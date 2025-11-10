Русия вече произвежда по-малко водка и още по-малко коняк

Производството на водка в Русия от януари до октомври 2025 г. е намаляло с 5,6% в сравнение със същия период на миналата година, възлизайки на 60,76 милиона декалитра (дал), докато производството на коняк е спаднало с 16,5%, до 6,63 милиона дал, според данни на Федералната служба за алкохол Tabaccontact.
Като цяло производството на алкохолни напитки в Русия, с изключение на бирата, напитките на бирена основа, сайдера, крушовия оцет и медовината, е намаляло със 7,8% за същия период, възлизайки на 139,48 милиона дал. Производството на алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 9% е спаднало с 3,7% до 91,08 милиона декалитра, докато производството на нискоалкохолни напитки е спаднало с 87,2% до 1,19 милиона декалитра.
В същото време производството на алкохолни и водни продукти се е увеличило с 8,8% до 15,4 милиона декалитра. Производството на други алкохолни напитки се е увеличило с 1,9% до 8,28 милиона декалитра.
Гроздовите вина, пенливите вина и ликьорните вина също показват ръст. Така производството на гроздово вино се е увеличило с 10,8% до 30,05 милиона дал, на шампанско с 8,4% до 14,6 милиона дал, а на ликьор с 10,1% до 1,07 милиона дал.
Производството на гроздови напитки, несъдържащи етилов алкохол, е спаднало със 71,1% до 56,2 хиляди дал, докато производството на гроздови напитки, съдържащи етилов алкохол, е намаляло с 60,8% до 18,5 хиляди дал. В същото време производството на плодови алкохолни напитки е спаднало със 74,3% до 1,4 милиона дал.
1 Трол
Коментиран от #20
13:23 10.11.2025
2 Голем смех
13:24 10.11.2025
3 Сила
13:24 10.11.2025
4 Пудинг
13:25 10.11.2025
5 писарке забрави да добавиш кьорфишек че
и че скоро от глад ще се самоизяждат кат русофоборсуците и хейтърите от злоба
13:25 10.11.2025
6 зеленкио наркоман
Коментиран от #12
13:29 10.11.2025
7 ВЕЛИНСКИ
Е ТИЯ КАТО ИЗТРЕЗНЕЯТ
ТОГАВА....СВЕТ ЩЕ НИ СЕ ЗАВИЕ...😬
13:32 10.11.2025
8 Фхккл
Горбачов - сух режим - СССР разпад!
Пътин такава грешка - абсурд!
13:36 10.11.2025
9 За сметка на това в
13:37 10.11.2025
11 Механик
Ако в Русия се повиши производството на алкохол "Аууууу! Пияници. Само за пиене мислят"
Ако намалее производството "Ауууу, тия го закъсаха. Вече и алкохол нямат (след кокошите яица и кравето масло, разбира се)"
А може производството на алкохол да е намаляло, понеже търсенето е намаляло. Ама то таквиа положителни неща не можем да говорим.....
13:39 10.11.2025
12 Гледай
До коментар #6 от "зеленкио наркоман":да Ти не свалят слиповете че свят ще Ти се завие.
13:40 10.11.2025
13 Лопата Орешник
13:40 10.11.2025
14 Реалист
13:48 10.11.2025
15 Бай Араб
13:49 10.11.2025
16 Самогон
Коментиран от #21
13:52 10.11.2025
17 вен серемос
14:18 10.11.2025
18 Хайо
14:21 10.11.2025
19 Хайо
14:26 10.11.2025
20 Хм Хм
До коментар #1 от "Трол":Не. Спадът е заради похарчените мъже в СВО. Иначе си се наливат като преди.
Коментиран от #22
14:27 10.11.2025
21 Смотльо,
До коментар #16 от "Самогон":България е на 9 място по употреба на алкохол ,Русия е на 27 .Погледни си задницата преди да гледаш да ли друг я е направил кафява ,защото твоето кафяво се вижда от километри .
14:27 10.11.2025
22 Смотльо,
До коментар #20 от "Хм Хм":Да беше прочел класацията ,България е на 9 място ,Русия на 27 .Кой пие повече ,руснака или българина ? Ама то без четене ,освен да се излагаш ,друго не става нали?
14:29 10.11.2025
23 калина /алена
14:29 10.11.2025
