27 милиарда долара инвестиции от Китай в Казахстан
  Тема: Казахстан

27 милиарда долара инвестиции от Китай в Казахстан

1 Септември, 2025 11:21 561 2

Съдбите на двете страни са тясно преплетени още от времето на древния Път на коприната

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

„Силните казахстанско-китайски отношения са ключът към успешното сътрудничество“, написа в авторската статия президентът Касим-Жомарт Токаев. В нея той отбелязва впечатляващите темпове на укрепване на търговско-икономическите отношения между страните, съобщава Kazinform.

През 2024 г. двустранният търговски оборот достигна рекордните 44 млрд. USD, затвърждавайки статута на Китай като най-големия търговско-икономически партньор на Казахстан.

"От 2005 г. насам китайските предприятия са инвестирали над 27 млрд. USD в нашата страна. Днес в Казахстан работят около 6000 китайски компании, играейки ключова роля в осигуряването на технологичния прогрес и индустриалната модернизация" се посочва в статията.

Както отбелязва Касим-Жомарт Токаев, съдбите на Казахстан и Китай са тясно преплетени още от времето на древния Път на коприната. Инициативата „Един пояс, един път“ на президента Си Дзинпин, обявена за първи път в Астана през 2013 г., е ясен пример за това историческо сътрудничество.

Успешни примери за съвместните усилия на двете страни включват:

1. Активното развитие на Транскаспийския международен транспортен маршрут или Средния коридор, най-краткият и най-устойчив маршрут за непрекъснат товарен транспорт между Китай, Централна Азия и Европа.

2. Пускането в експлоатация на допълнителни коловози по железопътния участък Достик-Мойнти през 2024 г., което ще увеличи транзитния потенциал на Казахстан по коридора Китай-Европа пет пъти.

3. Откриването на търговско-логистичен център в Сиан.

4. Завършването на контейнерен хъб в казахстанското пристанище Актау в партньорство с китайското пристанище Лянюнган, което допринесе за създаването на контейнерен флот, предоставящ пълен набор от логистични услуги за страните от Централна Азия и Каспийския регион.

"Нефтено-газовият сектор е в основата на нашите икономически връзки, включително разширяването на нефтопровода Казахстан-Китай, както и модернизацията и изграждането на нефтопреработвателни заводи и нефтохимически заводи", подчерта президентът.

Държавният глава отбеляза, че сътрудничеството в областта на селското стопанство също се развива бързо. През 2024 г. износът на селскостопански продукти от Казахстан за Китай се е увеличил с 10%. Китайските инвеститори активно проучват възможността за участие в големи проекти за преработка на селскостопански продукти, включително зеленчуци, царевица, зърнени култури и памук.

Казахстан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българин

    3 2 Отговор
    а от европа за българия..... бомби и болести ...хахаха да видим кой глупак ще се хване на работа в завода бомба - днес те има -утре не

    11:24 01.09.2025

  • 2 Пламен

    1 1 Отговор
    А на Путин, нула

    11:30 01.09.2025