САЩ ще купуват акции на отбранителни компании

САЩ ще купуват акции на отбранителни компании

27 Август, 2025 12:05 491 2

Lockheed Martin получава 97% от приходите си от американското правителство

САЩ ще купуват акции на отбранителни компании - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп активно обсъжда придобиването на акции в частни американски компании, участващи в американската отбранителна индустрия.

„Има огромни дискусии за отбранителния сектор. Lockheed Martin получава 97% от приходите си от правителството на САЩ, като на практика е част от правителството на САЩ. Те произвеждат невероятни боеприпаси, неща, които могат да свалят ракета, идваща към вас. Ще оставя тази тема за министъра на отбраната и неговия заместник. Това е тяхната област и те мислят за това". Това заяви министърът на търговията Хауърд Лътник.

По-рано ръководителят на Националния икономически съвет в Белия дом Кевин Хасет потвърди, че правителството на САЩ може и ще придобие дялове в частни компании, следвайки примера на неотдавнашната сделка с технологичната корпорация Intel.

На 23 август Тръмп обяви, че САЩ притежават 10-процентен дял в Intel. Той отбеляза, че се е споразумял за това с ръководителя на компанията Лип-Бу Танг (китайско име - Чен Лиу).


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    добро утро

    пожелавам на розовите понита от българия да осмучат мекатаПИШКА на император ПУТИН

    ай да ви е сладко

    12:37 27.08.2025

  • 2 1984

    0 0 Отговор
    Браво другари всичко трябва да стане държавно и частните цеота да помагат за поддържането на приходите до максимални нива

    12:50 27.08.2025