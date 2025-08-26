ЕС не може да измисли нов пакет санкции срещу Русия

Европейският съюз се сблъска с „творческа криза“ при разработването на нов пакет от антируски санкции и иска Вашингтон да засили санкционния натиск върху Москва, тъй като по същество е изчерпал собствените си възможности, съобщи европейското издание на вестник Politico.
Според негова информация европейските служители, работещи по 19-ия пакет от ограничения, не са в състояние да спазят сроковете. Според четирима европейски дипломати не се очакват нови сериозни мерки срещу руските енергийни ресурси в рамките на следващия пакет. Politico уточнява, че ограниченията вероятно ще засегнат т. нар. сянка на флота, с помощта на който Москва уж заобикаля санкциите.
Изданието пише, че Брюксел стига до заключението, че САЩ трябва да затегнат гайките. Европа се опитва да „убеди [американския президент Доналд] Тръмп да използва глобалното финансово влияние на САЩ“, за да се опита да навреди на руската икономика, ако Москва не подкрепи предложената от Вашингтон тактика за преговори по Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
09:49 26.08.2025
3 Дух
09:50 26.08.2025
4 Стенли
09:52 26.08.2025
5 Дориана
09:53 26.08.2025
7 Сталин
09:54 26.08.2025
10 Само ти...
До коментар #9 от "Дух":... си нормален!!! Абе с две думи- нарцис!!!
09:58 26.08.2025
14 хасан двата у....
До коментар #11 от "Дух":Уапкаш ли го сополив
10:02 26.08.2025
15 курдоф
10:02 26.08.2025
16 Този
10:07 26.08.2025
18 Зелник фашист
До коментар #17 от "Цяла":Като децата ти нямат какво да ядат, дай им дрехите на комшията... Нещо от тоя род ми се чини лозунгът ти
10:12 26.08.2025
19 А ти колко
До коментар #17 от "Цяла":До сега си дал?! Или и ти като шведите само дай дай знаеш!?! Парите на ЕС са от данъците на всички и трябва референдум дали да се раздават на Украйна,на бежанците,на военния комплекс
Коментиран от #29
10:15 26.08.2025
20 Цървул
Коментиран от #23
10:17 26.08.2025
21 2222
10:17 26.08.2025
22 шаа
10:18 26.08.2025
23 А по кой
До коментар #20 от "Цървул":Точно съществуващ закон могат да ги конфискуват?!? То щото ако можеха да ги откраднат отдавна да са го направили
Коментиран от #24
10:22 26.08.2025
24 Цървул
До коментар #23 от "А по кой":Да си направят закона . Толкова ли е трудно ? Нали са натопорчени и сербез .
Коментиран от #26
10:28 26.08.2025
25 Трол
Коментиран от #28
10:31 26.08.2025
26 А бе майтапчия
До коментар #24 от "Цървул":Кога си чувал за закон с обратно действие?!? Просто няма да е валиден!
10:36 26.08.2025
27 бибитков
10:37 26.08.2025
28 Най
До коментар #25 от "Трол":Правилно е да се криминализират интимните контакти с рускини искащи заплащане в евро
10:38 26.08.2025
29 Ти пък
До коментар #19 от "А ти колко":Какви данъци плащаш ве копей ,като пари и за цигари нямаш
10:40 26.08.2025
30 Суха съчка
10:47 26.08.2025
32 Хвърчащата пералня
Урсули мурсули, каласи и прочие
10:54 26.08.2025
33 гане майков
11:00 26.08.2025
34 Абе
11:07 26.08.2025