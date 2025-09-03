Новини
Мисия на МВФ пристига в Киев, за да обсъди бюджета на страната
  Тема: Украйна

3 Септември, 2025 11:53 392 3

Киев може да получи нова дългосрочна програма за финансиране от Фонда

Мисия на МВФ пристига в Киев, за да обсъди бюджета на страната - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Представители на Международния валутен фонд (МВФ) пристигнаха в Киев за едноседмично посещение, съобщи Владислав Рашкован, заместник-директор на МВФ за Украйна.

„Пристигнахме в Киев късно вечерта с екипа на МВФ. Ще се радвам да ви видя в града през следващите 7-8 дни“, написа той във Facebook.

Националната банка на Украйна по-рано отбеляза, че Киев може да получи нова дългосрочна програма за финансиране от МВФ, която ще включва бюджетно финансиране и разходи за отбрана. В същото време за Украйна вече е в сила четиригодишна програма за финансиране, в рамките на която в началото на юли Киев получи деветия кредитен транш от 500 млн. USD от МВФ за бюджетни разходи. Общо МВФ вече е превел 10,6 млрд. USD на Киев.

През март 2023 г. МВФ одобри четиригодишна програма за финансиране на Украйна в размер на 15,6 млрд. USD. За да получи средства, Киев трябва да изпълни определени задължения - т. нар. структурни маяци. Парите от МВФ се получават на отделни траншове след одит на изпълнението на тези условия. Експертите на фонда оценяват изпълнението от страна на Киев на условията на меморандума за икономическа и финансова политика, по-специално изпълнението на бюджета, състоянието на международните резерви и прилагането на реформи.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    4 0 Отговор
    Абе тия защо не оставят г-н Зеленски сам да си направи бюджета?

    11:54 03.09.2025

  • 2 Тия май ще

    5 0 Отговор
    проверяват дали могат да си върнат поне пет процента от дадените за войната пари... Трагикомици...

    11:57 03.09.2025

  • 3 провинциалист

    2 0 Отговор
    "Парите от МВФ се получават на отделни траншове след одит на изпълнението на тези условия." - парите от ЕЦБ - също. И точно това е загубата на суверенитет.

    12:01 03.09.2025