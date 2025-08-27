САЩ и Индия ще сключат търговско споразумение

САЩ и Индия в крайна сметка ще сключат търговско споразумение, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.
„Вярвам, че Индия е най-голямата демокрация в света. САЩ са най-голямата икономика в света. Мисля, че в крайна сметка ще постигнем споразумение“, каза той в интервю за Fox Business.
Според Бесент, Индия е била една от първите, които са се обърнали към Вашингтон с предложение за сключване на търговско споразумение, но след това преговорите са се проточили. „Мислех, че ще имаме сделка през май-юни, че Индия ще бъде една от страните, с които имахме ранна сделка, но те се бавеха“, каза министърът на финансите на САЩ.
В сряда влезе в сила 25% мито върху индийски стоки, наложено от САЩ, поради покупката на руски петрол от Индия. Преди това администрацията на Вашингтон наложи 25% мито на републиката като част от новата търговска политика на страната. По този начин Индия беше сред търговските партньори на САЩ с най-високи мита, като ставката за страната е 50%.
1 Хасковски каунь
17:33 27.08.2025
2 Добри новини
В Мордор са бесни....очаквам скоро пияния Медвед да му размаха и на него ядрената бухалка....🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #6
17:35 27.08.2025
3 Сатана Z
17:35 27.08.2025
4 Реалност
България и БРИКС (БВП на глава от населението).
Това са жестоки авторитарни държави с огромно класово разслоение и сегрегация. Крепостни и олигарси в Русия. Селячество и градско население в Китай. Касти в Индия. Фавели с коптори и въоръжени тартори вътре. Бодлива тел и ток около къщите в ЮАР.
Какъвто и икономически успех да демонстрират, такива държави не могат да са пример за нормални общества. Обикновено в дългосрочен план и икономиката им пропада по същите причини.
И запомнете! Обикновено най-кресливите копейки изобщо не уважават рубли, рупии и юани. Тачат само долар и евро.
Bulgaria 17,412.4
Russian Federation 14,889.0
China 13,303.1
Brazil 10,280.3
India 2,696.7
Коментиран от #5
17:43 27.08.2025
5 Ти нормален ли си
До коментар #4 от "Реалност":Или са те изтървали от лудницата?
17:48 27.08.2025
6 Цък
До коментар #2 от "Добри новини":Индия е най големия износител на нефт за Украйна. Голям порадокс Украйна налива пари на Русия да продължава войната. С руски нефт се убиват руски войници.
17:54 27.08.2025
7 Бивш чистач
18:26 27.08.2025