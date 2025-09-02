Новини
Бизнес »
Доставките на руски газ за Словакия по „Турски поток“ се увеличават

Доставките на руски газ за Словакия по „Турски поток“ се увеличават

2 Септември, 2025 16:15 563 13

  • роберт фицо-
  • словакия-
  • русия

Фицо: Вече почти достигаме 4 милиарда кубически метра

Доставките на руски газ за Словакия по „Турски поток“ се увеличават - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Обемът на доставките на руски газ по газопровода „Турски поток“ за Словакия се увеличава. Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо по време на среща с руския президент Владимир Путин.

„Що се отнася до доставките на газ, които получаваме по „Турски поток“, обемите постепенно се увеличават. Вече почти достигаме 4 милиарда кубически метра годишно“, отбеляза Фицо.

Словакия е заинтересована от сътрудничество с Русия, включително в енергийния сектор и доставките на петрол и газ от Руската федерация, уточни Фицо на среща с руския президент Владимир Путин.

„Искаме да продължим да си сътрудничим в енергийния сектор. Интересуваме се от доставки на руски газ и петрол. Интересуваме се и от сътрудничество в други области“, каза той.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    В Аляска Тръмп и Путин се разбраха заедно да управляват Турски поток, Северен поток и Боташ.

    16:16 02.09.2025

  • 2 България

    8 3 Отговор
    Защо пак сме на погрешната (губеща) страна във външната политика? Това 4-та национална катастрофа ли ще е?

    Коментиран от #6

    16:18 02.09.2025

  • 3 Даката

    2 6 Отговор
    Турция не е ли чувала, че са наложени санкции на Русия, заради войната и в Украйна и не трябва ли Турция да бъде санкционирана.
    Отвратително.

    Коментиран от #8

    16:20 02.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ,роско водопада

    3 0 Отговор
    глупаци - хем е много евтино хем е и бързо ,друго си е американската - скъпа и ще дойде някой ден

    16:23 02.09.2025

  • 6 теменушката

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "България":

    ТУ-ТУУУ ТЯ ВЕЧЕ Е ТУК МОЙ ,ТЯ ВЕЧЕ Е ТУК

    16:26 02.09.2025

  • 7 А нашТе ΕβροΜин ΔиΛи

    4 0 Отговор
    Не щЪт да видят нищо що е руско —
    нито газ, нито петрол, даже и лампите си не цъкат в панелите от Бай Тошово време щото токът идвал от АЕЦ направен от руснаците 😁

    16:27 02.09.2025

  • 8 хасан двата у..

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Даката":

    УРСУСПИЯТА МОЖЕ САМО ДА ДАДУЕ ШПЕКА НА БАТ ЕРДО

    16:28 02.09.2025

  • 9 Духайте супата

    4 0 Отговор
    Ето още някои сензационни новини.
    Главният изпълнителен директор на „Газпром“ Милер съобщи, че е подписан меморандум за изграждането на „Силата на Сибир 2“ през Монголия.

    „Днес беше подписан правно обвързващ меморандум за изграждането на газопровода „Силата на Сибир 2“ и транзитния газопровод през Монголия „Союз Восток““ (c) Милер

    Много се говореше, че Китай няма да се заеме с втори газопровод в допълнение към „Силата на Сибир“, но всъщност ще има газопровод. В средносрочен план това ще позволи на Русия да продава допълнителни обеми газ на Китай и да бъде донякъде по-малко зависима от европейските и американските истерии.

    16:29 02.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 дИмокрация

    5 0 Отговор
    А пък ние купуваме руски газ от американците, да му е гадно на Путин.

    16:37 02.09.2025

  • 12 канадски абдал

    0 0 Отговор
    ОГРОМЕН ИЗБОР НИСКИ ЦЕНИ-----КАТО В РЕКЛАМА

    16:38 02.09.2025

  • 13 Ту туууу

    3 1 Отговор
    Унгария ще оцелее за разлика от нас а Шиши и ТуТу се грижат да ни е гадно. Като сме стадо, така ще е

    16:42 02.09.2025