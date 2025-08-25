Първо авио такси в Казахстан

През февруари тази година беше обявено, че Казахстан планира да пусне въздушно такси. Предполагаше се, че хеликоптерното такси, работещо с водородно гориво, ще се движи между Алмати и град Алатау.

Проектът за градска въздушна мобилност (UAM) се изпълнява от частна компания с участието на частни инвестиции. Същевременно в министерството е създадена работна група по развитието на UAM. Тя включва представители на частни организации и държавни агенции, включително Министерството на отбраната, Министерството на цифровото развитие, иновациите и аерокосмическата промишленост, както и представители на регионалния акимат.

"Целта на проекта UAM е да се развие туристическата привлекателност на региона и да се подобрят транспортните връзки чрез въвеждането на нови технологии за въздушно движение. Планирано е въздушен транспорт да се осъществява между градовете Алмати и Алатау. През април тази година се проведе работна среща на казахстанската компания с чуждестранни компании. След срещата бяха обсъдени перспективите на съвместния проект UAM, по-специално въпросът за въвеждането на иновативна система за въздушно такси на територията на град Алатау", съобщиха от министерството.

Освен това, ведомството отбеляза, че пилотни тестове на проекта ще се проведат през 2026-2027 г. в град Алатау. Днес казахстанска компания, с участието на международни експерти, провежда научноизследователска и развойна работа за изучаване на авиационните и технологичните възможности на самолети с вертикално излитане и кацане за тестване и записване на технически параметри в климатичните условия на страната. Тези проучвания, както и проучването за осъществимост на проекта, ще бъдат реализирани през 2025-2026 г. Освен това компанията проектира временна площадка за тестови полети в град Алатау.

Според Департамента по пътнически транспорт и магистрали на Алматинската област, в индустриалната зона Oiz Tulip в град Алатау е открит тестов център за изстрелване на самолети като част от проекта за въздушно такси.

От ведомството съобщиха също, че определянето на въздушния коридор за полети на въздушно такси е от компетентността на Министерството на отбраната в съответствие с параграф 6 от член 15 от Закона на Република Казахстан „За използването на въздушното пространство и авиационната дейност“.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform