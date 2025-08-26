Google ще забрани инсталирането на приложения от непроверени разработчици на Android

Google обяви плановете си да въведе забрана за инсталиране на приложения от непроверени разработчици на сертифицирани устройства с Android. „От следващата година Android ще изисква от проверените разработчици да регистрират приложения за инсталиране на сертифицирани устройства с Android“, заяви вицепрезидентът на Google Сюзан Фрей в изявление.
Според нея хакери се представят за разработчици, създавайки „доверени“ приложения, за да крадат финансовите данни на потребителите и да извършват други атаки. „Нашият анализ показа, че зловредният софтуер е 50 пъти по-често срещан в ресурси на трети страни в мрежата, отколкото сред приложенията в Google Play“, Фрей написа.
Тя отбеляза, че разработчиците все още ще могат да разпространяват своите приложения чрез ресурси на трети страни и магазини за приложения.
1 Механик
Тая яката фирма реши, че ще слага "симбиан" на телефоните си, но ще му забрани да инсталира приложения правени от трети страни.
Не, не че бе невъзможно да се инсталират, но трябваше да се изчаква да излезе нов софтуер, който да "root"-не фирмуеъра на устройството. А и си бе голяма играчка, че и доста рисковано. За това хората спряха да пишат софтуер за СИМБИАН и ............. НОКИА замина на кино.
Много си повярваха и загубиха.
18:20 26.08.2025
2 Какво сега ?
Ще трябва да Разчитаме !
На Некадърни Приложения Ли ?
18:25 26.08.2025
3 И тия ще тръгнап по надолнището
19:05 26.08.2025
4 АУДИ
19:25 26.08.2025
5 УдоМача
19:39 26.08.2025