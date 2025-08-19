Новини
Бизнес »
Google е глобен за нарушаване на ограниченията за достъп до информация

Google е глобен за нарушаване на ограниченията за достъп до информация

19 Август, 2025 14:43 586 6

  • google-
  • русия-
  • москва-
  • съд-
  • глоба

Тагански съд в Москва отсъди компанията да плати 40 000 евро

Google е глобен за нарушаване на ограниченията за достъп до информация - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Тагански съд в Москва призна Google за виновна в нарушаване на ограниченията за достъп до информация и глоби компанията с 3,8 милиона рубли (малко над 40 000 EUR), съобщиха от съда.

„С решение на Таганския районен съд на Москва, Google LLC беше призната за виновна в извършване на административно нарушение по част 2 от член 13.41 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация (нарушение на процедурата за ограничаване на достъпа до информация, достъпът до която подлежи на ограничение в съответствие с руското законодателство), съдът глоби компанията с 3,8 милиона рубли“, съобщи съдът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мнение

    1 0 Отговор
    Така им се пада

    14:54 19.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 мърсула

    2 0 Отговор
    глобена ?? 👙🏳️‍🌈🍌

    14:58 19.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.