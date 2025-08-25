Новини
Бизнес »
„Калашников“ с нов продукт за отблъскване на атаки с дрон

„Калашников“ с нов продукт за отблъскване на атаки с дрон

25 Август, 2025 12:43, обновена 25 Август, 2025 13:28 1 032 10

  • калашников-
  • дрон-
  • атаки-
  • отблъскване-
  • разработка

Ще произвежда крепежни елементи за картечници за отблъскване на атаки с безпилотни летателни апарати

„Калашников“ с нов продукт за отблъскване на атаки с дрон - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Концернът „Калашников“ ще произведе партида тактически крепежни елементи за картечници, използвани за отблъскване на атаки с дронове срещу чувствителни обекти на горивно-енергийната инфраструктура, съобщи пресслужбата на концерна.

"Компанията е подписала договор за производството на партида тактически опори за автоматично стрелково оръжие, използвани за защита на чувствителни обекти на голяма руска компания в горивно-енергийния комплекс от потенциални атаки от вражески безпилотни летателни апарати“, се казва в изявлението.

Концернът подчерта, че опората е разработена по искане на правоохранителните органи и представлява сгъваем и регулируем по височина триножник, върху който може да се монтира стрелково оръжие. „В зависимост от модификацията си, тактическата опора се използва за инсталиране на една или две картечници „Калашников“ (ПКМ, ПКТ), картечница „Дегтярев“ (ДПМ) или автомати тип АК. Теглото на тактическата опора, като се вземе предвид променливостта, е от 15 до 38 кг, има открит механичен мерник, както и възможност за инсталиране на оптико-електронни мерници и допълнително оборудване“, отбелязаха там.

Калашников добави, че опората позволява поразяване на приближаващи вражески безпилотни летателни апарати на разстояние до 300 м, както и на жива сила на разстояние до 1 км. Концернът подчерта, че продуктите ще бъдат произведени и предадени на клиента в пълен комплект до края на тази година.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петия елемент

    2 8 Отговор
    Хората по света свалят дроновете с лазери, а Калашников изработват крепежни елементи за картечници. Може и да е по-евтино, но като цяло оперирането на оръжия от хора вече излиза от мода. Ако бяха направили само насочващи се картечници управлявани от система с ИИ щеше да е по-друго.

    Коментиран от #3, #4, #5, #9

    12:52 25.08.2025

  • 2 Някой

    3 2 Отговор
    Гледах преди видео, как руски войници се движат с пикап и се мерна дрон (квадрокоптер) и един с автомат веднага го свали - това от движение. Така че като нищо е ефективно. Просто виждат и свалят.

    Коментиран от #8

    12:58 25.08.2025

  • 3 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Петия елемент":

    Както говори преден за лазери, то такива имат и руснаците, но имат недостатъци. Прекалено голяма мощ искат за изстрел. Трябва голямо време за презареждане. Зависи от атмосферни условия. Дори да пробият може да не предизвика взрив и да продължи към целта. Лазери си има от СССР време и маха големи самолети (някакви видове Ил) с едни топки на носовете за стреляне, а вътре един реактор. Такива имаше и САЩ (някакви Джал 1 ли). Ако почнат да работят, може просто да правят неща огледални или друг тип пречупване и разпределение на енергия. Хиперзвуковите създавали йонен стелт от контакта с въздуха и един вид не се ловели.

    13:03 25.08.2025

  • 4 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Петия елемент":

    Много филми за Терминатор си гледал.

    13:30 25.08.2025

  • 5 Уточнение

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Петия елемент":

    В света на междузвездни войни и Стар Трек обаче.

    13:31 25.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 РФ е въздух под налягане !

    1 2 Отговор
    „Калашников“ е станал Крепежи ООД. 🤣🤣🤣

    13:33 25.08.2025

  • 8 Технол0джия

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    И с камък може, ако е от модерните украински, тип граната с тиксо.

    13:34 25.08.2025

  • 9 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Петия елемент":

    В кои страни свалят дроновете с лазери ? Пи ли ни дал малко информация ?
    Или това се случва само в кошарата на пишещите козляци ?

    13:38 25.08.2025

  • 10 Лафджой

    0 0 Отговор
    Дрон се сваля най ефективно с ловна пушка .

    13:39 25.08.2025