Аляска e на ръба на газова криза

Американският щат Аляска е изправен пред изчерпване на запасите от природен газ в залива Кук, което може да лиши Анкъридж от електричество, съобщи вестник The New York Times (NYT) на 30 август.

Аляска преди това е изпращала танкери с гориво в чужбина поради излишни ресурси, а сега служители очакват, че през идните години може да има проблем с осигуряването на електричество на Анкъридж, най-големият град в щата. Отбелязва се, че запасите от природен газ, произведен в залива Кук, са намалели, а много сондажни компании са затворили.

Проблемът с намаляващите ресурси е известен от повече от 15 години, но все още няма план за разрешаването му. За държава, чиято икономика е изградена на петрол и газ, това е особено важен въпрос.

Местните комунални дружества прогнозират, че най-вероятно ще трябва да купуват газ в чужбина известно време от около 2028 г., което може да доведе до увеличение на цените на електроенергията и отоплението с 10-40%.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че американски партньори, включително Южна Корея и Япония, възнамеряват да инвестират трилиони долари в изграждането на газопровод в щата Аляска за доставка на газ до Азия, но досега нито една азиатска компания не е инвестирала в собствения капитал на проекта.