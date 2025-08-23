Казахстан и САЩ започват проучване за редкоземни метали

Националната минна компания на Казахстан Tau-Ken Samruk, съвместно с американската инвестиционна компания Cove Capital, ще проведе геоложко-проучвателни работи за търсене на редкоземни метали на обекта Акбулак в Костанайска област през настоящия полеви сезон, съобщиха от пресслужбата на акционерното дружество „Самрук-Казына“.

„Сътрудничеството между АД „Самрук-Казына“ и американската инвестиционна компания Cove Capital се осъществява в рамките на стратегическо партньорство, насочено към развитие на перспективни райони. Дъщерни дружества на фонда, по-специално националната минна компания „Тау-Кен Самрук“, участват в реализацията на ключови проекти. Едно от тези направления е работата по търсене и проучване на находища на редкоземни метали, които са важни за световната икономика“, съобщиха от пресслужбата.

Компаниите планират съвместно да провеждат геоложки проучвания на обекта „Акбулак“ в Костанайска област. Според предварителните данни проектът има значителен геоложки потенциал. Актуализираните данни ще бъдат представени след приключване на всички проучвания.

„В момента ключовият приоритет е провеждането на цялостни подготвителни дейности, които включват анализ на наличните геоложки данни, оценка на потенциала на инфраструктурата и завършване на организационните и правни формалности. Тези предварителни стъпки полагат основите за по-нататъшна успешна работа. „Очаква се геоложко-проучвателните работи на терен да започнат в рамките на текущия полеви сезон“, обясни Самрук-Казина.

По-рано пресслужбата на правителството на Казахстан съобщи, че специалисти провеждат геоложко-проучвателни работи тази година за търсене на редки и рядкоземни метали в 25 района с обща площ от 100 000 кв.м. През 2024 г. в републиката са открити 38 перспективни района на твърди минерали. В момента в Казахстан се добиват берилий, тантал, ниобий, скандий, титан, рений, осмий, а по пътя се добиват бисмут, антимон, селен и телур. Освен това има технологии за извличане на галий и индий.