6 зеленкио наркоман

    3 6 Отговор
    Има нова идея, вместо рафинериите, ще удря винпромите. Плана е като свърши алкохола в блaтoтo, хората да се навдигнат и да свалят жyжeто, което ще се предаде доброволно в Хага да му сложат белезници, че поде от народната либоф да го спасят! Козяци, ко ше кажете за плана?!

    Коментиран от #12

    13:29 10.11.2025

  • 7 ВЕЛИНСКИ

    2 5 Отговор
    УЖАСНО
    Е ТИЯ КАТО ИЗТРЕЗНЕЯТ
    ТОГАВА....СВЕТ ЩЕ НИ СЕ ЗАВИЕ...😬

    13:32 10.11.2025

  • 8 Фхккл

    6 2 Отговор
    Царя забрани алкохола, дойдоха болшевиките и му разкатаха фамилията!
    Горбачов - сух режим - СССР разпад!
    Пътин такава грешка - абсурд!

    13:36 10.11.2025

  • 9 За сметка на това в

    4 2 Отговор
    Британия, Германия и Франция производството е утроено.

    13:37 10.11.2025

  • 11 Механик

    8 2 Отговор
    Сега не разбрах, това в новината добре ли е или зле? Или си чешем езиците, защото трябва да се говори за Русия, понеже така грантовете идват по-лесно?
    Ако в Русия се повиши производството на алкохол "Аууууу! Пияници. Само за пиене мислят"
    Ако намалее производството "Ауууу, тия го закъсаха. Вече и алкохол нямат (след кокошите яица и кравето масло, разбира се)"
    А може производството на алкохол да е намаляло, понеже търсенето е намаляло. Ама то таквиа положителни неща не можем да говорим.....

    13:39 10.11.2025

  • 12 Гледай

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "зеленкио наркоман":

    да Ти не свалят слиповете че свят ще Ти се завие.

    13:40 10.11.2025

  • 13 Лопата Орешник

    5 1 Отговор
    Три процента, пет процента, дрън дрън! Това са нищожни вариации, само дивия капитализъм изисква да тръпнеш и припадаш, когато нещо мръдне с няколко пункта! Да яхваш вълна, да създаваш паника, да драматизираш! А е напълно възможно числата да се тълкуват като - Русия се завърна към нормалното ниво на производство, след като през изминалата година надскочи очакванията! Аре у леееевооо!

    13:40 10.11.2025

  • 14 Реалист

    4 3 Отговор
    И произвежда ракети от ютии и чушкопеци :) останали от силните години на България :)

    13:48 10.11.2025

  • 15 Бай Араб

    3 3 Отговор
    Русия вече нищо не произвежда

    13:49 10.11.2025

  • 16 Самогон

    2 2 Отговор
    Явно пак са сложили самоварите. Спирта отива за ракетно гориво - хаха. А и кремълджиите яко се друсат. И за садистите на фронта им трябва. От Сталиново време първо ги накъркат и за Родину и Путину!

    Коментиран от #21

    13:52 10.11.2025

  • 17 вен серемос

    2 2 Отговор
    Русия вече е трета икономика в света.Тъпошейниците ,като Британия, Франция, Германия, тъпаците от Брюксел,еле пък кривокракато Урсул /Мърсул -лютеранка, съдена за ваксините Пфайзер,не могат на кутрето на Русия да стъпят! Слепи ли сте? Слушайте анализите на Валентин Вацев, на Енчо Господинов, на К. Костадинов, на Волен Сидеров,Кеворк Кеворкян,сводките на Тодор Ангелов ,Велизар Енчеви др. истински анализатори.Някои тъп- аци ,четат само изказванията на ППДБ, МЕЧ, ИТН,ДъПъСъ-Киро тъпото, гнома, Тошко А-ски,на пудела Пуевски и Тиквата/фамозен тандем-да умреш от смях от неграмотността им и лъжите им/Та мислете ,кой,кой е! Нови избори!

    14:18 10.11.2025

  • 18 Хайо

    2 2 Отговор
    Отговора го търсете в анкетата на Германия .Русия беше на 34 място в света по употреба на алкохол,миналата година е на 37 .Всички държави от ЕС са преди Русия в класирането и 9 са от 1 до 10 място .Обзалагам се ,че в Европа алкохола се е увеличил .Всичко друго е лъжи е пропаганди .Живея в Русия от 22 години и все малко се пие алкохол ,а сред младите ,какво да кажа ,няма тези сбирки в петък и събота както в Европа да се наливат с алкохол .

    14:21 10.11.2025

  • 19 Хайо

    2 1 Отговор
    Интересно е едно ,българите обичат да наричат руснаците алкохолици,но България е вече на престижното 9 място по употреба на алкохол ,до като Русия е извън 30 място .

    14:26 10.11.2025

  • 20 Хм Хм

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Не. Спадът е заради похарчените мъже в СВО. Иначе си се наливат като преди.

    Коментиран от #22

    14:27 10.11.2025

  • 21 Смотльо,

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Самогон":

    България е на 9 място по употреба на алкохол ,Русия е на 27 .Погледни си задницата преди да гледаш да ли друг я е направил кафява ,защото твоето кафяво се вижда от километри .

    14:27 10.11.2025

  • 22 Смотльо,

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хм Хм":

    Да беше прочел класацията ,България е на 9 място ,Русия на 27 .Кой пие повече ,руснака или българина ? Ама то без четене ,освен да се излагаш ,друго не става нали?

    14:29 10.11.2025

  • 23 калина /алена

    1 1 Отговор
    Пиянски страни в света:1/Ирландия,2/ Шотландия,3СОЩ/съединени овчарски щати /+ наркомани 80%/от 240 милиона негри,латиноси, чиф-.;ути,мулати,впиянчени остатъци от индианците,4/ Финландия,5/Прибалтика-Литва, Латвия Естония,6/Скандинавия-всички страни,башка Червените Фенери,7/Франция,8/ Германия,9/Полша,10/България ,11/ Русия.Та вижте коя е на първо място и коя страна е на последно място по пиянство.Нещастници! Виновни са факти и модераторите-пиете ли на работното си място,а модератори!!!

    14:29 10.11.2025

