Google ще забрани инсталирането на приложения от непроверени разработчици на Android

26 Август, 2025 18:01 561 5

Целта е да се спре краденето на финансови данни на потребителите

Google ще забрани инсталирането на приложения от непроверени разработчици на Android - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Google обяви плановете си да въведе забрана за инсталиране на приложения от непроверени разработчици на сертифицирани устройства с Android. „От следващата година Android ще изисква от проверените разработчици да регистрират приложения за инсталиране на сертифицирани устройства с Android“, заяви вицепрезидентът на Google Сюзан Фрей в изявление.

Според нея хакери се представят за разработчици, създавайки „доверени“ приложения, за да крадат финансовите данни на потребителите и да извършват други атаки. „Нашият анализ показа, че зловредният софтуер е 50 пъти по-често срещан в ресурси на трети страни в мрежата, отколкото сред приложенията в Google Play“, Фрей написа.

Тя отбеляза, че разработчиците все още ще могат да разпространяват своите приложения чрез ресурси на трети страни и магазини за приложения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Механик

    6 0 Отговор
    Някога имаше една много яка фирма, която държеше пазара на мобилни телефони. Толкова яка беше, че каточели бе невъзможно да загуби пазра си. но това се случи.
    Тая яката фирма реши, че ще слага "симбиан" на телефоните си, но ще му забрани да инсталира приложения правени от трети страни.
    Не, не че бе невъзможно да се инсталират, но трябваше да се изчаква да излезе нов софтуер, който да "root"-не фирмуеъра на устройството. А и си бе голяма играчка, че и доста рисковано. За това хората спряха да пишат софтуер за СИМБИАН и ............. НОКИА замина на кино.
    Много си повярваха и загубиха.

    18:20 26.08.2025

  • 2 Какво сега ?

    6 0 Отговор
    Какво сега ?

    Ще трябва да Разчитаме !

    На Некадърни Приложения Ли ?

    18:25 26.08.2025

  • 3 И тия ще тръгнап по надолнището

    3 0 Отговор
    Който забранява и ограничава често си ходи.

    19:05 26.08.2025

  • 4 АУДИ

    2 0 Отговор
    То щото сега няма в магазина им приложения който събират данни,че и по лоши работи правят

    19:25 26.08.2025

  • 5 УдоМача

    1 0 Отговор
    Да живеят фашизмът и аторитарното управление!

    19:39 26.08.2025