САЩ и Индия ще сключат търговско споразумение
  Тема: Войната на митата

27 Август, 2025 17:27 634 7

Бесент: Вярвам, че Индия е най-голямата демокрация в света. САЩ са най-голямата икономика в света

Снивка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ и Индия в крайна сметка ще сключат търговско споразумение, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

Вярвам, че Индия е най-голямата демокрация в света. САЩ са най-голямата икономика в света. Мисля, че в крайна сметка ще постигнем споразумение“, каза той в интервю за Fox Business.

Според Бесент, Индия е била една от първите, които са се обърнали към Вашингтон с предложение за сключване на търговско споразумение, но след това преговорите са се проточили. „Мислех, че ще имаме сделка през май-юни, че Индия ще бъде една от страните, с които имахме ранна сделка, но те се бавеха“, каза министърът на финансите на САЩ.

В сряда влезе в сила 25% мито върху индийски стоки, наложено от САЩ, поради покупката на руски петрол от Индия. Преди това администрацията на Вашингтон наложи 25% мито на републиката като част от новата търговска политика на страната. По този начин Индия беше сред търговските партньори на САЩ с най-високи мита, като ставката за страната е 50%.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    Тръмп кандиса

    17:33 27.08.2025

  • 2 Добри новини

    3 5 Отговор
    Индийския премиер Моди понаду за 3 дни хилавите мускули, поизрепчи се и взе, че обяви намаляването на покупките на рюZkи нефт за да не попадне Индия под вторични санкции от САЩ....
    В Мордор са бесни....очаквам скоро пияния Медвед да му размаха и на него ядрената бухалка....🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #6

    17:35 27.08.2025

  • 3 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Краварите клекнаха и подвиха опашка след шамара ,който им зашиха индийците Сега наратива е ,че Индия сама искала сделка.Тшак

    17:35 27.08.2025

  • 4 Реалност

    1 2 Отговор
    Все още ли мислите, че сте най-бедните?
    България и БРИКС (БВП на глава от населението).
    Това са жестоки авторитарни държави с огромно класово разслоение и сегрегация. Крепостни и олигарси в Русия. Селячество и градско население в Китай. Касти в Индия. Фавели с коптори и въоръжени тартори вътре. Бодлива тел и ток около къщите в ЮАР.
    Какъвто и икономически успех да демонстрират, такива държави не могат да са пример за нормални общества. Обикновено в дългосрочен план и икономиката им пропада по същите причини.
    И запомнете! Обикновено най-кресливите копейки изобщо не уважават рубли, рупии и юани. Тачат само долар и евро.

    Bulgaria 17,412.4
    Russian Federation 14,889.0
    China 13,303.1
    Brazil 10,280.3
    India 2,696.7

    Коментиран от #5

    17:43 27.08.2025

  • 5 Ти нормален ли си

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Реалност":

    Или са те изтървали от лудницата?

    17:48 27.08.2025

  • 6 Цък

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Добри новини":

    Индия е най големия износител на нефт за Украйна. Голям порадокс Украйна налива пари на Русия да продължава войната. С руски нефт се убиват руски войници.

    17:54 27.08.2025

  • 7 Бивш чистач

    2 0 Отговор
    Индия купува 45% от нефта на Русия. Ако спрат Русия ще трябва да намали драстично финансирането на войната.

    18:26 27.08.2025