САЩ ще купуват акции на отбранителни компании

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп активно обсъжда придобиването на акции в частни американски компании, участващи в американската отбранителна индустрия.

„Има огромни дискусии за отбранителния сектор. Lockheed Martin получава 97% от приходите си от правителството на САЩ, като на практика е част от правителството на САЩ. Те произвеждат невероятни боеприпаси, неща, които могат да свалят ракета, идваща към вас. Ще оставя тази тема за министъра на отбраната и неговия заместник. Това е тяхната област и те мислят за това". Това заяви министърът на търговията Хауърд Лътник.

По-рано ръководителят на Националния икономически съвет в Белия дом Кевин Хасет потвърди, че правителството на САЩ може и ще придобие дялове в частни компании, следвайки примера на неотдавнашната сделка с технологичната корпорация Intel.

На 23 август Тръмп обяви, че САЩ притежават 10-процентен дял в Intel. Той отбеляза, че се е споразумял за това с ръководителя на компанията Лип-Бу Танг (китайско име - Чен Лиу).