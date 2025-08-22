Санкциите на ЕС срещу руския петрол и газ са грешка

Премиерът на Саксония Михаел Кречман нарече санкциите на ЕС срещу руския петрол и газ грешка.
„От самото начало предупреждавах срещу санкции, които биха могли да ни навредят. Високите цени на енергията са много тежки за германската индустрия. Можем да инвестираме в нашата сигурност и отбранителни способности, когато икономиката ни е силна, така че мисля, че санкциите срещу петрола и газа бяха грешка“, каза Кречман.
Той добави, че като цяло не е против санкциите като инструмент на външната политика, заявявайки, че смята санкциите срещу „олигарсите“ за правилни, както и конфискацията на имуществото им. Политикът също се съгласи с коментара на журналиста, че санкциите уж са отслабили руската икономика, но добави, че „историята ни учи, че руснаците имат високо ниво на толерантност".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Търновец
13:29 22.08.2025
3 Левски
13:34 22.08.2025
4 Немоторист
Коментиран от #5
13:37 22.08.2025
5 Немоторист
До коментар #4 от "Немоторист":Сменете снимката
13:40 22.08.2025
6 SS другаркат –гинеколожка
13:40 22.08.2025