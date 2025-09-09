Новини
Договорен е строежът на още две АЕЦ в Казахстан
  Тема: Казахстан

9 Септември, 2025 15:21 785 8

Преди две седмици стартира строителството на първата АЕЦ в републиката

Договорен е строежът на още две АЕЦ в Казахстан - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Вече са постигнати предварителни споразумения за изграждането на втората и третата АЕЦ в Казахстан. Това заяви посланикът на Казахстан в Русия Даурен Абаев.

„Буквално преди две седмици стартира строителството на АЕЦ в Алматинска област. Многократно се казваше, че е необходимо да се построят втората и третата. „По принцип има предварителни споразумения“, каза той.

На 8 септември президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, който преди това заяви, че републиката се нуждае от три атомни електроцентрали, предупреди, че планирането за изграждането на втората и третата атомни електроцентрали в страната „трябва да започне днес".


Казахстан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    10 2 Отговор
    Време е за Възраждане и тогава и ние ще построим още две АЕЦ - а.

    15:23 09.09.2025

  • 2 Хаха

    10 1 Отговор
    Тия напреднаха повече от БГ, преди идваха от Казакстан да работят в БГ.

    15:32 09.09.2025

  • 3 Опорка

    13 1 Отговор
    Тия не знаят ли, че руските реактори са лоши и недемократични?

    Коментиран от #6

    15:35 09.09.2025

  • 4 Интересно

    9 1 Отговор
    Какво оправдание имат тукашните, чакащи на новите си западни партньори, вече 20 години да им разрешат поне за една АЕЦ?

    15:37 09.09.2025

  • 5 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ЗАЩО ГИ Е СРАМ ДА ПИШАТ КОЙ ЩЕ ГИ СТРОЙ?

    15:50 09.09.2025

  • 6 Специална Военна Опсерация

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Опорка":

    Здрасти!

    Чувал ли си мението на Еделщайн Жириновский за строителството на АЕЦ, извън Русия?

    Има го в ютуб, споменава и Казакстан и Китай:

    "О строительстве атомной электростанции в Турции. 2010"

    Предупрежденията му остават не чути от Кремъл...

    15:54 09.09.2025

  • 7 Истината

    10 0 Отговор
    Така е. Русия строи, Запада руши. Нашата жалка действителност.

    15:58 09.09.2025

  • 8 Ами

    6 0 Отговор
    хората си строят евтини централи ,вие лайте и се самоубивайте със санкции...

    16:13 09.09.2025