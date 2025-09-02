Доставките на руски газ за Словакия по „Турски поток“ се увеличават

Обемът на доставките на руски газ по газопровода „Турски поток“ за Словакия се увеличава. Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо по време на среща с руския президент Владимир Путин.
„Що се отнася до доставките на газ, които получаваме по „Турски поток“, обемите постепенно се увеличават. Вече почти достигаме 4 милиарда кубически метра годишно“, отбеляза Фицо.
Словакия е заинтересована от сътрудничество с Русия, включително в енергийния сектор и доставките на петрол и газ от Руската федерация, уточни Фицо на среща с руския президент Владимир Путин.
„Искаме да продължим да си сътрудничим в енергийния сектор. Интересуваме се от доставки на руски газ и петрол. Интересуваме се и от сътрудничество в други области“, каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:16 02.09.2025
2 България
Коментиран от #6
16:18 02.09.2025
3 Даката
Отвратително.
Коментиран от #8
16:20 02.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ,роско водопада
16:23 02.09.2025
6 теменушката
До коментар #2 от "България":ТУ-ТУУУ ТЯ ВЕЧЕ Е ТУК МОЙ ,ТЯ ВЕЧЕ Е ТУК
16:26 02.09.2025
7 А нашТе ΕβροΜин ΔиΛи
нито газ, нито петрол, даже и лампите си не цъкат в панелите от Бай Тошово време щото токът идвал от АЕЦ направен от руснаците 😁
16:27 02.09.2025
8 хасан двата у..
До коментар #3 от "Даката":УРСУСПИЯТА МОЖЕ САМО ДА ДАДУЕ ШПЕКА НА БАТ ЕРДО
16:28 02.09.2025
9 Духайте супата
Главният изпълнителен директор на „Газпром“ Милер съобщи, че е подписан меморандум за изграждането на „Силата на Сибир 2“ през Монголия.
„Днес беше подписан правно обвързващ меморандум за изграждането на газопровода „Силата на Сибир 2“ и транзитния газопровод през Монголия „Союз Восток““ (c) Милер
Много се говореше, че Китай няма да се заеме с втори газопровод в допълнение към „Силата на Сибир“, но всъщност ще има газопровод. В средносрочен план това ще позволи на Русия да продава допълнителни обеми газ на Китай и да бъде донякъде по-малко зависима от европейските и американските истерии.
16:29 02.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 дИмокрация
16:37 02.09.2025
12 канадски абдал
16:38 02.09.2025
13 Ту туууу
16:42 02.09.2025