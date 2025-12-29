Новини
Свят »
Турция »
Специална операция! Турски полицаи са ранени при сблъсък с бойци на "Ислямска държава"

Специална операция! Турски полицаи са ранени при сблъсък с бойци на "Ислямска държава"

29 Декември, 2025 13:15 634 3

  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • ислямска държава

Преди почти десетилетие джихадистката групировка беше обвинена за поредица атаки срещу цивилни цели в Турция

Специална операция! Турски полицаи са ранени при сблъсък с бойци на "Ислямска държава" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Седем турски полицаи бяха ранени при сблъсък с предполагаеми бойци на "Ислямска държава" в провинция Ялова в Северозападна Турция, съобщава "Ройтерс".

Полицейските екипи са започнали операция срещу къща, където се смята, че се намират бойци близо до град Ялова, на брега на Мраморно море, южно от Истанбул.

Не се съобщава ранените полицаи да са в тежко състояние.

Заподозрените са открили огън по полицията при започването на операцията. Специални полицейски сили са били изпратени в района от провинция Бурса, за да окажат подкрепа.

Миналата седмица турската полиция задържа 115 заподозрени членове на "Ислямска държава", за които се смята, че са планирали да извършат атаки по време на коледните и новогодишните тържества в страната.

Тогава Главната прокуратура на Истанбул заяви, че бойците са планирали нападения по-специално срещу немюсюлмани.

Преди почти десетилетие джихадистката групировка беше обвинена за поредица атаки срещу цивилни цели в Турция, включително нападение с огнестрелно оръжие срещу нощен клуб в Истанбул и срещу главното летище на града, при което загинаха десетки хора.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
