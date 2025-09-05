Тръмп се закани на ЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще бъде принуден да предприеме действия в отговор на решението на ЕС да глоби американската компания Google с 3,5 млрд. USD.

„Днес Европа удари друга голяма американска компания - Google, с глоба от 3,5 млрд. USD, като на практика отне пари, които иначе щяха да отидат за американски инвестиции и работни места“, написа той в Truth Social. „Не можем да позволим това да се случи с брилянтната и безпрецедентна американска изобретателност и ако се случи, ще бъда принуден да задействам раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г., за да неутрализирам несправедливите санкции, наложени на тези американски компании, които плащат данъци“, каза Тръмп.

Раздел 301 дава на президента на САЩ правомощието да предприема всички подходящи мерки, включително повишаване на тарифите, за борба с политиките или действията на други държави, които влияят неблагоприятно на американската търговия или са несъвместими с международни споразумения.