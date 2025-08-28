Системата „Стоманен купол“ ще издигне Турция на по-високо ниво в противовъздушната отбрана

„Днес ние задоволяваме до 80% от нуждите на нашата героична армия чрез местни системи. По този начин запазваме в страната значителен ресурс, който иначе би отишъл в чужбина. Ние също така предоставяме нашите системи на нашите приятели и съюзници, повишавайки дипломатическата ни ефективност". Това каза на церемонията по доставките на Steel Dome, откриването на съоръженията и първа копка на Огулбей, президентът на Турция Ердоган.

„Днес ние също така полагаме основите на гигантска инвестиция, която ще оформи нашето бъдеще“

Подчертавайки, че системата „Стоманен купол“ ще издигне Турция на съвсем ново ниво в противовъздушната отбрана, президентът Ердоган каза: „Днес доставяме на нашата героична армия системите „Гьок Куббе“, състоящи се от общо 47 машини на стойност 460 млн. USD, които ще вдъхнат увереност на нашите приятели и ще внушат страх на враговете ни. Последните горещи конфликти около нас свидетелстват за важността на противовъздушната отбрана и радарните системи. Ние сме наясно с факта, че не можем да си позволим да оставим всичко на късмета. Никоя държава, която не може да развие собствен радар, система за противовъздушна отбрана и възможности за електронна война, не може да гледа към бъдещето с увереност пред лицето на настоящите предизвикателства, особено в нашия регион. Изминахме дълъг път за кратък период от време въпреки всички препятствия. Днешните доставки са най-ярко доказателство, че нашата борба не е била напразна.“

Турция също така започва строителството на гигантска инвестиция, която ще оформи нейното бъдеще. Положен е първият бетон за кампус, който ще е достоен за вторите 50 години на ASELSAN. С инвестиция на стойност 1,5 млрд. USD, технологичната база Огулбей се откроява като една от най-големите индустриални инвестиции през последните години. По-важното е, че това вложение бележи най-голямата инвестиция в отбранителната индустрия, правена някога наведнъж в историята на Турция. Това е и най-голямото интегрирано съоръжение за противовъздушна отбрана в Европа. Тази инвестиция е важен етап за Турция, тъй като ASELSAN е двигателят на турската отбранителна индустрия.“

Президентът Ердоган отбеляза: „В момента ние задоволяваме до 80% от нуждите на нашата героична армия чрез местни системи. По този начин запазваме значителен ресурс, който иначе би отишъл в чужбина. Също така предоставяме нашите системи на приятели и съюзници, повишавайки дипломатическата ни ефективност. Износът на сектора надхвърли 7 млрд. USD миналата година. И тази година се справяме доста добре. През юли нашият износ в областта на отбраната и аерокосмическа индустрия достигна 989,6 млн. USD, което е ръст от 128,9% в сравнение със същия месец на предходната година. Общият износ за периода януари-юли се увеличи с 38,6% до 4,591 млрд. USD. Тези цифри са голям източник на гордост. Като се има предвид инерцията, която сме натрупали, вярвам, че ще достигнем нивото от 20 млрд. USD до няколко години.“