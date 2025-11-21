Air Astana купува десетки самолети Airbus A320neo

Нациноалният авиопревозвач на Казахстан - Air Astana, подписа меморандум за доставката на близо 50 самолета от семейството Airbus A320neo като част от програмата си за обновяване на флота. Това е най-голямата поръчка в историята на авиокомпанията, съобщиха от пресслужбата на превозвача.

Споразумението включва поръчка за самолети Airbus A320neo и A321neo, като първите доставки се очаква да започнат през 2031 г., отбеляза авиокомпанията. По-голямата част от поръчката ще бъдат Airbus A321LR.

Air Astana започна да експлоатира първия Airbus A320ceo през 2006 г., използвайки самолета по вътрешни маршрути и международни дестинации в Централна Азия и Кавказ.

Флотилията на Air Astana към момента включва 62 самолета, включително 59 машини от семейството Airbus A320. Самолетите се използват както от Air Astana, така и от нискотарифния превозвач FlyArystan.

По-рано през ноември, по време на посещението на казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев в САЩ, Air Astana и Boeing подписаха договор за доставката на 15 Boeing 787-9 Dreamliner, в допълнение към трите самолета от този тип, поръчани по-рано. Общата стойност на договора е 7 млрд. USD.