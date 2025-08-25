„Калашников“ с нов продукт за отблъскване на атаки с дрон

Концернът „Калашников“ ще произведе партида тактически крепежни елементи за картечници, използвани за отблъскване на атаки с дронове срещу чувствителни обекти на горивно-енергийната инфраструктура, съобщи пресслужбата на концерна.
"Компанията е подписала договор за производството на партида тактически опори за автоматично стрелково оръжие, използвани за защита на чувствителни обекти на голяма руска компания в горивно-енергийния комплекс от потенциални атаки от вражески безпилотни летателни апарати“, се казва в изявлението.
Концернът подчерта, че опората е разработена по искане на правоохранителните органи и представлява сгъваем и регулируем по височина триножник, върху който може да се монтира стрелково оръжие. „В зависимост от модификацията си, тактическата опора се използва за инсталиране на една или две картечници „Калашников“ (ПКМ, ПКТ), картечница „Дегтярев“ (ДПМ) или автомати тип АК. Теглото на тактическата опора, като се вземе предвид променливостта, е от 15 до 38 кг, има открит механичен мерник, както и възможност за инсталиране на оптико-електронни мерници и допълнително оборудване“, отбелязаха там.
Калашников добави, че опората позволява поразяване на приближаващи вражески безпилотни летателни апарати на разстояние до 300 м, както и на жива сила на разстояние до 1 км. Концернът подчерта, че продуктите ще бъдат произведени и предадени на клиента в пълен комплект до края на тази година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петия елемент
Коментиран от #3, #4, #5, #9
12:52 25.08.2025
2 Някой
Коментиран от #8
12:58 25.08.2025
3 Някой
До коментар #1 от "Петия елемент":Както говори преден за лазери, то такива имат и руснаците, но имат недостатъци. Прекалено голяма мощ искат за изстрел. Трябва голямо време за презареждане. Зависи от атмосферни условия. Дори да пробият може да не предизвика взрив и да продължи към целта. Лазери си има от СССР време и маха големи самолети (някакви видове Ил) с едни топки на носовете за стреляне, а вътре един реактор. Такива имаше и САЩ (някакви Джал 1 ли). Ако почнат да работят, може просто да правят неща огледални или друг тип пречупване и разпределение на енергия. Хиперзвуковите създавали йонен стелт от контакта с въздуха и един вид не се ловели.
13:03 25.08.2025
4 честен ционист
До коментар #1 от "Петия елемент":Много филми за Терминатор си гледал.
13:30 25.08.2025
5 Уточнение
До коментар #1 от "Петия елемент":В света на междузвездни войни и Стар Трек обаче.
13:31 25.08.2025
7 РФ е въздух под налягане !
13:33 25.08.2025
8 Технол0джия
До коментар #2 от "Някой":И с камък може, ако е от модерните украински, тип граната с тиксо.
13:34 25.08.2025
9 Само питам
До коментар #1 от "Петия елемент":В кои страни свалят дроновете с лазери ? Пи ли ни дал малко информация ?
Или това се случва само в кошарата на пишещите козляци ?
13:38 25.08.2025
10 Лафджой
13:39 25.08.2025