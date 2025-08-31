Аляска e на ръба на газова криза

Американският щат Аляска е изправен пред изчерпване на запасите от природен газ в залива Кук, което може да лиши Анкъридж от електричество, съобщи вестник The New York Times (NYT) на 30 август.
Аляска преди това е изпращала танкери с гориво в чужбина поради излишни ресурси, а сега служители очакват, че през идните години може да има проблем с осигуряването на електричество на Анкъридж, най-големият град в щата. Отбелязва се, че запасите от природен газ, произведен в залива Кук, са намалели, а много сондажни компании са затворили.
Проблемът с намаляващите ресурси е известен от повече от 15 години, но все още няма план за разрешаването му. За държава, чиято икономика е изградена на петрол и газ, това е особено важен въпрос.
Местните комунални дружества прогнозират, че най-вероятно ще трябва да купуват газ в чужбина известно време от около 2028 г., което може да доведе до увеличение на цените на електроенергията и отоплението с 10-40%.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че американски партньори, включително Южна Корея и Япония, възнамеряват да инвестират трилиони долари в изграждането на газопровод в щата Аляска за доставка на газ до Азия, но досега нито една азиатска компания не е инвестирала в собствения капитал на проекта.
1 си дзън
Путин отказал. Сибир бил вече китайски...
21:57 31.08.2025
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #7, #8
22:04 31.08.2025
3 Моше Честния с "Чесна 208 В"
Всеки опит на Х.А.А.Р.Па изстрелва в йоносферата огромни количества енергия ТОК колкото захранване и потреблението на няколко града
22:11 31.08.2025
4 Ем.
Тръмп да им праща шистов газ и готово 😜
Коментиран от #6
22:16 31.08.2025
5 Сатана Z
22:26 31.08.2025
6 Ами
До коментар #4 от "Ем.":Над половината от въглеводородите на САЩ се добиват в Аляска :)
22:33 31.08.2025
7 Хм...
До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":И теб ли е спасила? Но не си отишъл да живееш там, въпреки поканата и отворената врата?
Коментиран от #9
22:34 31.08.2025
8 Видьо Видев
До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":В погазване на чл.6.ал.2 от Конституцията на РБ,
ЦИК обявява, че 2 670 преференции са повече
от 30 310 преференции?
Това е подигравка с нормалните Българи!
Затова нормалните гласуващи ще стават все по-малко!
Както е в целият ЕС, освен в България,
гласуване с неотбелязана преференция да се отчита, като невалидно!
А не да се привилегироват водачите на партийни листи!
В погазване на чл.6.ал.2 от Конституцията на РБ!
22:36 31.08.2025
9 мдаааа
До коментар #7 от "Хм...":Аляска продали , ама она - Наша ... И Украйна вероломно нападна Крим - наш мяш
22:41 31.08.2025
10 да питам
22:45 31.08.2025
11 Уса
23:19 31.08.2025
12 Име
23:20 31.08.2025