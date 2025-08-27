САЩ и Индия ще сключат търговско споразумение

САЩ и Индия в крайна сметка ще сключат търговско споразумение, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Вярвам, че Индия е най-голямата демокрация в света. САЩ са най-голямата икономика в света. Мисля, че в крайна сметка ще постигнем споразумение“, каза той в интервю за Fox Business.

Според Бесент, Индия е била една от първите, които са се обърнали към Вашингтон с предложение за сключване на търговско споразумение, но след това преговорите са се проточили. „Мислех, че ще имаме сделка през май-юни, че Индия ще бъде една от страните, с които имахме ранна сделка, но те се бавеха“, каза министърът на финансите на САЩ.

В сряда влезе в сила 25% мито върху индийски стоки, наложено от САЩ, поради покупката на руски петрол от Индия. Преди това администрацията на Вашингтон наложи 25% мито на републиката като част от новата търговска политика на страната. По този начин Индия беше сред търговските партньори на САЩ с най-високи мита, като ставката за страната е 50%.