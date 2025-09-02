Доставките на руски газ за Словакия по „Турски поток“ се увеличават

Обемът на доставките на руски газ по газопровода „Турски поток“ за Словакия се увеличава. Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо по време на среща с руския президент Владимир Путин.

„Що се отнася до доставките на газ, които получаваме по „Турски поток“, обемите постепенно се увеличават. Вече почти достигаме 4 милиарда кубически метра годишно“, отбеляза Фицо.

Словакия е заинтересована от сътрудничество с Русия, включително в енергийния сектор и доставките на петрол и газ от Руската федерация, уточни Фицо на среща с руския президент Владимир Путин.

„Искаме да продължим да си сътрудничим в енергийния сектор. Интересуваме се от доставки на руски газ и петрол. Интересуваме се и от сътрудничество в други области“, каза той.