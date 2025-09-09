Договорен е строежът на още две АЕЦ в Казахстан

Вече са постигнати предварителни споразумения за изграждането на втората и третата АЕЦ в Казахстан. Това заяви посланикът на Казахстан в Русия Даурен Абаев.
„Буквално преди две седмици стартира строителството на АЕЦ в Алматинска област. Многократно се казваше, че е необходимо да се построят втората и третата. „По принцип има предварителни споразумения“, каза той.
На 8 септември президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, който преди това заяви, че републиката се нуждае от три атомни електроцентрали, предупреди, че планирането за изграждането на втората и третата атомни електроцентрали в страната „трябва да започне днес".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
15:23 09.09.2025
2 Хаха
15:32 09.09.2025
3 Опорка
Коментиран от #6
15:35 09.09.2025
4 Интересно
15:37 09.09.2025
5 Боруна Лом
15:50 09.09.2025
6 Специална Военна Опсерация
До коментар #3 от "Опорка":Здрасти!
Чувал ли си мението на Еделщайн Жириновский за строителството на АЕЦ, извън Русия?
Има го в ютуб, споменава и Казакстан и Китай:
"О строительстве атомной электростанции в Турции. 2010"
Предупрежденията му остават не чути от Кремъл...
15:54 09.09.2025
7 Истината
15:58 09.09.2025
8 Ами
16:13 09.09.2025