OpenAI подписва сделка с Oracle за 300 милиарда долара

11 Септември, 2025 10:30 601 1

Това е една от най-големите сделки, сключвани някога в областта на облачните изчисления

OpenAI подписва сделка с Oracle за 300 милиарда долара - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският разработчик на ChatGPT OpenAI подписа сделка с Oracle Corporation за закупуване на изчислителна мощност за разработване на изкуствен интелект (ИИ) на стойност 300 млрд. USD за период от 5 години, съобщи вестник The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои източници.

По-голямата част от новите приходи на Oracle са свързани с печалби от сделката с OpenAI. Сумата на договора значително надвишава текущите приходи на OpenAI и е една от най-големите сделки, сключвани някога в областта на облачните изчисления. Отбелязва се, че функционирането на такъв център за данни ще изисква капацитет от 4,5 гигавата, което е еквивалентно на потреблението на енергия на около 4 милиона домакинства.

По-рано стана известно, че съоснователят на Oracle Лари Елисън, на фона на бързия растеж на акциите на компанията, е станал най-богатият човек в света за първи път, изпреварвайки предприемача Илон Мъск. Причина за ръста е финансовият отчет на компанията за първото тримесечие на фискалната 2026 година. Според него приходите на Oracle са нараснали с 12% и са възлизали на 14,9 млрд. USD, а обемът на бъдещите пасиви (RPO) се е увеличил с 359%, достигайки 455 млрд. USD. Компанията обясни резултатите със сключването на няколко многомилиардни договора за обучение на ИИ в облака на Oracle.


САЩ
  • 1 Колко АЕЦа ще им трябат

    3 0 Отговор
    За да енергизарат този ИИ?

    10:53 11.09.2025