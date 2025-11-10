Новини
САЩ очакват спад на приходите от увеличените вносни тарифи
  Тема: Войната на митата

САЩ очакват спад на приходите от увеличените вносни тарифи

10 Ноември, 2025 10:17 540 5

Причината са промените в търговските потоци

САЩ очакват спад на приходите от увеличените вносни тарифи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент очаква приходите на страната от увеличените вносни тарифи скоро да започнат да намаляват поради промени в търговските потоци. Планът на Белия дом обаче е тарифите едновременно да помогнат за създаването на нови индустрии, данъците от които ще компенсират съкращението на бюджета.

Приходите от тарифи първоначално ще бъдат значителни, но с времето ще намалеят. Но дотогава вътрешните данъчни приходи ще се увеличат, тъй като приходите от корпоративен данък и данъците върху доходите от новосъздадени високоплатени работни места се увеличават“, каза Бесент в интервю за ABC News.

Според него, основната цел на увеличените тарифи е да се промени търговският баланс и производствените вериги в САЩ. Министърът смята, че този процес би трябвало да стимулира вътрешната инвестиционна активност в страната и откриването на нови предприятия.

През август Бесент отбеляза, че очаква приблизително 1 трлн. USD бюджетни приходи от вносни тарифи до края на 2025 г. В края на юли министърът на търговията Хауърд Лътник заяви, че Съединените щати могат да генерират приблизително 7 трилиона долара приходи от тарифи за 10 години.

На 2 април Тръмп обяви въвеждането на по-високи тарифи за продукти от 185 държави и територии. По-късно американският лидер коригира тарифната ставка за редица държави.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор
    САШтинците все повече ще усещат,
    че вече не те са САЩИНСКИТЕ господари на Света ❗

    Коментиран от #4

    10:22 10.11.2025

  • 2 Винченцо Андолини

    2 1 Отговор
    Тези тарифи ги плащат хамериканските купувачи.
    Браво.

    Коментиран от #5

    10:25 10.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор
    " Няма да имате нищо, но ще сте доволни ❗"

    10:27 10.11.2025

  • 4 Бай Х@ймане ,

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ти си ЕДЕОД ... честно ...рузки ..

    10:45 10.11.2025

  • 5 МЪндолини

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Винченцо Андолини":

    Дрънкаш ли на балалайката ?

    10:48 10.11.2025