Премиерът на Саксония Михаел Кречман нарече санкциите на ЕС срещу руския петрол и газ грешка.

„От самото начало предупреждавах срещу санкции, които биха могли да ни навредят. Високите цени на енергията са много тежки за германската индустрия. Можем да инвестираме в нашата сигурност и отбранителни способности, когато икономиката ни е силна, така че мисля, че санкциите срещу петрола и газа бяха грешка“, каза Кречман.

Той добави, че като цяло не е против санкциите като инструмент на външната политика, заявявайки, че смята санкциите срещу „олигарсите“ за правилни, както и конфискацията на имуществото им. Политикът също се съгласи с коментара на журналиста, че санкциите уж са отслабили руската икономика, но добави, че „историята ни учи, че руснаците имат високо ниво на толерантност".