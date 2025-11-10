САЩ очакват спад на приходите от увеличените вносни тарифи

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент очаква приходите на страната от увеличените вносни тарифи скоро да започнат да намаляват поради промени в търговските потоци. Планът на Белия дом обаче е тарифите едновременно да помогнат за създаването на нови индустрии, данъците от които ще компенсират съкращението на бюджета.

„Приходите от тарифи първоначално ще бъдат значителни, но с времето ще намалеят. Но дотогава вътрешните данъчни приходи ще се увеличат, тъй като приходите от корпоративен данък и данъците върху доходите от новосъздадени високоплатени работни места се увеличават“, каза Бесент в интервю за ABC News.

Според него, основната цел на увеличените тарифи е да се промени търговският баланс и производствените вериги в САЩ. Министърът смята, че този процес би трябвало да стимулира вътрешната инвестиционна активност в страната и откриването на нови предприятия.

През август Бесент отбеляза, че очаква приблизително 1 трлн. USD бюджетни приходи от вносни тарифи до края на 2025 г. В края на юли министърът на търговията Хауърд Лътник заяви, че Съединените щати могат да генерират приблизително 7 трилиона долара приходи от тарифи за 10 години.

На 2 април Тръмп обяви въвеждането на по-високи тарифи за продукти от 185 държави и територии. По-късно американският лидер коригира тарифната ставка за редица държави.