25 Август, 2025 14:21

Развитието на центрове за данни е сред основните приоритети на британското правителство

Големи центрове за данни във Великобритания ще преминат на газ - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Няколко големи центрове за данни и центрове за обучение по изкуствен интелект (ИИ) във Великобритания възнамеряват да се свържат с газопроводи, за да осигурят енергийна самостоятелност в кратки срокове, беше съобщено пред вестник Financial Times (FT) от National Gas.

Представители на компанията отбелязаха, че са получили заявка за свързване от оператори на 5 големи центъра за данни в Южна Англия, чието изграждане е планирано да бъде завършено през следващите години. Общо тези центрове ще изискват около 2,5 гигавата капацитет, което е достатъчно за снабдяване на няколко милиона домакинства. „National Gas сега е готова да играе ключова роля в улесняването на тази критична инвестиция, работейки в партньорство с електропреносната мрежа“, каза главният търговски директор на National Gas Иън Радли.

Едно от основните предизвикателства при изграждането на големи центрове за данни във Великобритания са дългите срокове, необходими за свързване към мрежата. Изграждането на собствени електроцентрали, директно свързани към газовата мрежа, би ускорило изграждането на центрове, които стават много по-енергоемки поради възхода на изкуствения интелект. В САЩ отделните центрове за данни също избират този подход. Германската Siemens Energy отбеляза рязък ръст на търсенето на газови турбини в САЩ поради изграждането на центрове за данни в Северна Америка.

Правителството на Обединеното кралство определи развитието на мрежа от центрове за данни като основен приоритет. Основателят на Nvidia Йенсен Хуанг преди това обърна внимание на премиера Киър Стармър върху факта, че кралството изостава от световните лидери в развитието на инфраструктурата за изкуствен интелект.


  • 2 нека да позная

    3 0 Отговор
    преминават на руски газ гледайки в друга посока

    14:24 25.08.2025

  • 4 факуса

    1 0 Отговор
    ама що не ползват слънчаци и перки нъл правят безплатна енергия

    14:35 25.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Може и на динамо с п.е.д.а.л.и‼️

    14:38 25.08.2025