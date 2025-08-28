Новини
Системата „Стоманен купол“ ще издигне Турция на по-високо ниво в противовъздушната отбрана

28 Август, 2025 19:19 380 1

Ердоган: Турция задоволява до 80% от нуждите на армията си чрез местни системи

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Днес ние задоволяваме до 80% от нуждите на нашата героична армия чрез местни системи. По този начин запазваме в страната значителен ресурс, който иначе би отишъл в чужбина. Ние също така предоставяме нашите системи на нашите приятели и съюзници, повишавайки дипломатическата ни ефективност". Това каза на церемонията по доставките на Steel Dome, откриването на съоръженията и първа копка на Огулбей, президентът на Турция Ердоган.

Президентът произнесе реч на церемонията по доставките на Steel Dome, откриването на съоръженията и първа копка на Огулбей в Анкара.

„Днес ние също така полагаме основите на гигантска инвестиция, която ще оформи нашето бъдеще“

Подчертавайки, че системата „Стоманен купол“ ще издигне Турция на съвсем ново ниво в противовъздушната отбрана, президентът Ердоган каза: „Днес доставяме на нашата героична армия системите „Гьок Куббе“, състоящи се от общо 47 машини на стойност 460 млн. USD, които ще вдъхнат увереност на нашите приятели и ще внушат страх на враговете ни. Последните горещи конфликти около нас свидетелстват за важността на противовъздушната отбрана и радарните системи. Ние сме наясно с факта, че не можем да си позволим да оставим всичко на късмета. Никоя държава, която не може да развие собствен радар, система за противовъздушна отбрана и възможности за електронна война, не може да гледа към бъдещето с увереност пред лицето на настоящите предизвикателства, особено в нашия регион. Изминахме дълъг път за кратък период от време въпреки всички препятствия. Днешните доставки са най-ярко доказателство, че нашата борба не е била напразна.“

Турция също така започва строителството на гигантска инвестиция, която ще оформи нейното бъдеще. Положен е първият бетон за кампус, който ще е достоен за вторите 50 години на ASELSAN. С инвестиция на стойност 1,5 млрд. USD, технологичната база Огулбей се откроява като една от най-големите индустриални инвестиции през последните години. По-важното е, че това вложение бележи най-голямата инвестиция в отбранителната индустрия, правена някога наведнъж в историята на Турция. Това е и най-голямото интегрирано съоръжение за противовъздушна отбрана в Европа. Тази инвестиция е важен етап за Турция, тъй като ASELSAN е двигателят на турската отбранителна индустрия.“

„Предоставяме нашите системи на нашите приятели и съюзници“

Президентът Ердоган отбеляза: „В момента ние задоволяваме до 80% от нуждите на нашата героична армия чрез местни системи. По този начин запазваме значителен ресурс, който иначе би отишъл в чужбина. Също така предоставяме нашите системи на приятели и съюзници, повишавайки дипломатическата ни ефективност. Износът на сектора надхвърли 7 млрд. USD миналата година. И тази година се справяме доста добре. През юли нашият износ в областта на отбраната и аерокосмическа индустрия достигна 989,6 млн. USD, което е ръст от 128,9% в сравнение със същия месец на предходната година. Общият износ за периода януари-юли се увеличи с 38,6% до 4,591 млрд. USD. Тези цифри са голям източник на гордост. Като се има предвид инерцията, която сме натрупали, вярвам, че ще достигнем нивото от 20 млрд. USD до няколко години.“


  • 1 Сталин

    1 0 Отговор
    А ние в България вече ще произвеждаме барут и фишеци и ще победим Турция при третата световна която започна

    19:23 28.08.2025