Американските мита върху Индия убиха идеята за тясно сътрудничество в QUAD

Американските мита върху стоки от Индия „убиха“ идеята за засилване на сътрудничеството в областта на отбраната в рамките на Четиристранния диалог за сигурност QUAD (Индия, Австралия, САЩ и Япония), пише Politico.

През последните десетилетия Съединените щати се стремят към сближаване с Индия, опитвайки се да я дистанцират от Русия, традиционен дългогодишен партньор на тази южноазиатска страна, пише изданието. Още през януари индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар заяви, че Делхи би искал да засили отбранителния компонент в рамките на този формата. „Тази инициатива вероятно е мъртва, докато администрацията на американския президент Доналд Тръмп продължава да наказва Индия с тарифи“, пише вестникът.

Бившият посланик на Индия в ООН Сайед Акбарудин заяви пред изданието, че настоящата криза в отношенията между двете страни не се ограничава само до различия по търговските въпроси. „Налагането на тарифи се възприема като удар по вярата в устойчивостта на партньорството между Индия и САЩ. Ако бъдат оставени на произвола на съдбата, те биха могли да заличат напредъка на две десетилетия стратегическо сближаване между Индия и САЩ“, каза бившият дипломат.

Източник от Белия дом заяви пред изданието, че администрацията на Тръмп не вярва, че „това е краят на партньорството между двете страни“. Поддръжниците на развитието на индийско-американските отношения запазват надежда за тяхното възстановяване. По-специално, те се надяват, че Тръмп и индийският премиер Нарендра Моди ще се срещнат в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.

„Въпреки негативните изявления, идващи от Индия относно двустранните отношения, вярвам, че индийското правителство би искало да се опита да преодолее разликата и мисля, че администрацията на Тръмп би искала същото. Въпреки че настоящите тарифи може да останат в сила няколко седмици, надявам се двамата лидери да се срещнат в кулоарите на Общото събрание на ООН през септември и да върнат отношенията в правилната посока“, каза бившият посланик на САЩ в Индия Кенет Джъстър пред изданието.

В сряда САЩ наложиха 25% мито върху индийски стоки, наложено поради покупката на руски петрол от Индия. Преди това администрацията на Вашингтон наложи 25% мито на републиката като част от новата търговска политика на страната. По този начин Индия е сред търговските партньори на САЩ с най-високи мита, като ставката за страната е 50%.