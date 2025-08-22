Новини
Санкциите на ЕС срещу руския петрол и газ са грешка

22 Август, 2025 13:11

  • михаил кречман-
  • саксония-
  • украйна-
  • русия-
  • газ-
  • санкции

Това мнение изрази премиерът на Саксония

Санкциите на ЕС срещу руския петрол и газ са грешка - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Саксония Михаел Кречман нарече санкциите на ЕС срещу руския петрол и газ грешка.

„От самото начало предупреждавах срещу санкции, които биха могли да ни навредят. Високите цени на енергията са много тежки за германската индустрия. Можем да инвестираме в нашата сигурност и отбранителни способности, когато икономиката ни е силна, така че мисля, че санкциите срещу петрола и газа бяха грешка“, каза Кречман.

Той добави, че като цяло не е против санкциите като инструмент на външната политика, заявявайки, че смята санкциите срещу „олигарсите“ за правилни, както и конфискацията на имуществото им. Политикът също се съгласи с коментара на журналиста, че санкциите уж са отслабили руската икономика, но добави, че „историята ни учи, че руснаците имат високо ниво на толерантност".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Търновец

    13 1 Отговор
    Санкциите помагат на нефтени и газови фирми от САЩ и Британия да изместят Руските олигарси от Европейските пазари, Зелената партия много навреди на Германия като затвори атомните реактори, а ЕС беше въвлечена във войната от глобалистите, а в Германия има много данъци върху горивата и парите отиват за социални нужди.

    13:29 22.08.2025

  • 3 Левски

    11 2 Отговор
    Имало и умни лидери в Европа.

    13:34 22.08.2025

  • 4 Немоторист

    0 1 Отговор
    Стените снимката, това е Вилфрид Кречман. Министър-президент на Баден-Вюртенберг.

    Коментиран от #5

    13:37 22.08.2025

  • 5 Немоторист

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Немоторист":

    Сменете снимката

    13:40 22.08.2025

  • 6 SS другаркат –гинеколожка

    1 2 Отговор
    Трябва да купуваме от Русия петрол за да не прави Путин повече пари някъде другаде... !!!

    13:40 22.08.2025