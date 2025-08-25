„Калашников“ с нов продукт за отблъскване на атаки с дрон

Концернът „Калашников“ ще произведе партида тактически крепежни елементи за картечници, използвани за отблъскване на атаки с дронове срещу чувствителни обекти на горивно-енергийната инфраструктура, съобщи пресслужбата на концерна.

"Компанията е подписала договор за производството на партида тактически опори за автоматично стрелково оръжие, използвани за защита на чувствителни обекти на голяма руска компания в горивно-енергийния комплекс от потенциални атаки от вражески безпилотни летателни апарати“, се казва в изявлението.

Концернът подчерта, че опората е разработена по искане на правоохранителните органи и представлява сгъваем и регулируем по височина триножник, върху който може да се монтира стрелково оръжие. „В зависимост от модификацията си, тактическата опора се използва за инсталиране на една или две картечници „Калашников“ (ПКМ, ПКТ), картечница „Дегтярев“ (ДПМ) или автомати тип АК. Теглото на тактическата опора, като се вземе предвид променливостта, е от 15 до 38 кг, има открит механичен мерник, както и възможност за инсталиране на оптико-електронни мерници и допълнително оборудване“, отбелязаха там.

Калашников добави, че опората позволява поразяване на приближаващи вражески безпилотни летателни апарати на разстояние до 300 м, както и на жива сила на разстояние до 1 км. Концернът подчерта, че продуктите ще бъдат произведени и предадени на клиента в пълен комплект до края на тази година.