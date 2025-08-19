Google е глобен за нарушаване на ограниченията за достъп до информация

Тагански съд в Москва призна Google за виновна в нарушаване на ограниченията за достъп до информация и глоби компанията с 3,8 милиона рубли (малко над 40 000 EUR), съобщиха от съда.
„С решение на Таганския районен съд на Москва, Google LLC беше призната за виновна в извършване на административно нарушение по част 2 от член 13.41 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация (нарушение на процедурата за ограничаване на достъпа до информация, достъпът до която подлежи на ограничение в съответствие с руското законодателство), съдът глоби компанията с 3,8 милиона рубли“, съобщи съдът.
