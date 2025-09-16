Google уволнява над 200 обучители по изкуствен интелект

Американската корпорация Google уволни над 200 специалисти, занимаващи се с обучение на изкуствен интелект (ИИ), на фона на нарастващото недоволство от условията на труд, съобщи американското списание Wired.

Компанията е наела изпълнители от хуманитарните науки, за да обучават чатбота Google Gemini и програмата за търсене AI Overviews, като оценяват, редактират или пренаписват отговорите им на потребителски запитвания. В същото време, според събеседници на списанието измежду бивши служители на компанията, Google е плащала на специалисти от някои компании изпълнители по-малко, отколкото на служители, наети чрез основния изпълнител GlobalLogic. Според източници на изданието, докато наема нови служители, компанията се опитва да се отърве и от стари, по-специално като изисква от тях да присъстват лично на работа, въпреки факта, че служителите нямат тази възможност. Според уволнените специалисти, те са били лишени от работата си без предупреждение, като са се позовавали на „съкращаване на проекта“. Някои специалисти се страхуват от уволнение, защото според тях могат да бъдат заменени от изкуствен интелект.

Според публикацията, наетите за работа специалисти вероятно са обучавали програма, която по-късно ще може да обучава изкуствен интелект и да оценява качеството на неговите отговори без човешка помощ.