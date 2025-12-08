Новини
ЕС планира мащабно модернизиране на електропреносните мрежи

8 Декември, 2025 12:06 638 5

Липсата на инвестиции за развитие на мрежите е довела до по-високи цени на електроенергията

ЕС планира мащабно модернизиране на електропреносните мрежи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) е разработила план за модернизиране на електропреносните мрежи на страните от ЕС поради високите цени на електроенергията, съобщи аг. Reuters.

Липсата на инвестиции в развитието на електропреносните мрежи е довела до по-високи цени на електроенергията: разходите за електроенергия в ЕС са два до три пъти по-високи, отколкото в Китай и Съединените щати. Новият план за модернизиране на електропреносните мрежи ще позволи на страните от ЕС да заобиколят екологичните ограничения при изграждането на енергийни съоръжения.

Според агенцията, поради остарялата енергийна инфраструктура, страните от ЕС биха могли значително да намалят производството си на възобновяема енергия до 2040 г.


Белгия
  • 1 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    До една година няма да има ЕС .ЦРУ се е заел

    12:11 08.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    А парси от къде? Изпраскаха 1 трилион заеми за зелени простотии - и той не стигна до никъде. Вече всички видяха, че тая мантра не върви - еврофашагите искат още парса. Да ги видя от де ще ги намерят, като едни мижави 40-50 милиарда за укрите не могат да състържат вече!

    12:17 08.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор
    Всички комисии в ЕсеС са на ЕсеС, а
    НЕ СА ЕВРОПЕЙСКИ ‼️

    12:19 08.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    2 0 Отговор
    е.. бaл съм ви тока , карам я на дърва и стари гуми

    13:11 08.12.2025