Тръмп се закани на ЕС

5 Септември, 2025 22:43 784 8

САЩ ще отговорят на несправедливото решение на Съюза да глоби Google

Тръмп се закани на ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще бъде принуден да предприеме действия в отговор на решението на ЕС да глоби американската компания Google с 3,5 млрд. USD.

„Днес Европа удари друга голяма американска компания - Google, с глоба от 3,5 млрд. USD, като на практика отне пари, които иначе щяха да отидат за американски инвестиции и работни места“, написа той в Truth Social. „Не можем да позволим това да се случи с брилянтната и безпрецедентна американска изобретателност и ако се случи, ще бъда принуден да задействам раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г., за да неутрализирам несправедливите санкции, наложени на тези американски компании, които плащат данъци“, каза Тръмп.

Раздел 301 дава на президента на САЩ правомощието да предприема всички подходящи мерки, включително повишаване на тарифите, за борба с политиките или действията на други държави, които влияят неблагоприятно на американската търговия или са несъвместими с международни споразумения.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Като начало Тръмп може да изпрати Стефан Витков в Берлин да раздава курабийки.Останалото си го знаем

    22:48 05.09.2025

  • 2 12343211

    3 1 Отговор
    Ами компенсации за митата.

    22:48 05.09.2025

  • 3 Глобата

    2 0 Отговор
    Към Гугъл, верояно е основателна щом е в толкова голям размер.

    22:58 05.09.2025

  • 4 Отто

    2 0 Отговор
    WV не плати ли 5 млрд докара заради скалъпени обвинения

    23:01 05.09.2025

  • 5 Дидо VT

    1 0 Отговор
    Ръководи и координира общата политика на правителството. Държавният глава не е финансов полицай нито бирник още по - малко бизнесмен . Доналд Тръмп ще се преумори по този път.

    23:06 05.09.2025

  • 7 Професор

    0 0 Отговор
    Много добро и интересно предаване с турски политик който говори за войната в Украйна. Нарича Тръмп Kучи син. Наруга го като му спомена и мaйката. Който владее турски да гледа и да види какво е геополитика съчетана със поздрави за мaйката на Тръмп.

    23:25 05.09.2025

  • 8 СМЕЕХ

    0 1 Отговор
    Пуделите започват да разбират кой е господаря.

    23:26 05.09.2025