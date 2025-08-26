Google ще забрани инсталирането на приложения от непроверени разработчици на Android

Google обяви плановете си да въведе забрана за инсталиране на приложения от непроверени разработчици на сертифицирани устройства с Android. „От следващата година Android ще изисква от проверените разработчици да регистрират приложения за инсталиране на сертифицирани устройства с Android“, заяви вицепрезидентът на Google Сюзан Фрей в изявление.

Според нея хакери се представят за разработчици, създавайки „доверени“ приложения, за да крадат финансовите данни на потребителите и да извършват други атаки. „Нашият анализ показа, че зловредният софтуер е 50 пъти по-често срещан в ресурси на трети страни в мрежата, отколкото сред приложенията в Google Play“, Фрей написа.

Тя отбеляза, че разработчиците все още ще могат да разпространяват своите приложения чрез ресурси на трети страни и магазини за приложения.