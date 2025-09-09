Договорен е строежът на още две АЕЦ в Казахстан

Вече са постигнати предварителни споразумения за изграждането на втората и третата АЕЦ в Казахстан. Това заяви посланикът на Казахстан в Русия Даурен Абаев.

„Буквално преди две седмици стартира строителството на АЕЦ в Алматинска област. Многократно се казваше, че е необходимо да се построят втората и третата. „По принцип има предварителни споразумения“, каза той.

На 8 септември президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, който преди това заяви, че републиката се нуждае от три атомни електроцентрали, предупреди, че планирането за изграждането на втората и третата атомни електроцентрали в страната „трябва да започне днес".