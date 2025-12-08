ЕС планира мащабно модернизиране на електропреносните мрежи

Европейската комисия (ЕК) е разработила план за модернизиране на електропреносните мрежи на страните от ЕС поради високите цени на електроенергията, съобщи аг. Reuters.

Липсата на инвестиции в развитието на електропреносните мрежи е довела до по-високи цени на електроенергията: разходите за електроенергия в ЕС са два до три пъти по-високи, отколкото в Китай и Съединените щати. Новият план за модернизиране на електропреносните мрежи ще позволи на страните от ЕС да заобиколят екологичните ограничения при изграждането на енергийни съоръжения.

Според агенцията, поради остарялата енергийна инфраструктура, страните от ЕС биха могли значително да намалят производството си на възобновяема енергия до 2040 г.