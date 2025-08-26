Новини
  Тема: Украйна

ЕС не може да измисли нов пакет санкции срещу Русия

26 Август, 2025

  • русия-
  • ес-
  • санкции

Съюзът изпитва творческа криза относно санкциите срещу Руската федерация

Европейският съюз се сблъска с „творческа криза“ при разработването на нов пакет от антируски санкции и иска Вашингтон да засили санкционния натиск върху Москва, тъй като по същество е изчерпал собствените си възможности, съобщи европейското издание на вестник Politico.

Според негова информация европейските служители, работещи по 19-ия пакет от ограничения, не са в състояние да спазят сроковете. Според четирима европейски дипломати не се очакват нови сериозни мерки срещу руските енергийни ресурси в рамките на следващия пакет. Politico уточнява, че ограниченията вероятно ще засегнат т. нар. сянка на флота, с помощта на който Москва уж заобикаля санкциите.

Изданието пише, че Брюксел стига до заключението, че САЩ трябва да затегнат гайките. Европа се опитва да „убеди [американския президент Доналд] Тръмп да използва глобалното финансово влияние на САЩ“, за да се опита да навреди на руската икономика, ако Москва не подкрепи предложената от Вашингтон тактика за преговори по Украйна.


  • 1 Зевс

    53 4 Отговор
    Ефекта от 19тия пакет ще е същия като от предишните, ЕС затъва, Путин го мести.

    09:49 26.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дух

    23 6 Отговор
    Капитулираха ли вече ЕС та да не могат да се дървят и да се правят на интересни пред тъпите руснаци

    09:50 26.08.2025

  • 4 Стенли

    34 3 Отговор
    То пък досега като ги мисли че голям праз дето се казва де го чукаш де се пука уж санкции срещу Русия но Германия го закъса и то най официално това се призна ама иначе зеления фасул си иска по един милиард евро на месец 🤨

    09:52 26.08.2025

  • 5 Дориана

    28 3 Отговор
    ЕС тотално се провалиха с подкрепата си за Украйна и сега са в шах , не могат да се откажат и не могат без подкрепата на Тръмп.

    09:53 26.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    33 2 Отговор
    Ами като не могат евродебилите да измислят санкции за Русия,за измислят санкции за себе си ,да се хранят веднъж на ден за да накажат Путин

    09:54 26.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само ти...

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дух":

    ... си нормален!!! Абе с две думи- нарцис!!!

    09:58 26.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хасан двата у....

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "Дух":

    Уапкаш ли го сополив

    10:02 26.08.2025

  • 15 курдоф

    1 13 Отговор
    пълно търговско ембарго ще реши проблема, както и входни мита за индия и китай, така ще се помогне на балканите и турция за оо голяма индустризация

    10:02 26.08.2025

  • 16 Този

    19 1 Отговор
    За да навреди на Русия, Тръмп трябва да навреди и на собствената си държава. Нещо, което Европа приема с охота. Само че, Тръмп е президент, който пази интересите на народа и страната си. Не е важно на мен да ми е добре, а на вуте да му е зле е новият девиз на стария континент... А за Америка всичко това е добре дошло. Продават оръжия, а не подаряват. Продават ресурси, а не подаряват. Икономиката им расте за разлика от нашата... Големият губещ от тази война като изключим територията на военни действия, която не е ясно с какво название ще бъде след края на операцията е "ЕВРОПА"

    10:07 26.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Зелник фашист

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Цяла":

    Като децата ти нямат какво да ядат, дай им дрехите на комшията... Нещо от тоя род ми се чини лозунгът ти

    10:12 26.08.2025

  • 19 А ти колко

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "Цяла":

    До сега си дал?! Или и ти като шведите само дай дай знаеш!?! Парите на ЕС са от данъците на всички и трябва референдум дали да се раздават на Украйна,на бежанците,на военния комплекс

    Коментиран от #29

    10:15 26.08.2025

  • 20 Цървул

    6 1 Отговор
    Ами , като сте толкова ербап , конфискувайте им онези 200 замразени милиарда . Нищонеможещи и всичкомразещи нека дърни ци .

    Коментиран от #23

    10:17 26.08.2025

  • 21 2222

    1 10 Отговор
    Дайте Таурус на Украйна.

    10:17 26.08.2025

  • 22 шаа

    9 1 Отговор
    време е ес да се разтури и да се спасяват отделните страни коя както може. засега май само унгария действа предвидливо.

    10:18 26.08.2025

  • 23 А по кой

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Цървул":

    Точно съществуващ закон могат да ги конфискуват?!? То щото ако можеха да ги откраднат отдавна да са го направили

    Коментиран от #24

    10:22 26.08.2025

  • 24 Цървул

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "А по кой":

    Да си направят закона . Толкова ли е трудно ? Нали са натопорчени и сербез .

    Коментиран от #26

    10:28 26.08.2025

  • 25 Трол

    5 0 Отговор
    Може да глобява гражданите на ЕС, които влизат в интимен контакт с рускини.

    Коментиран от #28

    10:31 26.08.2025

  • 26 А бе майтапчия

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Цървул":

    Кога си чувал за закон с обратно действие?!? Просто няма да е валиден!

    10:36 26.08.2025

  • 27 бибитков

    7 1 Отговор
    Санкции върху санкциите. Например да се забрани източния вятър, който идва от Русия!

    10:37 26.08.2025

  • 28 Най

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Трол":

    Правилно е да се криминализират интимните контакти с рускини искащи заплащане в евро

    10:38 26.08.2025

  • 29 Ти пък

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "А ти колко":

    Какви данъци плащаш ве копей ,като пари и за цигари нямаш

    10:40 26.08.2025

  • 30 Суха съчка

    0 0 Отговор
    Единствената успешна мярка е депортиране на всички рускоговорящи от Европейския съюз.

    10:47 26.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хвърчащата пералня

    1 1 Отговор
    Да забранят износа на перал на и и ютии за да не може Раша да прави орешници :)
    Урсули мурсули, каласи и прочие

    10:54 26.08.2025

  • 33 гане майков

    0 0 Отговор
    всеки русофоб знае, че путин мрази котки. напълнете европа с котки и ватеките няма да припарят

    11:00 26.08.2025

  • 34 Абе

    0 0 Отговор
    да забранят на Слънцето да грее над Русия и толкоз, нека да мръзнат..

    11:07 26.08.2025