Аляска e на ръба на газова криза

31 Август, 2025 21:55 1 128 12

Причината е изчерпване на запасите

Аляска e на ръба на газова криза - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският щат Аляска е изправен пред изчерпване на запасите от природен газ в залива Кук, което може да лиши Анкъридж от електричество, съобщи вестник The New York Times (NYT) на 30 август.

Аляска преди това е изпращала танкери с гориво в чужбина поради излишни ресурси, а сега служители очакват, че през идните години може да има проблем с осигуряването на електричество на Анкъридж, най-големият град в щата. Отбелязва се, че запасите от природен газ, произведен в залива Кук, са намалели, а много сондажни компании са затворили.

Проблемът с намаляващите ресурси е известен от повече от 15 години, но все още няма план за разрешаването му. За държава, чиято икономика е изградена на петрол и газ, това е особено важен въпрос.

Местните комунални дружества прогнозират, че най-вероятно ще трябва да купуват газ в чужбина известно време от около 2028 г., което може да доведе до увеличение на цените на електроенергията и отоплението с 10-40%.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че американски партньори, включително Южна Корея и Япония, възнамеряват да инвестират трилиони долари в изграждането на газопровод в щата Аляска за доставка на газ до Азия, но досега нито една азиатска компания не е инвестирала в собствения капитал на проекта.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    10 12 Отговор
    Затова Тръмпи кани Путин в Аляска - да прокара газопровод от Сибир.
    Путин отказал. Сибир бил вече китайски...

    21:57 31.08.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 2 Отговор
    Русия ще спаси и тях...

    Коментиран от #7, #8

    22:04 31.08.2025

  • 3 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    4 2 Отговор
    Х.А.А.Р.П.а харчи мнооого ТОК от ГАЗо централите.
    Всеки опит на Х.А.А.Р.Па изстрелва в йоносферата огромни количества енергия ТОК колкото захранване и потреблението на няколко града

    22:11 31.08.2025

  • 4 Ем.

    6 0 Отговор
    Нали Аляска е част от Америка
    Тръмп да им праща шистов газ и готово 😜

    Коментиран от #6

    22:16 31.08.2025

  • 5 Сатана Z

    2 1 Отговор
    ТЕЦ София нама такива проблеми.Софийските жълтопаветни о-трепки се топлят за сметка на бг данъкоплатците.

    22:26 31.08.2025

  • 6 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ем.":

    Над половината от въглеводородите на САЩ се добиват в Аляска :)

    22:33 31.08.2025

  • 7 Хм...

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    И теб ли е спасила? Но не си отишъл да живееш там, въпреки поканата и отворената врата?

    Коментиран от #9

    22:34 31.08.2025

  • 8 Видьо Видев

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    В погазване на чл.6.ал.2 от Конституцията на РБ,
    ЦИК обявява, че 2 670 преференции са повече
    от 30 310 преференции?

    Това е подигравка с нормалните Българи!
    Затова нормалните гласуващи ще стават все по-малко!

    Както е в целият ЕС, освен в България,
    гласуване с неотбелязана преференция да се отчита, като невалидно!
    А не да се привилегироват водачите на партийни листи!
    В погазване на чл.6.ал.2 от Конституцията на РБ!

    22:36 31.08.2025

  • 9 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    Аляска продали , ама она - Наша ... И Украйна вероломно нападна Крим - наш мяш

    22:41 31.08.2025

  • 10 да питам

    1 2 Отговор
    Кога някое българско правителство ще спре провокативните , руzкобългарски сайтове ?!

    22:45 31.08.2025

  • 11 Уса

    0 0 Отговор
    Подписахме сделка с Русия и ще спасим хората на Аляска

    23:19 31.08.2025

  • 12 Име

    0 0 Отговор
    Да си инсталират солари и перки.

    23:20 31.08.2025